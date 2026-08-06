Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. MACD даёт сразу три числа для спора — Fast, Slow и Signal, — а привычные 12/26/9 это всего лишь традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал.

Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени, в отдельном окне. На графике располагается небольшая панель с ползунками для периода Fast EMA, периода Slow EMA и периода Signal. Потяните любой из них — и линия MACD, линия Signal и Histogram мгновенно пересчитаются и перерисуются у вас на глазах. Вопрос «12/26/9 или свои значения под мой рынок» решается за секунды, а не в ветке форума.

Деталь, в которой ошибается большинство трейдеров: линия Signal это Simple Moving Average, а не EMA. Легко предположить, что Signal сглаживается экспоненциально, как и сама линия MACD: большинство учебных описаний MACD оставляют именно такое впечатление. Однако штатная реализация MACD в самой платформе определяет линию Signal как обычную оконную Simple Moving Average от линии MACD. MACD Live Tuner следует тому же определению, поэтому настраиваемая вами линия Signal ведёт себя точно так же, как та, что идёт в комплекте с платформой.

Собственный MACD, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию — Fast и Slow EMA (с инициализацией по SMA, как принято), MACD как их разность, Signal как оконная SMA от MACD, Histogram как расстояние между ними — без встроенного хэндла посередине. Расчёт проверен численно, бар за баром, по независимому учебному эталону и по полному пересчёту всей истории: расхождений нет ни там, ни там. Что вы настраиваете, то и видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии MACD, линии Signal и Histogram с помощью палитры из 16 цветов и RGB-ползунков. Доступны три встроенные темы (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Настройки запоминаются для каждого графика отдельно — все три периода, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

Три живых ползунка , а не один. Fast, Slow и Signal обновляют график в момент перетаскивания.

, а не один. Fast, Slow и Signal обновляют график в момент перетаскивания. Линия Signal соответствует штатному MACD платформы — это SMA, а не EMA, поэтому то, что вы настраиваете, совпадает с тем, к чему вы привыкли.

— это SMA, а не EMA, поэтому то, что вы настраиваете, совпадает с тем, к чему вы привыкли. Оформление на лету. Цвет и толщина MACD / Signal / Histogram меняются прямо на графике во время редактирования.

Цвет и толщина MACD / Signal / Histogram меняются прямо на графике во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по графикам. Ваши настройки переживают перезапуск, отдельно для каждого графика.

Ваши настройки переживают перезапуск, отдельно для каждого графика. Собственная математика MACD, проверенная численно. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как пользоваться

Перетащите MACD Live Tuner на любой график.

Ползунками задайте периоды Fast, Slow и Signal — смотрите, как линия MACD, линия Signal и Histogram обновляются в реальном времени.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину трёх элементов.

MACD Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator, OsMA, RVI, Force Index и Standard Deviation Live Tuner: сначала бесплатная классика, затем новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам походы по диалогам настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Подсказка: Если панель выглядит прозрачной, значит на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.