OsMA Live Tuner MT4

Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил.

Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель с тремя ползунками: Fast EMA, Slow EMA и период Signal. Потяните любой из них — и гистограмма мгновенно пересчитается и перерисуется прямо у вас на глазах. Вопрос «12/26/9 или свои числа» решается за секунды на вашем собственном графике, а не в ветке форума.

Настоящий OsMA, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Fast EMA минус Slow EMA даёт линию MACD, SMA от этой линии даёт Signal, а OsMA — это разность между ними, без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину гистограммы с помощью палитры из 16 цветов и RGB-ползунков. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — все три периода, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Сделано для MT4, а не перенесено на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5, — те же ползунки, тот же редактор стиля, те же темы, — скомпилированная нативно для MetaTrader 4.

Чем он вам понравится

Три ползунка, мгновенный отклик. Fast, Slow и Signal проверяются вживую на вашей собственной истории, а не через заходы в диалог.

Fast, Slow и Signal проверяются вживую на вашей собственной истории, а не через заходы в диалог. Стиль на лету. Цвет и толщина гистограммы меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина гистограммы меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственная математика на базе MACD. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как использовать

Перетащите OsMA Live Tuner на любой график.

Ползунками задайте периоды Fast, Slow и Signal — смотрите, как гистограмма обновляется в реальном времени.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину гистограммы.

OsMA Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes и Alligator Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.