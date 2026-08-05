ADX Live Tuner

Вы когда-нибудь замечали, что ADX на вашем графике не совпадает с цифрами из книг? Причина есть. Стандартный встроенный ADX использует экспоненциальное сглаживание -- настоящая версия со сглаживанием Уайлдера, та самая, которую опубликовал сам Уэллс Уайлдер, поставляется только как отдельный индикатор, который большинство трейдеров никогда не подключают. ADX Live Tuner дает вам классический Wilder ADX по умолчанию и добавляет поверх него рабочий процесс Live Tuning.

Это полноценный трехлинейный ADX (+DI, -DI и линия ADX), который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени. Небольшая панель на графике содержит ползунки для периода ADX и порога тренда -- пунктирного уровня, который отделяет "тренд" от "флэт". Потяните любой ползунок, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается у вас на глазах. Какой порог -- 20, 25 или 30 -- на самом деле отмечает торгуемые тренды на вашем инструменте, вы узнаете за секунды на своем графике, а не из обсуждений на форуме.

Настоящий Wilder ADX, а не обертка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: TR, +DM и -DM сглаживаются по Уайлдеру за период по документированной формуле начального значения (S = (S[1] x (n-1) + X) деленное на n), DI = 100 x сглаженный DM деленное на сглаженный TR, DX = 100 x |+DI - -DI| деленное на (+DI + -DI), ADX инициализируется как среднее первых n значений DX и далее сглаживается по Уайлдеру. Проверено численно относительно ADX Wilder -- никакого скрытого хендла между ними. То, что вы настраиваете, это именно то, что вы видите. Без перерисовки.

Также живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину всех четырех элементов -- линии ADX, +DI, -DI и уровня порога -- с помощью палитры из 16 цветов и RGB-ползунков. Выбирайте из трех встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light); +DI по умолчанию зеленый, а -DI красный, поэтому направление считывается мгновенно.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика -- период, порог, цвета и толщины линий восстанавливаются в точности такими, какими вы их оставили, после перезапуска.

Почему он вам понравится

  • Настоящий Wilder ADX -- истинное сглаживание по Уайлдеру, соответствующее опубликованной формуле, а не вариант с экспоненциальным сглаживанием.
  • Мгновенная обратная связь. Потяните период или порог и сразу увидите результат на собственной истории.
  • Настраиваемый порог тренда как полноценный элемент управления -- спор "20 или 25 или 30" решается за секунды для каждого инструмента.
  • Стилизация в реальном времени. Цвет и толщина линий ADX, +DI, -DI и уровня меняются на графике прямо во время редактирования.
  • Три темы в один клик, темная или светлая -- под ваш график.
  • Память для каждого графика. Ваши настройки сохраняются после перезапуска, отдельно для каждого графика.
  • Собственная математика Уайлдера. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас -- это инструмент поддержки принятия решений.

Как использовать

  • Перетащите ADX Live Tuner на любой график.
  • С помощью ползунков задайте период и порог тренда -- наблюдайте, как все три линии обновляются в реальном времени.
  • Читайте график: +DI выше -DI при ADX выше вашего порога означает трендовый рынок согласно классике.
  • Откройте редактор стиля, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровня.

ADX Live Tuner входит в семейство Live Tuning family вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker and Momentum Live Tuner: сначала бесплатная классика, а далее последуют новые индикаторы и многотаймфреймовая панель, построенные на том же принципе live tuning. Если этот рабочий процесс избавляет вас от лишних диалоговых окон, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: если панель выглядит прозрачной, значит на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8, вкладка Common), и свечи рисуются поверх нее. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет -- снимите эту опцию, и панель станет непрозрачной.

Бесплатный, автономный индикатор, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.

