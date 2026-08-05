Вы когда-нибудь замечали, что ADX на вашем графике не совпадает с цифрами из книг? Причина есть. Стандартный встроенный ADX использует экспоненциальное сглаживание -- настоящая версия со сглаживанием Уайлдера, та самая, которую опубликовал сам Уэллс Уайлдер, поставляется только как отдельный индикатор, который большинство трейдеров никогда не подключают. ADX Live Tuner дает вам классический Wilder ADX по умолчанию и добавляет поверх него рабочий процесс Live Tuning.

Это полноценный трехлинейный ADX (+DI, -DI и линия ADX), который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени. Небольшая панель на графике содержит ползунки для периода ADX и порога тренда -- пунктирного уровня, который отделяет "тренд" от "флэт". Потяните любой ползунок, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается у вас на глазах. Какой порог -- 20, 25 или 30 -- на самом деле отмечает торгуемые тренды на вашем инструменте, вы узнаете за секунды на своем графике, а не из обсуждений на форуме.

Настоящий Wilder ADX, а не обертка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: TR, +DM и -DM сглаживаются по Уайлдеру за период по документированной формуле начального значения (S = (S[1] x (n-1) + X) деленное на n), DI = 100 x сглаженный DM деленное на сглаженный TR, DX = 100 x |+DI - -DI| деленное на (+DI + -DI), ADX инициализируется как среднее первых n значений DX и далее сглаживается по Уайлдеру. Проверено численно относительно ADX Wilder -- никакого скрытого хендла между ними. То, что вы настраиваете, это именно то, что вы видите. Без перерисовки.

Также живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину всех четырех элементов -- линии ADX, +DI, -DI и уровня порога -- с помощью палитры из 16 цветов и RGB-ползунков. Выбирайте из трех встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light); +DI по умолчанию зеленый, а -DI красный, поэтому направление считывается мгновенно.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика -- период, порог, цвета и толщины линий восстанавливаются в точности такими, какими вы их оставили, после перезапуска.

Почему он вам понравится

Настоящий Wilder ADX -- истинное сглаживание по Уайлдеру, соответствующее опубликованной формуле, а не вариант с экспоненциальным сглаживанием.

-- истинное сглаживание по Уайлдеру, соответствующее опубликованной формуле, а не вариант с экспоненциальным сглаживанием. Мгновенная обратная связь. Потяните период или порог и сразу увидите результат на собственной истории.

Потяните период или порог и сразу увидите результат на собственной истории. Настраиваемый порог тренда как полноценный элемент управления -- спор "20 или 25 или 30" решается за секунды для каждого инструмента.

как полноценный элемент управления -- спор "20 или 25 или 30" решается за секунды для каждого инструмента. Стилизация в реальном времени. Цвет и толщина линий ADX, +DI, -DI и уровня меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина линий ADX, +DI, -DI и уровня меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы в один клик, темная или светлая -- под ваш график.

в один клик, темная или светлая -- под ваш график. Память для каждого графика. Ваши настройки сохраняются после перезапуска, отдельно для каждого графика.

Ваши настройки сохраняются после перезапуска, отдельно для каждого графика. Собственная математика Уайлдера. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас -- это инструмент поддержки принятия решений.

Как использовать

Перетащите ADX Live Tuner на любой график.

С помощью ползунков задайте период и порог тренда -- наблюдайте, как все три линии обновляются в реальном времени.

Читайте график: +DI выше -DI при ADX выше вашего порога означает трендовый рынок согласно классике.

Откройте редактор стиля, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровня.

ADX Live Tuner входит в семейство Live Tuning family вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker and Momentum Live Tuner: сначала бесплатная классика, а далее последуют новые индикаторы и многотаймфреймовая панель, построенные на том же принципе live tuning. Если этот рабочий процесс избавляет вас от лишних диалоговых окон, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: если панель выглядит прозрачной, значит на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8, вкладка Common), и свечи рисуются поверх нее. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет -- снимите эту опцию, и панель станет непрозрачной.

Бесплатный, автономный индикатор, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.