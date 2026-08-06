Momentum Live Tuner

Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. У Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим.

Это Momentum, который настраивается прямо на графике, в реальном времени. На графике находится небольшая панель со слайдерами для периода и для симметричного смещения уровней: тянете один слайдер — и согласованная пара уровней (100 + смещение и 100 − смещение) движется вместе вокруг неподвижной бледной средней линии 100. Вы видите, как пара уровней проходит по вашей собственной истории, и точно замечаете, с какого момента она начинает отделять настоящие импульсы от шума — за секунды, на своём графике, а не в ветке форума.

Опциональная сигнальная линия MA. Скользящая средняя по Momentum включается и выключается прямо с панели, её период задаётся отдельным слайдером, а метод — SMA, EMA, SMMA, LWMA — переключается одной кнопкой. Любое изменение попадает на график в тот же миг.

Настоящий Momentum, а не обёртка. Индикатор использует собственную чистую реализацию формулы MetaTrader: Mom = 100 x Close / Close[period] — без скрытых хендлов посередине. Что настраиваете, то и видите. Без перерисовки.

И редактор стиля вживую. Цвет и толщину линии Momentum, линии MA и линий уровней меняйте палитрой из 16 цветов и RGB-слайдерами. Три встроенные темы (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light) — чтобы панель совпадала по стилю с вашим графиком.

Ваша настройка запоминается для каждого графика отдельно — период, смещение уровней, состояние MA, её метод и период, цвета и толщины возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска.

Чем он вам понравится

  • Мгновенная обратная связь. Потянули — сразу видите результат. Смещение, которое отделяет импульс от шума на вашем инструменте, находится за секунды.
  • Симметричные уровни на одном слайдере. Пара «перекупленность/перепроданность» по построению остаётся сбалансированной вокруг 100 — никаких вручную разъехавшихся уровней.
  • Опциональная сигнальная линия MA, собственный слайдер периода, четыре метода, включение и переключение прямо с панели.
  • Стиль на лету. Цвет и толщина Momentum / MA / уровней меняются на графике прямо во время редактирования.
  • Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
  • Память по графикам. Ваша настройка переживает перезапуски, для каждого графика своя.
  • Собственная математика Momentum и MA. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

  • Перетащите Momentum Live Tuner на любой график.
  • Слайдерами задайте период и симметричное смещение уровней — смотрите, как пара уровней вживую расходится вокруг 100.
  • Включите MA на панели, задайте её период и переключайте метод, пока сглаживание не подойдёт вашему рынку.
  • Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линий и уровней.

Momentum Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic и DeMarker Live Tuner: сначала бесплатная классика, дальше — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенная на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам заходы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать следующим.

Совет: если панель кажется прозрачной, значит, у вашего графика включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, всё в одном файле, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.

