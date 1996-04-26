Force Index Live Tuner MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что всё не так, и снова лезть в настройки. У Force Index задаётся всего одно число — период, — но каждый такой заход в диалог по-прежнему стоит вам того же цикла «прищурился и угадал», стоит только захотеть сравнить 13 с 2 или со 100 на своём инструменте. Force Index Live Tuner с этим покончил.
Это Force Index, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени, в отдельном окне. На графике находится небольшая панель со слайдером периода. Тяните его — и линия мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Вопрос «короткие всплески или более сглаженная картина» решается за секунды на вашем собственном графике, а не в ветке форума.
Настоящий Force Index, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию принятого в платформе определения: тиковый объём, умноженный на изменение простой скользящей средней цены закрытия за период, — без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.
И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии Force при помощи палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.
Сделано для MT4, а не «спущено» на него. Это та же панель Live Tuning, что получают наши пользователи MetaTrader 5, — тот же слайдер, тот же редактор стиля, те же темы, — но скомпилированная нативно под MetaTrader 4 и работающая с собственными тиковыми объёмами MT4.
Чем он вам понравится
- Один слайдер — мгновенный отклик. Тяните период и сразу видите, как обновляется взвешенная по объёму сила движения на вашей истории.
- Стиль на лету. Цвет и толщина линии Force меняются прямо на графике по мере редактирования.
- Три темы в один клик — тёмные или светлая, под ваш график.
- Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.
- Собственный расчёт на базе тикового объёма. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.
Как пользоваться
- Перетащите Force Index Live Tuner на любой график.
- Слайдером задайте период — линия обновляется вживую.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии.
Force Index Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator, OsMA и RVI Live Tuner: сначала бесплатная классика, а затем — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам походы по диалогам, короткий отзыв подскажет нам, что перенести в MT4 следующим.
Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель отрисуется непрозрачной.
Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.