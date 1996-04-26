CCI Live Tuner
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 5 августа 2026
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы повторяете этот ритуал годами. CCI Live Tuner с этим покончит.
Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, у вас на глазах. Как только картинка вас устроила, вы закончили: ни диалогов, ни кнопки OK, ничего не нужно сохранять и открывать заново.
Живой редактор стиля тоже есть. Откройте встроенный редактор и меняйте цвет и толщину линии CCI и уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Изменение попадает на график в тот же момент. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно: периоды, уровни, тип цены, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.
Сделано для MT4, а не наспех перенесено на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 — те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы — но скомпилированная нативно под MetaTrader 4. Одна особенность платформы, о которой говорим честно: MT4 рисует все уровни индикатора одним общим стилем, поэтому здесь в редакторе стиля есть один элемент Levels, который окрашивает оба уровня сразу. Сама линия CCI полностью независима, точно как на MT5.
Почему вам это понравится
- Мгновенная обратная связь. Тянете слайдер — сразу видите результат. Нужный период находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.
- Стиль на лету. Цвет и толщина линии и уровней меняются на графике прямо во время правки — ничего переоткрывать не нужно.
- Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
- Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика.
- Ваш собственный CCI. Аккуратная стандартная реализация CCI по Typical Price. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.
Как использовать
- Перетащите CCI Live Tuner на любой график.
- Слайдерами на панели задайте период и два уровня — смотрите, как CCI обновляется в реальном времени.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней.
- Выберите тему во входных параметрах (по умолчанию Night Cyan).
CCI Live Tuner входит в семейство Live Tuning: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалоги, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.
Совет: если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.
Бесплатно, полностью автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.