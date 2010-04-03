Bollinger Live Tuner MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делаете так годами — а у Bollinger Bands самый важный параметр, множитель отклонения, как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner с этим покончил.
Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который настраивается прямо на графике, в реальном времени — и на этот раз настройка идёт прямо по свечам, ведь полосы живут именно там. На графике располагается небольшая панель со слайдерами периода и множителя отклонения (от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1). Тяните слайдер отклонения — и канал расширяется и сужается по всей истории в реальном времени. Момент, когда граница полосы начинает ловить реальные развороты, а не шум, на вашем инструменте и вашем таймфрейме вы видите за секунды, а не за десяток заходов в диалог настроек.
Метод средней линии одной кнопкой. Классические Bollinger Bands используют среднюю SMA — это значение по умолчанию, как в оригинальной публикации. Хотите поэкспериментировать — переключайте метод средней линии (SMA, EMA, SMMA, LWMA) прямо с панели; стандартное отклонение всегда считается вокруг выбранной вами средней, поэтому полосы остаются согласованными со своей центральной линией.
Настоящие Bollinger Bands, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: Middle = MA(Close, period), Upper/Lower = Middle ± отклонение × стандартное отклонение генеральной совокупности по тому же окну вокруг текущего значения средней (стандартное соглашение платформы). Все четыре варианта средней проверены численно — никаких встроенных хэндлов посередине. Что настраиваете, то и видите. Без перерисовки.
И живой редактор стиля. Меняйте цвет и толщину полос и средней линии с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выбирайте одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, отклонение, метод средней, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.
Сделан для MT4, а не перенесён на него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 — те же слайдеры, тот же редактор стиля, те же темы, — скомпилированная нативно под MetaTrader 4.
Чем он вам понравится
- Смотрите, как дышат полосы. Слайдер отклонения — самый наглядный элемент управления во всём семействе Live Tuning: канал сужается и расширяется вживую под вашу волатильность.
- Тонкий шаг отклонения: от 0.5 до 5.0 с шагом 0.1, так что сравнить 1.8, 2.0 и 2.2 — это одно движение мышью, а не три захода в настройки.
- Классика по умолчанию, гибкость по желанию. Средняя SMA — так, как это опубликовал Боллинджер; EMA/SMMA/LWMA — в одну кнопку.
- Оформление на лету. Цвет и толщина полос и средней линии меняются на графике прямо во время редактирования.
- Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
- Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуск, отдельно для каждого графика.
- Собственная математика Bollinger. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки решений.
Как пользоваться
- Перетащите Bollinger Live Tuner на любой график — полосы рисуются по свечам, панель располагается поверх.
- Слайдерами задайте период и отклонение — наблюдайте, как канал перестраивается вживую.
- Переключите метод средней линии, если нужна неклассическая центральная линия.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину полос и средней линии.
Bollinger Live Tuner — первый представитель семейства Live Tuning, работающий прямо на свечах, наряду с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum и ADX Live Tuner: сначала бесплатная классика, а дальше — новые индикаторы и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что переносить на MT4 следующим.
Совет: если панель вдруг выглядит прозрачной, значит, у графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.
Бесплатный, самодостаточный, без DLL. Работает на любом инструменте и таймфрейме.