Force Index Live Tuner MT4

Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что всё не так, и снова лезть в настройки. У Force Index задаётся всего одно число — период, — но каждый такой заход в диалог по-прежнему стоит вам того же цикла «прищурился и угадал», стоит только захотеть сравнить 13 с 2 или со 100 на своём инструменте. Force Index Live Tuner с этим покончил.

Это Force Index, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени, в отдельном окне. На графике находится небольшая панель со слайдером периода. Тяните его — и линия мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Вопрос «короткие всплески или более сглаженная картина» решается за секунды на вашем собственном графике, а не в ветке форума.

Настоящий Force Index, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию принятого в платформе определения: тиковый объём, умноженный на изменение простой скользящей средней цены закрытия за период, — без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии Force при помощи палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Сделано для MT4, а не «спущено» на него. Это та же панель Live Tuning, что получают наши пользователи MetaTrader 5, — тот же слайдер, тот же редактор стиля, те же темы, — но скомпилированная нативно под MetaTrader 4 и работающая с собственными тиковыми объёмами MT4.

Чем он вам понравится

Один слайдер — мгновенный отклик. Тяните период и сразу видите, как обновляется взвешенная по объёму сила движения на вашей истории.

Тяните период и сразу видите, как обновляется взвешенная по объёму сила движения на вашей истории. Стиль на лету. Цвет и толщина линии Force меняются прямо на графике по мере редактирования.

Цвет и толщина линии Force меняются прямо на графике по мере редактирования. Три темы в один клик — тёмные или светлая, под ваш график.

в один клик — тёмные или светлая, под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственный расчёт на базе тикового объёма. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите Force Index Live Tuner на любой график.

Слайдером задайте период — линия обновляется вживую.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии.

Force Index Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator, OsMA и RVI Live Tuner: сначала бесплатная классика, а затем — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам походы по диалогам, короткий отзыв подскажет нам, что перенести в MT4 следующим.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель отрисуется непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.