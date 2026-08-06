Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. У Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим.

Это Momentum, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике находится небольшая панель со слайдерами для периода и для симметричного смещения уровней: тянете один слайдер — и согласованная пара уровней (100 + смещение и 100 − смещение) движется вместе вокруг неподвижной бледной средней линии 100. Вы видите, как пара уровней проходит по вашей собственной истории, и точно замечаете, с какого момента она начинает отделять настоящие импульсы от шума — за секунды, на своём графике, а не в ветке форума.

Опциональная сигнальная линия MA. Скользящая средняя по Momentum включается и выключается прямо с панели, её период задаётся отдельным слайдером, а метод — SMA, EMA, SMMA, LWMA — переключается одной кнопкой. Любое изменение попадает на график в тот же миг.

Настоящий Momentum, а не обёртка. Индикатор использует собственную чистую реализацию формулы MetaTrader: Mom = 100 x Close / Close[period] — без скрытых хендлов посередине. Что настраиваете, то и видите. Без перерисовки.

И редактор стиля вживую. Цвет и толщину линии Momentum, линии MA и линий уровней меняйте палитрой из 16 цветов и RGB-слайдерами. Три встроенные темы (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light) — чтобы панель совпадала по стилю с вашим графиком.

Ваша настройка запоминается для каждого графика отдельно — период, смещение уровней, состояние MA, её метод и период, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

Мгновенная обратная связь. Потянули — сразу видите результат. Смещение, которое отделяет импульс от шума на вашем инструменте, находится за секунды.

Потянули — сразу видите результат. Смещение, которое отделяет импульс от шума на вашем инструменте, находится за секунды. Симметричные уровни на одном слайдере. Пара «перекупленность/перепроданность» по построению остаётся сбалансированной вокруг 100 — никаких вручную разъехавшихся уровней.

Пара «перекупленность/перепроданность» по построению остаётся сбалансированной вокруг 100 — никаких вручную разъехавшихся уровней. Опциональная сигнальная линия MA , собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение прямо с панели.

, собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение прямо с панели. Стиль на лету. Цвет и толщина Momentum / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования.

Цвет и толщина Momentum / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуски, для каждого графика своя.

Ваша настройка переживает перезапуски, для каждого графика своя. Собственная математика Momentum и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите Momentum Live Tuner на любой график.

Слайдерами задайте период и симметричное смещение уровней — смотрите, как пара уровней вживую расходится вокруг 100.

Включите MA на панели, задайте её период и переключайте метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

Momentum Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic и DeMarker Live Tuner: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенная на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать следующим.

Совет: если панель кажется прозрачной, значит, у вашего графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, всё в одном файле, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.