RVI Live Tuner MT4

Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил.

Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдером периода. Тяните его — и обе линии пересчитываются и перерисовываются мгновенно, прямо у вас на глазах. Вопрос «10 или 14» решается за секунды на вашем собственном графике, а не в ветке форума.

Настоящий RVI, а не обёртка. Индикатор считает по собственной классической реализации: симметрично взвешенное по 4 барам движение close-to-open и диапазон high-to-low, каждый из которых сглажен простой скользящей средней (SMA) по заданному периоду, RVI как их отношение, и Signal как то же 4-барное взвешивание, применённое уже к самому RVI, — без встроенного хендла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии RVI и линии Signal с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, цвета и толщина возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Сделано для MT4, а не перенесено на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5, — тот же слайдер, тот же редактор стиля, те же темы, — скомпилированная нативно для MetaTrader 4.

Чем он вам понравится

Один слайдер, мгновенный отклик. Тяните период и сразу видите, как обе линии обновляются на вашей истории.

Тяните период и сразу видите, как обе линии обновляются на вашей истории. Стиль на лету. Цвет и толщина RVI и Signal меняются прямо на графике, пока вы их правите.

Цвет и толщина RVI и Signal меняются прямо на графике, пока вы их правите. Три темы в один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

в один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память для каждого графика. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственный расчёт RVI и Signal, идентичный определению MetaTrader. Без перерисовки. Он не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как использовать

Перетащите RVI Live Tuner на любой график.

Слайдером задайте период — смотрите, как обе линии обновляются в реальном времени.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий.

RVI Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator и OsMA Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.