Рекомендуем также
KennedyAdaptiveBaseline
Ryan Paul Kennedy
5 (1)
Индикаторы
KAB: A Better Baseline. KAB is an adaptive trend filter designed to track directional movement while actively suppressing abnormal volatility and noise. It behaves like a dynamic moving baseline that automatically adjusts responsiveness to changing market conditions. Unlike fixed moving averages, KAB continuously modifies its internal smoothing rate based on volatility and directional efficiency. The result is a line that tightens during strong trends and stabilizes during unstable or chaotic pr
FREE
KCI Candle
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
KCI Candle: Advanced Kinematics Price Action The KCI (Kinematics Computing Index) Candle is a next-generation analytical tool designed to transform raw market data into crystal-clear visual intelligence. By painting the chart's candles based on deep mathematical kinematics, this indicator provides traders with an immediate, unambiguous reading of the current market direction and momentum. Built for professional traders who demand clean charts and pure data, the KCI Candle eliminates second-guess
FREE
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
Индикаторы
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
Mystic Pulse
Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere
1 (1)
Индикаторы
Mystic Pulse V2.0 — это индикатор силы тренда, основанный на системе направленного движения (DI+ / DI−). Он подсчитывает, сколько последовательных свечей показывают усиление бычьего или медвежьего импульса. Рост DI+ увеличивает позитивный счётчик (давление на рост), а рост DI− увеличивает негативный счётчик (давление на падение). При ослаблении импульса счётчики сбрасываются, что даёт ясное визуальное представление о силе тренда и возможных точках разворота. Эта версия MQL5 является конверсией о
FREE
ADXW Cloud
Shahabeddin Baset
4.57 (7)
Индикаторы
This is Wilder's ADX with cloud presentation of DI+ & DI- lines. Features 4 standard lines of the ADX indicator: DI+, DI-, ADX, ADXR cloud presentation of DI+/DI- lines with transparent colors applicable to all time-frames and all markets What Is ADX J. Welles Wilder Jr., the developer of well-known indicators such as RSI, ATR, and Parabolic SAR, believed that the Directional Movement System, which is partially implemented in ADX indicator, was his most satisfying achievement. In his 1978 book,
FREE
Gold Max pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatic Professional Theme:   Instantly applies a high-contrast "Color on White" theme with DeepSkyBlue bull candles and Black bear candles for maximum clarity. Interactive Timeframe Panel:   21 vertical buttons on the left side allow for one-clic
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Индикаторы
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
PFKBreakOut
Stanislav Korotky
Индикаторы
This indicator displays breakouts on Point-And-Figure-like or Kagi-like custom symbol charts, generated by special expert advisers, such as PointFigureKagiCharts . This indicator is applicable only for custom instruments generated in appropriate way (with time-invariant bars which are multiples of a predefined box size). It makes no sense to apply it to other charts. The breakouts in up or down direction are marked by arrows. The breakout price is found at crossing of one of imaginary lines of
FREE
MTForge NarTown EA
Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
Эксперты
Absolutely — MTForge NarTown . Below is a fully optimized version . MTForge NarTown EA — Trend‑Following Automation for MetaTrader 5 MTForge NarTown is a fully automated trend‑following Expert Advisor built on a smoothed Heiken‑Ashi + Triple Moving Average (TMA) crossover engine. The system focuses on clean directional moves , strict risk control , and a multi‑stage ratchet trailing stop that tightens protection as trades progress. The EA ships with EURUSD M30 tuned defaults, but the logic i
FREE
B2U Ultimate Percent R Edition
Yoon Jeonghui
Индикаторы
B2U Market State System Part of the B2U Market State System A professional indicator suite designed to analyze market structure, trend state, and momentum. B2U Market State System 의 구성 요소입니다. 시장 구조, 추세 상태, 모멘텀을 입체적으로 분석하기 위한 전문 인디케이터 시스템입니다. Visualizes momentum state and pressure balance within market structures. B2U Ultimate %R Edition goes beyond the traditional Williams %R numeric oscillator. 과매수 · 과매도를 색상과 라인으로 ‘ 상태화 ’ 하다 .” B2U Ultimate %R Edition 은  단순히 전통 Williams %R 을 “ 과매수 / 과매도 숫자 지표 ”
FREE
Enhanced Volume Profile
Raka
5 (2)
Индикаторы
Enhanced Volume Profile: The Ultimate Order Flow & Liquidity Analysis Tool Overview Enhanced Volume Profile is an indicator for MetaTrader 5 that displays the traded volume at specific price levels over a defined period. It separates the total volume into buy and sell components, presenting them as a side-by-side histogram on the chart. This allows users to observe the volume distribution and the proportion of buy and sell volumes at each price level. Graphics Rendering The indicator uses the
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
LiquiditySweepHunter
Michael Oko Oboh
Индикаторы
OVERVIEW Liquidity Sweep Hunter  identifies liquidity highs and lows across three different lookback periods and keeps them active until they are mitigated. This creates a persistent view of where resting liquidity has formed instead of only showing the latest swing points. The indicator also displays a heatmap that highlights the relative strength of active liquidity levels and generates reversal signals after price sweeps multiple visible liquidity bands before reclaiming them. Optional tr
FREE
Three Pushes MT5
Ivan Grancay
Индикаторы
