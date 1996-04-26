ADX Live Tuner MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
Вы когда-нибудь сравнивали ADX в MetaTrader 4 со значениями из книги или другой платформы и удивлялись, почему они не совпадают? Причина есть. Встроенный ADX в MT4 использует экспоненциальное сглаживание -- это не та формула, которую опубликовал Уэллс Уайлдер, и, в отличие от MetaTrader 5, в MT4 нет отдельного "ADX Wilder", на который можно было бы переключиться. ADX Live Tuner решает эту проблему: это классический ADX по Уайлдеру на MetaTrader 4, дополненный рабочим процессом Live Tuning.
Это полноценный трёхлинейный ADX (+DI, -DI и линия ADX), который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается компактная панель со слайдерами для периода ADX и порога тренда -- пунктирного уровня, отделяющего "тренд" от "флэта". Двигайте любой слайдер, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Какое значение действительно отмечает торгуемые тренды на вашем инструменте -- 20, 25 или 30 -- вы выясните за секунды на собственном графике, а не в ветке форума.
Настоящий ADX Уайлдера, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: TR, +DM и -DM сглаживаются по Уайлдеру на выбранном периоде с документированным правилом инициализации (S = (S[1] x (n-1) + X) / n), DI = 100 x сглаженный DM / сглаженный TR, DX = 100 x |+DI - -DI| / (+DI + -DI), ADX инициализируется как среднее первых n значений DX и далее сглаживается по Уайлдеру. Результат численно сверен с эталоном Уайлдера -- без встроенного хэндла в промежутке. То, что вы настраиваете, ровно то, что вы видите. Без перерисовки.
И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину всех четырёх элементов -- линии ADX, +DI, -DI и уровня порога -- с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light); по умолчанию +DI зелёная, а -DI красная, поэтому направление считывается мгновенно.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно -- период, порог, цвета и толщина линий вернутся ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.
Сделано для MT4, а не урезано под него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 -- те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы -- скомпилированная нативно для MetaTrader 4.
Чем он вам понравится
- Классический ADX Уайлдера на MT4 -- настоящее сглаживание по Уайлдеру, соответствующее опубликованной формуле, которого в MT4 нет ни в одном встроенном варианте.
- Мгновенная обратная связь. Тяните слайдер периода или порога и сразу видите результат на собственной истории.
- Настраиваемый порог тренда как полноценный элемент управления -- спор "20 против 25 против 30" решается за секунды для каждого инструмента.
- Оформление на лету. Цвет и толщина ADX / +DI / -DI / уровня меняются на графике прямо во время редактирования.
- Три темы, один клик, тёмная или светлая -- под ваш график.
- Память по графикам. Ваши настройки переживают перезапуск, для каждого графика отдельно.
- Собственная математика Уайлдера. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас -- это инструмент поддержки принятия решений.
Как использовать
- Перетащите ADX Live Tuner на любой график.
- Задайте слайдерами период и порог тренда -- наблюдайте, как все три линии обновляются в реальном времени.
- Читайте график: +DI выше -DI при ADX выше вашего порога -- это трендовый рынок по классике.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровня.
ADX Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker и Momentum Live Tuner: сначала бесплатная классика, далее -- новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой рабочий процесс экономит вам походы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.
Совет: Если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Общие) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет -- снимите галочку, и панель отобразится непрозрачной.
Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.