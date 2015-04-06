AbouAminALG02

Этот советник (EA) запрограммирован на основе стратегии следования за трендом. Эта стратегия основана на наборе индикаторов, встроенных в советник, а также на внешнем стохастическом индикаторе. Эти индикаторы работают вместе для определения целевых уровней. После получения оптимальных параметров мы реализовали их внутри системы для защиты наших данных.



Здесь представлено полное и упрощенное руководство по параметрам советника (AbouAmin_EA_v1). Это руководство разработано как простое и интуитивно понятное руководство пользователя, позволяющее легко настраивать его параметры, независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом в автоматизированной торговле.



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## 📋 Часть 1: Объяснение функциональности параметров



## 1. Первая сделка и индивидуальная цель (торговые параметры)



Эти параметры управляют начальной конфигурацией первой сделки, открытой по техническому сигналу.



* Размер лота: Размер лота, используемый исключительно для первой сделки.



* Стоп-лосс: Индивидуальный стоп-лосс в пунктах для каждой сделки (рекомендуется оставлять его равным 0 при использовании сетки).



* Тейк-профит: Целевая цена в пунктах только для первой сделки. Как только эта целевая цена достигнута, сделка немедленно закрывается с прибылью, завершая цикл.



* Максимальное проскальзывание: Максимально допустимое проскальзывание в пунктах при отправке запросов на ордера на сервер брокера.



## 2. Механизм Мартингейл-сетки (Martingale Grid)



Этот механизм управляет тем, как советник обрабатывает развороты цены, если рынок движется в противоположном направлении от первой сделки.



* Использование стратегии Мартингейл: Включает или отключает сетку и систему скользящих средних (True для включения, False для отключения).



* Точки Мартингейл-сетки: Фиксированное структурное расстояние в пунктах, необходимое для исполнения советником следующего корректирующего ордера.



* Добавление спреда к сетке: [Новая функция] При включении этой функции советник считывает текущий спред брокера и автоматически добавляет его к расстоянию сетки, предотвращая преждевременное исполнение ордеров в периоды высокой волатильности или внезапных всплесков новостей.



* Множитель Мартингейла: Множитель лота. (Например, если значение равно 2,0, а размер первого лота — 0,10, то последующие лоты будут иметь размеры 0,20, 0,40 и 0,80). * Максимальное количество уровней Мартингейла: Максимальное количество дополнительных разрешенных сделок по погашению (необходимая защита от открытия неограниченного количества позиций).



## 3. Интегрированная система контроля прибыли счета и управления рисками



Управляет новой логикой интеллектуального выхода и полной защитой от вывода средств.



* Общая сумма TPDollars: Целевой показатель прибыли наличными (USD). Включается только при наличии нескольких открытых позиций. Отслеживает общую прибыль корзины и закрывает все позиции одновременно при достижении этой суммы.





*UseTrailingStop / TrailingPips: Механизм трейлинга, который автоматически блокирует прибыль от первой сделки, если цена движется в желаемом направлении.



*UseBreakEven / BreakEvenAt: Перемещает стоп-лосс первой сделки на цену входа (безрисковая сделка) после реализации указанной прибыли.



*MaxAdversePipsAfterNoMoney: [Новая функция] Финальный запас безопасности в пунктах. Если маржи счета недостаточно для открытия следующего крупного лота, советник отслеживает рынок. Если цена упадет против вас еще на эту величину, вся сеть фильтруется, чтобы предотвратить внезапный маржин-колл от брокера.



## 4. Фильтры исполнения



*NewBarOnly: При включении технические сигналы оцениваются только на закрытии свечи, что предотвращает нерегулярные входы в течение дня.



* MaxSpreadPips: Максимально допустимый спред для начала нового цикла. Если спред брокера превышает этот лимит, сигнал игнорируется.



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## 📋 Часть 2: Оптимизированные настройки для счета в 1000 долларов (низкий риск)



Эта комбинация была математически рассчитана с высокой точностью, чтобы обеспечить стабильный рост сложных процентов при сохранении значительного запаса прочности для поглощения падений в сети.



| Название параметра | Оптимизированное значение | Стратегическое обоснование |



| Размер лота | 0,01 | Мы начинаем с абсолютного минимума, чтобы поддерживать достаточный запас для высоких сетевых множителей. | Целевой уровень тейк-профита | 25 | Сбалансированный целевой уровень в 25 пунктов обеспечивает быстрый выход из каждой сделки. |



Торговые точки сетки | 20 | 20-пунктный защитный разрыв предотвращает преждевременное исчерпание уровней советником. |



Добавить в спред сетки | Включено | Динамически адаптируется к ширине спреда, обеспечивая

