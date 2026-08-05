Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что опять не то, и снова лезть в настройки. У Bollinger Bands самый важный параметр — множитель отклонения — как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner кладёт этому конец.

Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени — и настройка идёт непосредственно по свечам, ведь именно там живут полосы. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода и множителя отклонения (от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1). Тяните слайдер отклонения — и канал на всей истории расширяется и сужается в реальном времени. Момент, когда граница полосы начинает ловить реальные развороты, а не шум на вашем инструменте и вашем таймфрейме, вы видите за секунды, а не через десяток заходов в диалог настроек.

Метод средней линии — одной кнопкой. Классические Bollinger Bands используют среднюю SMA — это и есть значение по умолчанию, как в оригинале. Хотите поэкспериментировать — переключайте метод средней линии (SMA, EMA, SMMA, LWMA) прямо на панели; стандартное отклонение всегда считается вокруг выбранной вами средней, поэтому полосы остаются согласованными со своей же центральной линией.

Настоящие Bollinger Bands, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Middle = MA(Close, period), Upper/Lower = Middle +/- deviation x стандартное отклонение генеральной совокупности по тому же окну вокруг текущего значения средней (стандартное соглашение платформы). Все четыре варианта средней проверены численно — никаких скрытых хэндлов посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину полос и средней линии с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель гармонировала с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, отклонение, метод средней, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Чем он вам понравится

Смотрите, как дышат полосы. Слайдер отклонения — самый наглядный элемент управления во всём семействе Live Tuning: канал сужается и расширяется вживую под вашу волатильность.

Слайдер отклонения — самый наглядный элемент управления во всём семействе Live Tuning: канал сужается и расширяется вживую под вашу волатильность. Точная настройка отклонения: от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1, так что сравнить 1.8, 2.0 и 2.2 — это одно движение мышью, а не три захода в настройки.

от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1, так что сравнить 1.8, 2.0 и 2.2 — это одно движение мышью, а не три захода в настройки. Классика по умолчанию, гибкость по выбору. Средняя SMA — так, как её опубликовал Боллинджер; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку.

Средняя SMA — так, как её опубликовал Боллинджер; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку. Оформление на лету. Цвет и толщина полос и средней линии меняются прямо на графике по мере правки.

Цвет и толщина полос и средней линии меняются прямо на графике по мере правки. Три темы — один клик, тёмная или светлая под ваш график.

— один клик, тёмная или светлая под ваш график. Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.

Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком. Собственная математика Bollinger. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите Bollinger Live Tuner на любой график — полосы рисуются по свечам, панель располагается поверх.

Слайдерами задайте период и отклонение — наблюдайте, как канал перестраивается вживую.

Переключите метод средней линии, если нужна неклассическая центральная линия.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину полос и средней линии.

Bollinger Live Tuner — первый участник семейства Live Tuning, работающий прямо на свечах, наряду с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum и ADX Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой рабочий процесс экономит вам заходы в диалоги, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.

Совет: Если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатный, автономный, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.