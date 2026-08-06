Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. DeMarker — тихий измеритель перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров так и не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с этим покончил.

Это DeMarker, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике находится небольшая панель со слайдерами для периода DeM и обоих уровней по шкале 0..1. Потяните слайдер — и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Что лучше фильтрует ваш рынок — 0.25/0.75, 0.35/0.65 или значения по умолчанию — вы выясните за секунды на собственном графике, а не в ветке форума.

Опциональная сигнальная линия MA. Включайте и выключайте скользящую среднюю по DeMarker прямо с панели, задавайте её период отдельным слайдером и переключайте метод — SMA, EMA, SMMA, LWMA — одной кнопкой. Любое изменение появляется на графике в тот же момент.

Настоящий DeMarker, а не обёртка. Индикатор использует собственную чистую реализацию классической формулы: DeMax = max(High - предыдущий High, 0), DeMin = max(предыдущий Low - Low, 0), DeM = SMA(DeMax) / (SMA(DeMax) + SMA(DeMin)) — численно сверено со стандартным DeMarker, без скрытых хендлов посередине. То, что вы настраиваете, — ровно то, что вы видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии DeM, линии MA и линий уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, уровни, состояние MA, метод и период, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

Мгновенная обратная связь. Потянули — сразу видите результат. Пара уровней, которая действительно фильтрует ваш рынок, находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.

Потянули — сразу видите результат. Пара уровней, которая действительно фильтрует ваш рынок, находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек. Опциональная сигнальная линия MA , собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение прямо с панели.

, собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение прямо с панели. Стиль на лету. Цвет и толщина DeM / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина DeM / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуски, для каждого графика своя.

Ваша настройка переживает перезапуски, для каждого графика своя. Собственная математика DeMarker и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите DeMarker Live Tuner на любой график.

Слайдерами задайте период DeM и два уровня — смотрите, как всё обновляется вживую.

Включите MA на панели, задайте её период и переключайте метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

DeMarker Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI и Stochastic Live Tuner: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенная на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: если панель кажется прозрачной, значит, у вашего графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, всё в одном файле, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.