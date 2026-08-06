Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. У Envelopes эта проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и больше не трогают, потому что каждая попытка стоит похода в диалог настроек. Envelopes Live Tuner с этим покончил.

Это полноценный индикатор Envelopes, который настраивается прямо на графике, в реальном времени — на самих свечах, там, где и живёт канал. На графике располагается компактная панель со слайдерами периода и процента отклонения, от 0.05% до 5.00% с шагом 0.05 — самый точный слайдер в семействе Live Tuning, с точностью до двух знаков. Тяните его — и ширина канала следует за рукой по всей истории, вживую. Процент, который действительно охватывает движения вашего инструмента, находится за секунды, а не за десяток заходов в диалог.

Метод средней линии — одной кнопкой. Классический Envelopes строится на SMA — это и есть значение по умолчанию, как в оригинале. Переключайте метод средней линии — SMA, EMA, SMMA, LWMA — прямо с панели, если нужна более быстрая или более гладкая центральная линия; границы всегда следуют за выбранной средней.

Настоящий Envelopes, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Middle = MA(Close, period), Upper/Lower = Middle x (1 +/- deviation/100) — стандартное соглашение платформы, все четыре варианта средней проверены численно, без скрытого хэндла посередине. То, что вы настраиваете, — ровно то, что вы видите. Без перерисовки.

И живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину границ и средней линии с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель совпадала по стилю с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, процент отклонения, метод средней, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска. Задайте один раз 0.30% на золоте и 0.08% на EURUSD — и каждый график сохранит своё.

Чем он вам понравится

Процент наконец-то настраивается. Самый зависящий от инструмента параметр классического набора перебирается вживую с шагом 0.05, а не выставляется один раз и навсегда.

Самый зависящий от инструмента параметр классического набора перебирается вживую с шагом 0.05, а не выставляется один раз и навсегда. Предсказуемый канал с фиксированным процентом. В отличие от адаптивных полос, конверт означает одно и то же на каждом баре — и теперь он откалиброван под ваш инструмент, а не под значение по умолчанию.

В отличие от адаптивных полос, конверт означает одно и то же на каждом баре — и теперь он откалиброван под ваш инструмент, а не под значение по умолчанию. Память по каждому графику — это функция. Каждый инструмент помнит собственный откалиброванный процент после перезапусков.

Каждый инструмент помнит собственный откалиброванный процент после перезапусков. Классика по умолчанию, гибкость по выбору. SMA в середине, как в оригинале; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку.

SMA в середине, как в оригинале; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку. Оформление вживую. Цвет и толщина границ и средней линии меняются на графике прямо во время правки.

Цвет и толщина границ и средней линии меняются на графике прямо во время правки. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Собственная математика Envelopes. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как пользоваться

Перетащите Envelopes Live Tuner на любой график — канал рисуется по свечам, панель располагается поверх.

Тяните слайдер отклонения, пока канал не охватит обычные движения вашего инструмента — следите за изменениями вживую.

Задайте период; переключите метод средней линии, если нужна неклассическая центральная линия.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину границ и средней линии.

Envelopes Live Tuner — представитель семейства Live Tuning на графике, наряду с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX и Bollinger Live Tuner: сначала бесплатная классика, далее — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же подходе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалоги, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатный, автономный, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.