Рекомендуем также
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
GDS Renko Pip ST
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST - Fixed Brick Renko Chart Tool for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST is a Renko chart tool for MetaTrader 5 designed for traders who want to build and study fixed brick Renko movement using a practical pip or point-based setup. The purpose of this tool is simple: create a cleaner Renko structure so the trader can observe direction, brick runs, pullbacks, support and resistance behavior without normal candle noise. This is not a signal indicator and it does not predict the market. It
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
GDS Renko Matrix
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Matrix - Free Multi-Scale Renko Overview Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Matrix is a free multi-scale Renko overview indicator for MetaTrader 5. It helps traders monitor Renko structure, direction and chart context in a compact matrix-style view. The purpose of this tool is to provide a faster visual overview of Renko behavior without turning the chart into a signal system. It does not predict the market and does not generate buy or sell signals. What Renko Matrix Shows Renko char
FREE
GDS Renko Adaptive
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Adaptive - Adaptive Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Adaptive is a free adaptive Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders observe price movement through a more flexible Renko structure instead of relying only on one fixed brick-size view. The purpose of this tool is to support manual Renko analysis by making structure, movement rhythm and changing market conditions easier to observe. It does not predict the market and does not generate buy or sell signal
FREE
GDS Renko Ghost
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Ghost Free Renko Market Memory Visualization Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Ghost is a free MetaTrader 5 indicator for traders who use Renko charts and want to study how similar Renko structures behaved in the past. The indicator visualizes historical Renko memory: similar past structures, continuation paths, consensus behavior and uncertainty zones. It does not give buy or sell signals. It does not predict price movement. It is a visual research and context tool for manual Renko
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Advanced Economic Calendar
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Расширенный Индикатор Экономического Календаря Этот индикатор отображает все предстоящие экономические события прямо на графике, показывая наиболее важные новости для выбранной валютной пары или инструмента. Он позволяет заранее прогнозировать периоды высокой волатильности и более точно планировать торговые стратегии. Основные функции Отображение будущих событий на срок до 5 дней вперед (настраивается). Фильтрация по уровню важности новостей (высокая, средняя, низкая). Возможность включать верти
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Индикаторы
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
GDS Renko Anatomy
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Anatomy Free Renko Structure and Movement Anatomy Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Anatomy is a free MetaTrader 5 indicator for traders who use Renko charts and want a clearer way to understand how brick-based movement is built. The indicator helps visualize Renko movement anatomy: structure, legs, pullbacks, pauses, continuation areas and weakening movement phases. It does not give buy or sell signals. It does not predict price movement. It is a visual context tool for manual Renk
FREE
Five Minute Drive
Kenan Ozkarakas
5 (2)
Индикаторы
"Five Minute Drive" indicator that is designed to be used in the 5 minute timeframe only. One of its most important advantages is that it shows the general trend in the upper time frames when looking at the 5-minute timeframe. Therefore, when opening positions in the 5 minute timeframe, when it is in line with the trends in the upper timeframes, you are less likely to be upside down. If you can interpret the curvilinear and linear lines drawn by this indicator on the graphic screen with your geo
FREE
High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Индикаторы
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Индикаторы
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Индикаторы
Индикатор Renko Chart позволяет отображать графики "ренко" в окне индикатора. Тип графиков "ренко" показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах. При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики "Ренко" не похожи на графики цены. Индикатор работает в 2 режимах: CLOSE - при построении графика "ренко" используются только цены Close; HIGH_LOW - при построении график
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Индикаторы
Профессиональный инструмент для торговли  - индикатор дивергенции между RSI и ценой, позволяющий своевременно получать сигнал о развороте тренда или ловить движения откатов цены (в зависимости от настроек). Настройки индикатора позволяют регулировать силу дивергенции за счет угла наклона пиков RSI и процентного изменения цены, что даёт возможность тонко настроить силу сигнала. Код индикатора оптимизирован и в составе советника очень быстро тестируется.  Индикатор не перерисовывает, стрелки для н
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Индикаторы
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Индикаторы
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (БЕСПЛАТНО) Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка. Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения. Segue a tradução para o russo: Лучший результат для XAUUSD: Таймфрейм: 5M Время сервера MT5: 02:00 Управление рисками: 1 Take Profit — прекратить тор
