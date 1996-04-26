MFI Live Tuner MT4

Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил.

Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике располагается небольшая панель со слайдером периода. Тяните его — и линия пересчитывается и перерисовывается мгновенно относительно фиксированных уровней 20/80, прямо у вас на глазах. Вопрос «14 или моё собственное число» решается за секунды на вашем графике, а не в ветке форума.

Настоящий MFI, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: типичная цена (среднее от high, low и close), умноженная на тиковый объём, даёт денежный поток каждого бара; суммы положительного и отрицательного потока за период подставляются в классическую формулу 100 - 100/(1 + положительный/отрицательный) — без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии MFI и линий уровней 20/80 с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, цвета и толщина возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Сделано для MT4, а не перенесено на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5, — тот же слайдер, тот же редактор стиля, те же темы, — скомпилированная нативно для MetaTrader 4 и читающая собственные тиковые объёмы MT4.

Чем он вам понравится

Один слайдер, мгновенный отклик. Тяните период и сразу видите обновлённые значения 0-100 на своей истории.

Тяните период и сразу видите обновлённые значения 0-100 на своей истории. Стиль на лету. Цвет и толщина MFI и уровней меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина MFI и уровней меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по каждому графику. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственные расчёты по цене и объёму. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как использовать

Перетащите MFI Live Tuner на любой график.

Слайдером задайте период — смотрите, как линия обновляется в реальном времени относительно уровней 20/80.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии и уровней.

MFI Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator, OsMA, RVI и Force Index Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает ваши настройки графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.