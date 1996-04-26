StdDev Live Tuner MT4

Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Standard Deviation всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 20 с более коротким или более длинным взглядом на волатильность своего инструмента. StdDev Live Tuner с этим покончил.

Это Standard Deviation, который настраивается прямо на графике, в реальном времени, в собственном окне. На графике располагается небольшая панель со слайдером периода. Тяните его — и линия пересчитывается и перерисовывается мгновенно, прямо у вас на глазах. Вопрос «короткие всплески или более сглаженная волатильность» решается за секунды на вашем графике, а не в ветке форума.

Настоящий Standard Deviation, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: простое скользящее среднее (SMA) цены закрытия за период, затем стандартное отклонение генеральной совокупности цены закрытия относительно этого среднего — без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.

И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии StdDev с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.

Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, цвета и толщина возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.

Сделано для MT4, а не «урезано» под него. Это та же панель Live Tuning, что и у наших пользователей MetaTrader 5 — тот же слайдер, тот же редактор стиля, те же темы — скомпилированная нативно под MetaTrader 4.

Чем он вам понравится

Один слайдер, мгновенный отклик. Тяните период и сразу видите, как меняется волатильность на вашей собственной истории.

Тяните период и сразу видите, как меняется волатильность на вашей собственной истории. Оформление на лету. Цвет и толщина линии StdDev меняются прямо на графике, пока вы редактируете.

Цвет и толщина линии StdDev меняются прямо на графике, пока вы редактируете. Три темы , один клик, тёмная или светлая — под ваш график.

, один клик, тёмная или светлая — под ваш график. Память для каждого графика. Ваши настройки переживают перезапуск, график за графиком.

Ваши настройки переживают перезапуск, график за графиком. Собственный расчёт отклонения по генеральной совокупности. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.

Как пользоваться

Перетащите StdDev Live Tuner на любой график.

Задайте период слайдером — смотрите, как линия обновляется в реальном времени.

Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии.

StdDev Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator, OsMA, RVI, Force Index и MFI Live Tuner: сначала бесплатная классика, затем — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам походы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что перенести на MT4 следующим.

Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.

Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.