FREE
Inversion Indicator MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
-- Просто, но эффективно. Индикатор инверсии - Что это такое? Индикатор, следующий за трендом, который сочетает в себе логику SuperTrend и технологию экспоненциальной кривой. Он определяет направление тренда, рисует динамический канал на графике и отправляет оповещения в режиме реального времени, когда тренд меняется. Как он работает? Индикатор рассчитывает экспоненциальную базовую линию с использованием ATR и коэффициента SuperTrend. Когда цена закрывается выше или ниже этой базовой линии, п
FREE
VWAP Wave
Rizwan Akram
Индикаторы
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Fractal Structure Auto Fibonacci
Vu Van Tien
Индикаторы
Fractal Structure Auto Fibonacci This tool is designed for price action traders and structural analysts who want to optimize their charting. It automatically identifies valid market swings using fractal logic, draws clear ZigZag lines, and automatically draws Fibonacci retracement levels for the most recent trading range. Key Features Dynamic Fractal Detection: Identifies valid swing peaks and troughs based on a user-defined review period (n). It filters out market noise and visually marks
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
RSI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. И ни один индикатор не страдает от хождений по диалогам так, как RSI — период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец. Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода RSI и обоих уровней. Двигаете слайдер —
FREE
CCI Live Tuner MT5
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. CCI Live Tuner кладёт этому конец. Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается в фоне, прямо у вас на глазах. Как то
FREE
Bollinger Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что опять не то, и снова лезть в настройки. У Bollinger Bands самый важный параметр — множитель отклонения — как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner кладёт этому конец. Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени — и настройк
FREE
MACD Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. MACD даёт сразу три числа для спора — Fast, Slow и Signal, — а привычные 12/26/9 это всего лишь традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал. Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени , в отдельном окне. На графике располагается небольшая панель с ползунками для периода Fast EMA, перио
FREE
OsMA Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил. Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается пр
FREE
Stochastic Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный медленный Stochastic (%K и %D), который настраивается прямо на графике, в ре
FREE
ADX Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Вы когда-нибудь замечали, что ADX на вашем графике не совпадает с цифрами из книг? Причина есть. Стандартный встроенный ADX использует экспоненциальное сглаживание -- настоящая версия со сглаживанием Уайлдера, та самая, которую опубликовал сам Уэллс Уайлдер, поставляется только как отдельный индикатор, который большинство трейдеров никогда не подключают. ADX Live Tuner дает вам классический Wilder ADX по умолчанию и добавляет поверх него рабочий процесс Live Tuning. Это полноценный трехлинейный
FREE
WPR Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что всё не так, и снова открыть настройки. WPR Live Tuner кладёт этому конец. Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике находится небольшая панель с ползунками для периода %R и двух уровней. Двигаете ползунок, и индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у вас на глазах. Как только картина вас устроила, работа
FREE
RVI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на гра
FREE
StdDev Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Standard Deviation всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 20 с более коротким или более длинным взглядом на волатильность своего инструмента. StdDev Live Tuner с этим покончил. Это Standard Deviation, который настраивает
FREE
Alligator Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку. Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw, Teeth и Lips как три сглаженные скользящие средние по медиа
FREE
DeMarker Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. DeMarker — тихий измеритель перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров так и не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с этим покончил. Это DeMarker, который настраивается прямо на графике,
FREE
Force Index Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что всё не так, и снова лезть в настройки. У Force Index задаётся всего одно число — период, — но каждый такой заход в диалог по-прежнему стоит вам того же цикла «прищурился и угадал», стоит только захотеть сравнить 13 с 2 или со 100 на своём инструменте. Force Index Live Tuner с этим покончил. Это Force Index, который вы настраиваете прямо на графике, в реальном времени ,
FREE
Envelopes Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. У Envelopes эта проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и больше не трогают, потому что каждая попытка стоит похо
FREE
MFI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил. Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике,
FREE
Fractal Alligator Scanner
Stefan Bognar
Индикаторы
Description tab. Másold be ezt a teljes szöveget (angol, ember-hangvétel, nincs AI-klisé): --- The Fractal Alligator Scanner combines two classic tools that traders have used for years: swing fractals and Bill Williams' Alligator. It does the watching for you and keeps the chart clean. What it draws: - An up arrow above every confirmed swing high and a down arrow below every confirmed swing low. A fractal is only marked once the bars to its right have closed, so the arrows do not repaint. - Th
