ADX Live Tuner MT4

Вы когда-нибудь сравнивали ADX в MetaTrader 4 со значениями из книги или другой платформы и удивлялись, почему они не совпадают? Причина есть. Встроенный ADX в MT4 использует экспоненциальное сглаживание -- это не та формула, которую опубликовал Уэллс Уайлдер, и, в отличие от MetaTrader 5, в MT4 нет отдельного "ADX Wilder", на который можно было бы переключиться. ADX Live Tuner решает эту проблему: это классический ADX по Уайлдеру на MetaTrader 4, дополненный рабочим процессом Live Tuning.

Это полноценный трёхлинейный ADX (+DI, -DI и линия ADX), который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается компактная панель со слайдерами для периода ADX и порога тренда -- пунктирного уровня, отделяющего "тренд" от "флэта". Двигайте любой слайдер, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Какое значение действительно отмечает торгуемые тренды на вашем инструменте -- 20, 25 или 30 -- вы выясните за секунды на собственном графике, а не в ветке форума.

Настоящий ADX Уайлдера, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: TR, +DM и -DM сглаживаются по Уайлдеру на выбранном периоде с документированным правилом инициализации (S = (S[1] x (n-1) + X) / n), DI = 100 x сглаженный DM / сглаженный TR, DX = 100 x |+DI - -DI| / (+DI + -DI), ADX инициализируется как среднее первых n значений DX и далее сглаживается по Уайлдеру. Результат численно сверен с эталоном Уайлдера -- без встроенного хэндла в промежутке. То, что вы настраиваете, ровно то, что вы видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину всех четырёх элементов -- линии ADX, +DI, -DI и уровня порога -- с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light); по умолчанию +DI зелёная, а -DI красная, поэтому направление считывается мгновенно.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно -- период, порог, цвета и толщина линий вернутся ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Сделано для MT4, а не урезано под него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 -- те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы -- скомпилированная нативно для MetaTrader 4.

Чем он вам понравится

Классический ADX Уайлдера на MT4 -- настоящее сглаживание по Уайлдеру, соответствующее опубликованной формуле, которого в MT4 нет ни в одном встроенном варианте.

-- настоящее сглаживание по Уайлдеру, соответствующее опубликованной формуле, которого в MT4 нет ни в одном встроенном варианте. Мгновенная обратная связь. Тяните слайдер периода или порога и сразу видите результат на собственной истории.

Тяните слайдер периода или порога и сразу видите результат на собственной истории. Настраиваемый порог тренда как полноценный элемент управления -- спор "20 против 25 против 30" решается за секунды для каждого инструмента.

как полноценный элемент управления -- спор "20 против 25 против 30" решается за секунды для каждого инструмента. Оформление на лету. Цвет и толщина ADX / +DI / -DI / уровня меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина ADX / +DI / -DI / уровня меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая -- под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая -- под ваш график. Память по графикам. Ваши настройки переживают перезапуск, для каждого графика отдельно.

Ваши настройки переживают перезапуск, для каждого графика отдельно. Собственная математика Уайлдера. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас -- это инструмент поддержки принятия решений.

Как использовать

Перетащите ADX Live Tuner на любой график.

Задайте слайдерами период и порог тренда -- наблюдайте, как все три линии обновляются в реальном времени.

Читайте график: +DI выше -DI при ADX выше вашего порога -- это трендовый рынок по классике.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровня.

ADX Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker и Momentum Live Tuner: сначала бесплатная классика, далее -- новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой рабочий процесс экономит вам походы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: Если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Общие) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет -- снимите галочку, и панель отобразится непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.