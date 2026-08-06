DeMarker Live Tuner

Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. DeMarker — тихий измеритель перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров так и не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с этим покончил.

Это DeMarker, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике находится небольшая панель со слайдерами для периода DeM и обоих уровней по шкале 0..1. Потяните слайдер — и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Что лучше фильтрует ваш рынок — 0.25/0.75, 0.35/0.65 или значения по умолчанию — вы выясните за секунды на собственном графике, а не в ветке форума.

Опциональная сигнальная линия MA. Включайте и выключайте скользящую среднюю по DeMarker прямо с панели, задавайте её период отдельным слайдером и переключайте метод — SMA, EMA, SMMA, LWMA — одной кнопкой. Любое изменение появляется на графике в тот же момент.

Настоящий DeMarker, а не обёртка. Индикатор использует собственную чистую реализацию классической формулы: DeMax = max(High - предыдущий High, 0), DeMin = max(предыдущий Low - Low, 0), DeM = SMA(DeMax) / (SMA(DeMax) + SMA(DeMin)) — численно сверено со стандартным DeMarker, без скрытых хендлов посередине. То, что вы настраиваете, — ровно то, что вы видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии DeM, линии MA и линий уровней с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, уровни, состояние MA, метод и период, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

  • Мгновенная обратная связь. Потянули — сразу видите результат. Пара уровней, которая действительно фильтрует ваш рынок, находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.
  • Опциональная сигнальная линия MA, собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение прямо с панели.
  • Стиль на лету. Цвет и толщина DeM / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования.
  • Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
  • Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуски, для каждого графика своя.
  • Собственная математика DeMarker и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

  • Перетащите DeMarker Live Tuner на любой график.
  • Слайдерами задайте период DeM и два уровня — смотрите, как всё обновляется вживую.
  • Включите MA на панели, задайте её период и переключайте метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку.
  • Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

DeMarker Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI и Stochastic Live Tuner: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенная на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: если панель кажется прозрачной, значит, у вашего графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, всё в одном файле, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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RSI Live Tuner
Stefan Bognar
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Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. И ни один индикатор не страдает от хождений по диалогам так, как RSI — период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец. Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода RSI и обоих уровней. Двигаете слайдер —
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CCI Live Tuner MT5
Stefan Bognar
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Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. CCI Live Tuner кладёт этому конец. Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, прямо у вас на глазах. Как то
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Bollinger Live Tuner
Stefan Bognar
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Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что опять не то, и снова лезть в настройки. У Bollinger Bands самый важный параметр — множитель отклонения — как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner кладёт этому конец. Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени — и настройк
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MACD Live Tuner
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Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. MACD даёт сразу три числа для спора — Fast, Slow и Signal, — а привычные 12/26/9 это всего лишь традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал. Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени , в отдельном окне. На графике располагается небольшая панель с ползунками для периода Fast EMA, перио
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OsMA Live Tuner
Stefan Bognar
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Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил. Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается пр
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Stochastic Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный медленный Stochastic (%K и %D), который настраивается прямо на графике, в ре
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ADX Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Вы когда-нибудь замечали, что ADX на вашем графике не совпадает с цифрами из книг? Причина есть. Стандартный встроенный ADX использует экспоненциальное сглаживание -- настоящая версия со сглаживанием Уайлдера, та самая, которую опубликовал сам Уэллс Уайлдер, поставляется только как отдельный индикатор, который большинство трейдеров никогда не подключают. ADX Live Tuner дает вам классический Wilder ADX по умолчанию и добавляет поверх него рабочий процесс Live Tuning. Это полноценный трехлинейный
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WPR Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что всё не так, и снова открыть настройки. WPR Live Tuner кладёт этому конец. Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике находится небольшая панель с ползунками для периода %R и двух уровней. Двигаете ползунок, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Как только картина вас устроила, работа
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RVI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на гра
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Momentum Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. У Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим. Это Momentum, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике наход
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StdDev Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Standard Deviation всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 20 с более коротким или более длинным взглядом на волатильность своего инструмента. StdDev Live Tuner с этим покончил. Это Standard Deviation, который настраивает
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Alligator Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку. Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw, Teeth и Lips как три сглаженные скользящие средние по медиа
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Force Index Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что всё не так, и снова лезть в настройки. У Force Index задаётся всего одно число — период, — но каждый такой заход в диалог по-прежнему стоит вам того же цикла «прищурился и угадал», стоит только захотеть сравнить 13 с 2 или со 100 на своём инструменте. Force Index Live Tuner с этим покончил. Это Force Index, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени ,
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Envelopes Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. У Envelopes эта проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и больше не трогают, потому что каждая попытка стоит похо
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MFI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил. Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике,
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Fractal Alligator Scanner
Stefan Bognar
Индикаторы
Description tab. Másold be ezt a teljes szöveget (angol, ember-hangvétel, nincs AI-klisé): --- The Fractal Alligator Scanner combines two classic tools that traders have used for years: swing fractals and Bill Williams' Alligator. It does the watching for you and keeps the chart clean. What it draws: - An up arrow above every confirmed swing high and a down arrow below every confirmed swing low. A fractal is only marked once the bars to its right have closed, so the arrows do not repaint. - Th
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RSI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — и ни один индикатор не собирает столько хождений по диалогам, как RSI. Период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец. Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую . На графике располагается небольшая панель со слайд
FREE
ADX Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Вы когда-нибудь сравнивали ADX в MetaTrader 4 со значениями из книги или другой платформы и удивлялись, почему они не совпадают? Причина есть. Встроенный ADX в MT4 использует экспоненциальное сглаживание -- это не та формула, которую опубликовал Уэллс Уайлдер, и, в отличие от MetaTrader 5, в MT4 нет отдельного "ADX Wilder", на который можно было бы переключиться. ADX Live Tuner решает эту проблему: это классический ADX по Уайлдеру на MetaTrader 4, дополненный рабочим процессом Live Tuning. Это п
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MACD Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете так годами — а MACD даёт сразу три числа для спора: Fast, Slow и Signal, причём привычные 12/26/9 это традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал. Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени , в отдельном окне. На графике располагается неболь
FREE
MFI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил. Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике,
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DeMarker Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а DeMarker так и остаётся тихим измерителем перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с э
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WPR Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делали это тысячу раз. WPR Live Tuner с этим покончил. Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода %R и двух уровней. Двигаете слайдер -- индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у ва
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RVI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на гра
FREE
OsMA Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил. Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается пр
FREE
Stochastic Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы занимаетесь этим годами — а со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный медленный St
FREE
Bollinger Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делаете так годами — а у Bollinger Bands самый важный параметр, множитель отклонения, как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner с этим покончил. Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который настраивается прямо на
FREE
Envelopes Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а у Envelopes проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и
FREE
Momentum Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а у Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим. Это Momentum, который настраива
FREE
CCI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы повторяете этот ритуал годами. CCI Live Tuner с этим покончит. Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчи
FREE
Alligator Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку. Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw,
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