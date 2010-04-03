Bollinger Live Tuner MT4

Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делаете так годами — а у Bollinger Bands самый важный параметр, множитель отклонения, как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner с этим покончил.

Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который настраивается прямо на графике, в реальном времени — и на этот раз настройка идёт прямо по свечам, ведь полосы живут именно там. На графике располагается небольшая панель со слайдерами периода и множителя отклонения (от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1). Тяните слайдер отклонения — и канал расширяется и сужается по всей истории в реальном времени. Момент, когда граница полосы начинает ловить реальные развороты, а не шум, на вашем инструменте и вашем таймфрейме вы видите за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.

Метод средней линии одной кнопкой. Классические Bollinger Bands используют среднюю SMA — это значение по умолчанию, как в оригинальной публикации. Хотите поэкспериментировать — переключайте метод средней линии (SMA, EMA, SMMA, LWMA) прямо с панели; стандартное отклонение всегда считается вокруг выбранной вами средней, поэтому полосы остаются согласованными со своей центральной линией.

Настоящие Bollinger Bands, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Middle = MA(Close, period), Upper/Lower = Middle ± отклонение × стандартное отклонение генеральной совокупности по тому же окну вокруг текущего значения средней (стандартное соглашение платформы). Все четыре варианта средней проверены численно — никаких встроенных хэндлов посередине. Что настраиваете, то и видите. Без перерисовки.

И живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину полос и средней линии с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, отклонение, метод средней, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Сделан для MT4, а не перенесён на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 — те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы, — скомпилированная нативно под MetaTrader 4.

Чем он вам понравится

Смотрите, как дышат полосы. Слайдер отклонения — самый наглядный элемент управления во всём семействе Live Tuning: канал сужается и расширяется вживую под вашу волатильность.

Слайдер отклонения — самый наглядный элемент управления во всём семействе Live Tuning: канал сужается и расширяется вживую под вашу волатильность. Тонкий шаг отклонения: от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1, так что сравнить 1.8, 2.0 и 2.2 — это одно движение мышью, а не три захода в настройки.

от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1, так что сравнить 1.8, 2.0 и 2.2 — это одно движение мышью, а не три захода в настройки. Классика по умолчанию, гибкость по желанию. Средняя SMA — так, как это опубликовал Боллинджер; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку.

Средняя SMA — так, как это опубликовал Боллинджер; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку. Оформление на лету. Цвет и толщина полос и средней линии меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина полос и средней линии меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика.

Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика. Собственная математика Bollinger. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.

Как пользоваться

Перетащите Bollinger Live Tuner на любой график — полосы рисуются по свечам, панель располагается поверх.

Слайдерами задайте период и отклонение — наблюдайте, как канал перестраивается вживую.

Переключите метод средней линии, если нужна неклассическая центральная линия.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину полос и средней линии.

Bollinger Live Tuner — первый представитель семейства Live Tuning, работающий прямо на свечах, наряду с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum и ADX Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что переносить на MT4 следующим.

Совет: если панель вдруг выглядит прозрачной, значит, у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатный, самодостаточный, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.