Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что всё не так, и снова открыть настройки. WPR Live Tuner кладёт этому конец.

Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике находится небольшая панель с ползунками для периода %R и двух уровней. Двигаете ползунок, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Как только картина вас устроила, работа закончена: ни диалогов, ни кнопки OK.

Опциональная сигнальная линия MA. Скользящую среднюю по %R можно включить или выключить прямо с панели, а её метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA) переключать одной кнопкой. Четыре метода, по одному клику на каждый, и изменение появляется на графике в тот же момент. Проверить, что лучше сглаживает ваш %R, EMA(5) или SMMA(9), занимает секунды, а не четыре захода в диалог настроек.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии %R, линии MA и линий уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-ползунков. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно: период, уровни, состояние и метод MA, цвета и толщины после перезапуска вернутся ровно такими, какими вы их оставили.

Чем он вам понравится

Мгновенный отклик. Двигаете ползунок и сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды.

Двигаете ползунок и сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды. Опциональная сигнальная линия MA , четыре метода, включение и переключение прямо с панели в реальном времени.

, четыре метода, включение и переключение прямо с панели в реальном времени. Оформление на лету. Цвет и толщина %R / MA / уровней меняются на графике по мере редактирования.

Цвет и толщина %R / MA / уровней меняются на графике по мере редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая, под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая, под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственные расчёты %R и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас, это инструмент поддержки решений.

Как пользоваться

Перетащите WPR Live Tuner на любой график.

Ползунками задайте период %R и два уровня и смотрите, как всё обновляется вживую.

Включите MA на панели и переключайте её метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

WPR Live Tuner - второй продукт семейства Live Tuning наряду с CCI Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалоги, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: если панель выглядит прозрачной, значит, у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет: снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, всё в одном файле, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.