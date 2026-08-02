Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. И ни один индикатор не страдает от хождений по диалогам так, как RSI — период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец.

Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода RSI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается у вас на глазах. Вопрос «14 или 9», вопрос «70/30 или 80/20» решается за секунды на вашем рынке, а не в ветке форума.

Опциональная сигнальная линия MA. Скользящую среднюю по RSI можно включить или выключить прямо с панели, задать её период отдельным слайдером и переключать метод — SMA, EMA, SMMA, LWMA — одной кнопкой. Любое изменение появляется на графике сразу.

Собственный RSI, а не обёртка. Индикатор использует собственную чистую реализацию RSI по Уайлдеру — настоящее сглаживание средних приростов и падений по Уайлдеру, численно сверенное со стандартным RSI, — поэтому вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля вживую. Меняйте цвет и толщину линии RSI, линии MA и линий уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Доступны три встроенные темы (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель соответствовала вашему графику.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, уровни, состояние MA, метод и период, цвета и толщины возвращаются точно такими, какими вы их оставили, после перезапуска.

Чем это удобно

Мгновенная обратная связь. Потянули — сразу видите результат. Спор о периоде и уровнях решается на вашем символе за секунды.

Потянули — сразу видите результат. Спор о периоде и уровнях решается на вашем символе за секунды. Опциональная сигнальная линия MA , собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение вживую с панели.

, собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение вживую с панели. Оформление вживую. Цвет и толщина RSI / MA / уровней меняются на графике по мере редактирования.

Цвет и толщина RSI / MA / уровней меняются на графике по мере редактирования. Три темы , одно нажатие, тёмная или светлая под ваш график.

, одно нажатие, тёмная или светлая под ваш график. Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственная математика RSI по Уайлдеру и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как пользоваться

Перетащите RSI Live Tuner на любой график. Слайдерами задайте период RSI и два уровня — смотрите, как всё обновляется вживую. Включите MA на панели, задайте её период, переключайте метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку. Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

RSI Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI Live Tuner и WPR Live Tuner: сначала бесплатная классика, затем новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам хождения по диалогам, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: если панель выглядит прозрачной, значит у графика включена опция «Chart on foreground» (F8 → вкладка Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, самодостаточно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.