Three Pushes Free: Стратегия Прецизионного Прайс Экшн ️ ВАЖНО: Данная бесплатная версия ограничена только парой AUDUSD и таймфреймом H1. Трейдинг — это не поиск «святого грааля», это выявление повторяющейся рыночной психологии. Three Pushes Free — это профессиональный инструмент технического анализа, разработанный для идентификации классического паттерна истощения «Три Пуша» с фильтром институционального уровня. В отличие от базовых индикаторов, которые смотрят только на цену, этот инструмент и
FREE
VBOT Trend Signal PRO
Huynh Thien Vuong
Индикаторы
VBOT CORE SIGNAL — Multi-Timeframe Trend + ADR Context for Forex, Gold, and Crypto CFDs Trade with clarity. Avoid low-quality trades. VBOT CORE SIGNAL identifies BUY, SELL, and NO TREND conditions. NO TREND — NO TRADE Launch Price: $39 (limited to the first 30 days) The price will increase to $59 after this period. Introduction VBOT CORE SIGNAL is not a simple indicator like RSI, ADX, or MA used in isolation. It is designed as a multi-layered system that combines market data, trend evaluation, a
FREE
Fair Value Gap v1
Brian Mutuku Mwanthi
Индикаторы
A indicator for detecting FVGS  I hope this helps you scalp and generate money for yourself  NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Crash 500/300/1000 with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box a
FREE
TrendView
Rafael Grecco
Индикаторы
TrendView — Clear Trend Visualization for Confident Trading TrendView is a free trend indicator designed to give traders a clean and reliable view of market direction. It displays clear trendlines in three colors, making it easy to identify bullish, bearish, and neutral phases without cluttering the chart with unnecessary elements. Whether you are monitoring long-term market structure or short-term price action, TrendView helps you keep your focus on the bigger picture. For traders who also w
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Индикаторы
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Moving Average Retracement Boundaries
Siyabonga Sandile Khanyile
Индикаторы
Indicator details The Moving Average Retracement Boundaries(M.A.R.B) shows the average retracement level above or below the given moving average.It shows the first upper boundary (which is the average retracement above the moving average ),the second upper boundary (which is double the first upper boundary),the first lower boundary (which is the average retracement below the moving average) and the second lower boundary (which is double the first lower boundary). How to use it 1.It can be used
FREE
Servo Momentum Scalper
Abhishek Dubey
5 (1)
Индикаторы
"Dominate the charts with cold, calculated precision. Servo Momentum Scalper strips away market noise to deliver raw, high-probability entry triggers. This isn't just an indicator; it’s your tactical advantage in a volatile market. Built for the relentless, designed for those who refuse to lose. Stop chasing the trend—capture it the moment it births. Download now and rewrite your trading reality."
FREE
Multi Moving Average MT5
Stefanus Wardoyo
Индикаторы
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. And you can show/hide the Moving Average line just with check/unchecked in the Panel. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Индикаторы
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
Индикаторы
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
Enhanced FVG
Raka
Индикаторы
Enhanced FVG Enhanced FVG is a technical indicator for MetaTrader 5 that identifies Fair Value Gaps on the chart and measures the buyer-to-seller volume ratio within each detected gap. Volume classification is performed using M1 timeframe tick volume data, applying the same methodology used in standard Volume Profile analysis. How It Works The indicator scans three consecutive candlesticks to detect Fair Value Gaps. A Bullish FVG is identified when the high of the first candle does not overlap w
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Индикаторы
Трендовый индикатор на основе индикатора ADX / ADXWilder Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается бычье движение; если PDI меньше NDI, то устанавливается медвежье движение; если ADX меньше либо равен значению фильтра, указанного в параметрах, то состояние движения отсутствует. Входные параметры индикатора: Calculate Timeframe - таймфрейм для расчета; ADX Type - тип расчета ADX, на
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatically detects major swing points not internal noise Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels Displays professional GUI panel with real-time analysis Marks major swings with visual indicators Trading Strategy BUY at 38.2%-61.8% Fib
FREE
MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
RSI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. И ни один индикатор не страдает от хождений по диалогам так, как RSI — период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец. Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода RSI и обоих уровней. Двигаете слайдер —
FREE
CCI Live Tuner MT5
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. CCI Live Tuner кладёт этому конец. Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, прямо у вас на глазах. Как то
FREE
Bollinger Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что опять не то, и снова лезть в настройки. У Bollinger Bands самый важный параметр — множитель отклонения — как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner кладёт этому конец. Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени — и настройк
FREE
MACD Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. MACD даёт сразу три числа для спора — Fast, Slow и Signal, — а привычные 12/26/9 это всего лишь традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал. Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени , в отдельном окне. На графике располагается небольшая панель с ползунками для периода Fast EMA, перио
FREE
OsMA Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил. Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается пр
FREE