FREE
RSI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — и ни один индикатор не собирает столько хождений по диалогам, как RSI. Период 14 или 9? Уровни 70/30 или 80/20? RSI Live Tuner кладёт этому конец. Это индекс относительной силы, который вы настраиваете прямо на графике, вживую . На графике располагается небольшая панель со слайд
FREE
ADX Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Вы когда-нибудь сравнивали ADX в MetaTrader 4 со значениями из книги или другой платформы и удивлялись, почему они не совпадают? Причина есть. Встроенный ADX в MT4 использует экспоненциальное сглаживание -- это не та формула, которую опубликовал Уэллс Уайлдер, и, в отличие от MetaTrader 5, в MT4 нет отдельного "ADX Wilder", на который можно было бы переключиться. ADX Live Tuner решает эту проблему: это классический ADX по Уайлдеру на MetaTrader 4, дополненный рабочим процессом Live Tuning. Это п
FREE
MACD Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете так годами — а MACD даёт сразу три числа для спора: Fast, Slow и Signal, причём привычные 12/26/9 это традиция, а не закон. MACD Live Tuner заканчивает этот ритуал. Это MACD, который настраивается прямо на графике, в реальном времени , в отдельном окне. На графике располагается неболь
FREE
MFI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Money Flow Index всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 14 с более коротким или более длинным значением на своём инструменте. MFI Live Tuner с этим покончил. Это Money Flow Index, который настраивается прямо на графике,
FREE
DeMarker Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а DeMarker так и остаётся тихим измерителем перекупленности/перепроданности, до которого у большинства трейдеров не доходят руки: он навсегда остаётся на стандартных 0.30/0.70, потому что проверка любого другого значения стоит одного захода в диалог настроек. DeMarker Live Tuner с э
FREE
WPR Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делали это тысячу раз. WPR Live Tuner с этим покончил. Это Williams %R, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода %R и двух уровней. Двигаете слайдер -- индикатор мгновенно пересчитывается и перерисовывается прямо у ва
FREE
RVI Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Relative Vigor Index задаётся всего одно число — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 10 с 14 на своём инструменте. RVI Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный RVI (сам RVI и его Signal), который настраивается прямо на гра
FREE
OsMA Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что вышло не то, и снова полезть в настройки. У OsMA — Moving Average of Oscillator, то есть той самой гистограммы MACD в отдельном виде — те же три числа, что и у MACD, а значит и те же три захода в диалог каждый раз, когда хочется проверить другую комбинацию. OsMA Live Tuner с этим покончил. Это гистограмма OsMA (линия MACD минус её линия Signal), которая настраивается пр
FREE
Stochastic Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы занимаетесь этим годами — а со Stochastic всё хуже, чем с любым другим осциллятором: три периода и два уровня — это пять чисел, которые нужно угадать, и каждая новая комбинация стоит вам ещё одного захода в диалог. Stochastic Live Tuner с этим покончил. Это классический двухлинейный медленный St
FREE
Bollinger Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, поменять число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что не то, снова открыть настройки. Если вы торгуете в MetaTrader 4, вы делаете так годами — а у Bollinger Bands самый важный параметр, множитель отклонения, как раз тот, с которым никто не экспериментирует, потому что каждая попытка стоит очередного захода в диалог. Bollinger Live Tuner с этим покончил. Это полноценный индикатор Bollinger Bands, который настраивается прямо на
FREE
Envelopes Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, понять, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а у Envelopes проблема стоит особенно остро: процент отклонения — самый зависящий от инструмента параметр во всём классическом наборе. Значение 0.10% по умолчанию, разумное на одной паре, незаметно на золоте и абсурдно на индексе — но большинство трейдеров выставляют его один раз и
FREE
Momentum Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а у Momentum есть ещё одна беда: он поставляется вообще без внятных уровней. Единственный ориентир — линия 100, и все на глаз прикидывают, насколько далеко вверх или вниз считается «достаточно далеко». Momentum Live Tuner покончил и с тем, и с другим. Это Momentum, который настраива
FREE
CCI Live Tuner
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, решить, что не то, снова открыть настройки, вернуть как было. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы повторяете этот ритуал годами. CCI Live Tuner с этим покончит. Это Commodity Channel Index, который настраивается прямо на графике, в реальном времени . На графике располагается небольшая панель со слайдерами для периода CCI и обоих уровней. Двигаете слайдер — индикатор мгновенно пересчи
FREE
Alligator Live Tuner MT4
Stefan Bognar
Индикаторы
Каждый трейдер знает этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, всмотреться в график, понять, что вышло не то, и снова открыть настройки. Если вы торгуете на MetaTrader 4, вы делаете это годами — а Alligator — самый дорогой в настройке индикатор из классического набора: три линии, у каждой период И сдвиг вперёд — шесть чисел, и диалог настроек заставляет задать все шесть вслепую. Alligator Live Tuner ставит на этом точку. Это полноценный Alligator Билла Вильямса — Jaw,
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв