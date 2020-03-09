WPR Live Tuner MT4

Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делали это тысячу раз. WPR Live Tuner с этим покончил.

Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода %R и двух уровней. Двигаете слайдер -- индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Как только картинка вас устроила, вы закончили: ни диалога, ни кнопки OK.

Опциональная сигнальная линия MA. Включайте и выключайте скользящую среднюю по %R прямо с панели и переключайте её метод -- SMA, EMA, SMMA, LWMA -- одной кнопкой. Четыре метода, по одному клику на каждый, и изменение появляется на графике в тот же момент. Выяснить, что лучше сглаживает ваш %R -- EMA(5) или SMMA(9) -- теперь дело секунд, а не четырёх походов в диалог настроек.

Редактор стиля тоже работает вживую. Меняйте цвет и толщину линии %R, линии MA и линий уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель совпадала по стилю с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно: период, уровни, состояние и метод MA, цвета и толщина линий возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Сделано для MT4, а не наспех перенесено на него. Та же панель Live Tuning, что и в нашей версии для MetaTrader 5 -- те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы -- скомпилировано нативно под MetaTrader 4.

Чем он вам понравится

Мгновенная отдача. Тянете слайдер -- сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды.

Тянете слайдер -- сразу видите результат. Нужный период подбирается за секунды. Опциональная сигнальная линия MA , четыре метода, включение и переключение вживую с панели.

, четыре метода, включение и переключение вживую с панели. Оформление на лету. Цвет и толщина %R / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина %R / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая -- под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая -- под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, для каждого графика своя.

Ваша настройка переживает перезапуск, для каждого графика своя. Собственный расчёт %R и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас -- это инструмент поддержки решений.

Как пользоваться

Перетащите WPR Live Tuner на любой график.

Слайдерами задайте период %R и два уровня -- и наблюдайте обновление в реальном времени.

Включите MA на панели и переключайте метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

WPR Live Tuner -- второй продукт семейства Live Tuning: сначала бесплатная классика, а дальше -- новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам походы по диалогам, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: если панель вдруг выглядит прозрачной, значит, у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет -- снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, полностью автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.