Stochastic Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный медленный Stochastic (%K и %D), который настраивается прямо на графике, в ре
FREE
WPR Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что всё не так, и снова открыть настройки. WPR Live Tuner кладёт этому конец. Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике находится небольшая панель с ползунками для периода %R и двух уровней. Двигаете ползунок, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Как только картина вас устроила, работа
FREE
RVI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на гра
FREE
Momentum Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. У Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим. Это Momentum, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике наход
FREE
StdDev Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Standard Deviation всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 20 с более коротким или более длинным взглядом на волатильность своего инструмента. StdDev Live Tuner с этим покончил. Это Standard Deviation, который настраивает
FREE
Alligator Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку. Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw, Teeth и Lips как три сглаженные скользящие средние по медиа
FREE
DeMarker Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. DeMarker — тихий измеритель перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров так и не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с этим покончил. Это DeMarker, который настраивается прямо на графике,
FREE
Force Index Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что всё не так, и снова лезть в настройки. У Force Index задаётся всего одно число — период, — но каждый такой заход в диалог по-прежнему стоит вам того же цикла «прищурился и угадал», стоит только захотеть сравнить 13 с 2 или со 100 на своём инструменте. Force Index Live Tuner с этим покончил. Это Force Index, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени ,
FREE
Envelopes Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. У Envelopes эта проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и больше не трогают, потому что каждая попытка стоит похо
FREE
MFI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил. Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике,
FREE
Fractal Alligator Scanner
Stefan Bognar
Индикаторы
Description tab. Másold be ezt a teljes szöveget (angol, ember-hangvétel, nincs AI-klisé): --- The Fractal Alligator Scanner combines two classic tools that traders have used for years: swing fractals and Bill Williams' Alligator. It does the watching for you and keeps the chart clean. What it draws: - An up arrow above every confirmed swing high and a down arrow below every confirmed swing low. A fractal is only marked once the bars to its right have closed, so the arrows do not repaint. - Th
FREE
RSI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — и ни один индикатор не собирает столько хождений по диалогам, как RSI. Период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец. Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую . На графике располагается небольшая панель со слайд
FREE
ADX Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Вы когда-нибудь сравнивали ADX в MetaTrader 4 со значениями из книги или другой платформы и удивлялись, почему они не совпадают? Причина есть. Встроенный ADX в MT4 использует экспоненциальное сглаживание -- это не та формула, которую опубликовал Уэллс Уайлдер, и, в отличие от MetaTrader 5, в MT4 нет отдельного "ADX Wilder", на который можно было бы переключиться. ADX Live Tuner решает эту проблему: это классический ADX по Уайлдеру на MetaTrader 4, дополненный рабочим процессом Live Tuning. Это п
FREE
MACD Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете так годами — а MACD даёт сразу три числа для спора: Fast, Slow и Signal, причём привычные 12/26/9 это традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал. Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени , в отдельном окне. На графике располагается неболь
FREE
MFI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил. Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике,
FREE
DeMarker Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а DeMarker так и остаётся тихим измерителем перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с э
FREE
WPR Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делали это тысячу раз. WPR Live Tuner с этим покончил. Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода %R и двух уровней. Двигаете слайдер -- индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у ва
FREE
RVI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на гра
FREE
OsMA Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил. Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается пр
FREE
Stochastic Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы занимаетесь этим годами — а со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный медленный St
FREE
Bollinger Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делаете так годами — а у Bollinger Bands самый важный параметр, множитель отклонения, как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner с этим покончил. Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который настраивается прямо на
FREE
Envelopes Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а у Envelopes проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и
FREE
Momentum Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а у Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим. Это Momentum, который настраива
FREE
CCI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы повторяете этот ритуал годами. CCI Live Tuner с этим покончит. Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчи
FREE
Alligator Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку. Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw,
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв