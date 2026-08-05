Bollinger Live Tuner
- Индикаторы
-
- Версия: 1.0
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что опять не то, и снова лезть в настройки. У Bollinger Bands самый важный параметр — множитель отклонения — как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner кладёт этому конец.
Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени — и настройка идёт непосредственно по свечам, ведь именно там живут полосы. На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода и множителя отклонения (от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1). Тяните слайдер отклонения — и канал на всей истории расширяется и сужается в реальном времени. Момент, когда граница полосы начинает ловить реальные развороты, а не шум на вашем инструменте и вашем таймфрейме, вы видите за секунды, а не через десяток заходов в диалог настроек.
Метод средней линии — одной кнопкой. Классические Bollinger Bands используют среднюю SMA — это и есть значение по умолчанию, как в оригинале. Хотите поэкспериментировать — переключайте метод средней линии (SMA, EMA, SMMA, LWMA) прямо на панели; стандартное отклонение всегда считается вокруг выбранной вами средней, поэтому полосы остаются согласованными со своей же центральной линией.
Настоящие Bollinger Bands, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Middle = MA(Close, period), Upper/Lower = Middle +/- deviation x стандартное отклонение генеральной совокупности по тому же окну вокруг текущего значения средней (стандартное соглашение платформы). Все четыре варианта средней проверены численно — никаких скрытых хэндлов посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.
И живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину полос и средней линии с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель гармонировала с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, отклонение, метод средней, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.
Чем он вам понравится
- Смотрите, как дышат полосы. Слайдер отклонения — самый наглядный элемент управления во всём семействе Live Tuning: канал сужается и расширяется вживую под вашу волатильность.
- Точная настройка отклонения: от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1, так что сравнить 1.8, 2.0 и 2.2 — это одно движение мышью, а не три захода в настройки.
- Классика по умолчанию, гибкость по выбору. Средняя SMA — так, как её опубликовал Боллинджер; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку.
- Оформление на лету. Цвет и толщина полос и средней линии меняются прямо на графике по мере правки.
- Три темы — один клик, тёмная или светлая под ваш график.
- Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, график за графиком.
- Собственная математика Bollinger. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.
Как пользоваться
- Перетащите Bollinger Live Tuner на любой график — полосы рисуются по свечам, панель располагается поверх.
- Слайдерами задайте период и отклонение — наблюдайте, как канал перестраивается вживую.
- Переключите метод средней линии, если нужна неклассическая центральная линия.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину полос и средней линии.
Bollinger Live Tuner — первый участник семейства Live Tuning, работающий прямо на свечах, наряду с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum и ADX Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой рабочий процесс экономит вам заходы в диалоги, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.
Совет: Если панель вдруг выглядит прозрачной, значит на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.
Бесплатный, автономный, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.