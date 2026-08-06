Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку.

Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw, Teeth и Lips как три сглаженные скользящие средние по медианной цене, в классических цветах (синяя 13/+8, красная 8/+5, зелёная 5/+3), — который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель с шестью слайдерами: период и сдвиг вперёд для каждой линии. Тянете период — линия пересчитывается мгновенно. Тянете сдвиг — линия смещается вперёд или назад в реальном времени, вообще без пересчёта: сдвиг лишь перемещает отрисовку, поэтому он мгновенен по своей природе и является самым отзывчивым управлением во всём семействе Live Tuning.

Почему это важно. Последователи Билла Вильямса относятся к 13/8/5 и 8/5/3 как к догме — но момент, который действительно приносит результат, «пробуждение», когда три линии расходятся веером из спутанного сна, наступает раньше или позже в зависимости от таймфрейма и инструмента. С шестью живыми слайдерами вы видите, как пробуждение смещается прямо во время перетаскивания, и за секунды понимаете, какие настройки просыпаются вовремя именно на ВАШЕМ графике, — вместо споров о значениях по умолчанию на форуме.

Классика по умолчанию, гибкость по желанию. Сглаживание — SMMA по медианной цене ((High+Low)/2), ровно так, как это опубликовал Вильямс. Хотите поэкспериментировать — переключайте метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA) одной кнопкой на панели.

Настоящий Alligator, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: SMMA инициализируется простым средним медианных цен первого периода и далее считается рекурсивно, без скрытых хэндлов посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линий Jaw, Teeth и Lips с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров — оставьте классические синий/красный/зелёный или подстройте под свою цветовую схему графика. Три встроенные темы панели (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light).

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно: все шесть чисел, метод, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

Шесть слайдеров для шести чисел , которые диалог настроек заставляет задавать вслепую.

, которые диалог настроек заставляет задавать вслепую. Мгновенный сдвиг перетаскиванием. Сдвиги вперёд двигают линии в реальном времени без пересчёта — смотрите, как пасть Alligator открывается и закрывается прямо под вашей рукой.

Сдвиги вперёд двигают линии в реальном времени без пересчёта — смотрите, как пасть Alligator открывается и закрывается прямо под вашей рукой. Найдите своё пробуждение. За секунды увидьте, какой набор период/сдвиг расходится веером вовремя на вашем символе и таймфрейме.

За секунды увидьте, какой набор период/сдвиг расходится веером вовремя на вашем символе и таймфрейме. Классика как в первоисточнике. SMMA по медианной цене, значения по умолчанию 13/8/5 и 8/5/3, классические цвета — учебниковый Alligator здесь отправная точка, а не приближение к нему.

SMMA по медианной цене, значения по умолчанию 13/8/5 и 8/5/3, классические цвета — учебниковый Alligator здесь отправная точка, а не приближение к нему. Оформляйте на лету , три темы, память для каждого графика.

, три темы, память для каждого графика. Собственная математика Alligator. Без перерисовки. Он не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите Alligator Live Tuner на любой график — три линии рисуются по свечам, панель располагается поверх.

Тяните слайдеры периодов, чтобы изменить сглаживание каждой линии; тяните слайдеры сдвига и смотрите, как линии смещаются мгновенно.

Переключите метод сглаживания, если нужен неклассический вариант.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину трёх линий.

Alligator Live Tuner — представитель семейства Live Tuning для работы прямо на графике, наряду с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger и Envelopes Live Tuner: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенная на том же принципе живой настройки. А если вы торгуете Alligator вместе с пробоями фракталов, наш бесплатный Fractal Alligator Breakout Scanner использует ровно эту трендовую логику и живую панель решений. Если такой подход экономит вам походы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.