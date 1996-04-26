Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы повторяете этот ритуал годами. CCI Live Tuner с этим покончит.

Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, у вас на глазах. Как только картинка вас устроила, вы закончили: ни диалогов, ни кнопки OK, ничего не нужно сохранять и открывать заново.

Живой редактор стиля тоже есть. Откройте встроенный редактор и меняйте цвет и толщину линии CCI и уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Изменение попадает на график в тот же момент. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно: периоды, уровни, тип цены, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Сделано для MT4, а не наспех перенесено на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 — те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы — но скомпилированная нативно под MetaTrader 4. Одна особенность платформы, о которой говорим честно: MT4 рисует все уровни индикатора одним общим стилем, поэтому здесь в редакторе стиля есть один элемент Levels, который окрашивает оба уровня сразу. Сама линия CCI полностью независима, точно как на MT5.

Почему вам это понравится

Мгновенная обратная связь. Тянете слайдер — сразу видите результат. Нужный период находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.

Тянете слайдер — сразу видите результат. Нужный период находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек. Стиль на лету. Цвет и толщина линии и уровней меняются на графике прямо во время правки — ничего переоткрывать не нужно.

Цвет и толщина линии и уровней меняются на графике прямо во время правки — ничего переоткрывать не нужно. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика.

Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика. Ваш собственный CCI. Аккуратная стандартная реализация CCI по Typical Price. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как использовать

Перетащите CCI Live Tuner на любой график.

Слайдерами на панели задайте период и два уровня — смотрите, как CCI обновляется в реальном времени.

Откройте Style editor , чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней.

, чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней. Выберите тему во входных параметрах (по умолчанию Night Cyan).

CCI Live Tuner входит в семейство Live Tuning: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалоги, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, полностью автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.