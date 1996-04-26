OsMA Live Tuner MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил.
Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель с тремя ползунками: Fast EMA, Slow EMA и период Signal. Потяните любой из них — и гистограмма мгновенно пересчитается и перерисуется прямо у вас на глазах. Вопрос «12/26/9 или свои числа» решается за секунды на вашем собственном графике, а не в ветке форума.
Настоящий OsMA, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Fast EMA минус Slow EMA даёт линию MACD, SMA от этой линии даёт Signal, а OsMA — это разность между ними, без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.
И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину гистограммы с помощью палитры из 16 цветов и RGB-ползунков. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — все три периода, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.
Сделано для MT4, а не перенесено на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5, — те же ползунки, тот же редактор стиля, те же темы, — скомпилированная нативно для MetaTrader 4.
Чем он вам понравится
- Три ползунка, мгновенный отклик. Fast, Slow и Signal проверяются вживую на вашей собственной истории, а не через заходы в диалог.
- Стиль на лету. Цвет и толщина гистограммы меняются на графике прямо во время редактирования.
- Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
- Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.
- Собственная математика на базе MACD. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.
Как использовать
- Перетащите OsMA Live Tuner на любой график.
- Ползунками задайте периоды Fast, Slow и Signal — смотрите, как гистограмма обновляется в реальном времени.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину гистограммы.
OsMA Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes и Alligator Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.
Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.
Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.