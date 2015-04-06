AbouAminALG02

Этот советник (EA) запрограммирован на основе стратегии следования за трендом. Эта стратегия основана на наборе индикаторов, встроенных в советник, а также на внешнем стохастическом индикаторе. Эти индикаторы работают вместе для определения целевых уровней. После получения оптимальных параметров мы реализовали их внутри системы для защиты наших данных.

Здесь представлено полное и упрощенное руководство по параметрам советника (AbouAmin_EA_v1). Это руководство разработано как простое и интуитивно понятное руководство пользователя, позволяющее легко настраивать его параметры, независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом в автоматизированной торговле.

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## 📋 Часть 1: Объяснение функциональности параметров

## 1. Первая сделка и индивидуальная цель (торговые параметры)

Эти параметры управляют начальной конфигурацией первой сделки, открытой по техническому сигналу.

* Размер лота: Размер лота, используемый исключительно для первой сделки.

* Стоп-лосс: Индивидуальный стоп-лосс в пунктах для каждой сделки (рекомендуется оставлять его равным 0 при использовании сетки).

* Тейк-профит: Целевая цена в пунктах только для первой сделки. Как только эта целевая цена достигнута, сделка немедленно закрывается с прибылью, завершая цикл.

* Максимальное проскальзывание: Максимально допустимое проскальзывание в пунктах при отправке запросов на ордера на сервер брокера.

## 2. Механизм Мартингейл-сетки (Martingale Grid)

Этот механизм управляет тем, как советник обрабатывает развороты цены, если рынок движется в противоположном направлении от первой сделки.

* Использование стратегии Мартингейл: Включает или отключает сетку и систему скользящих средних (True для включения, False для отключения).

* Точки Мартингейл-сетки: Фиксированное структурное расстояние в пунктах, необходимое для исполнения советником следующего корректирующего ордера.

* Добавление спреда к сетке: [Новая функция] При включении этой функции советник считывает текущий спред брокера и автоматически добавляет его к расстоянию сетки, предотвращая преждевременное исполнение ордеров в периоды высокой волатильности или внезапных всплесков новостей.

* Множитель Мартингейла: Множитель лота. (Например, если значение равно 2,0, а размер первого лота — 0,10, то последующие лоты будут иметь размеры 0,20, 0,40 и 0,80). * Максимальное количество уровней Мартингейла: Максимальное количество дополнительных разрешенных сделок по погашению (необходимая защита от открытия неограниченного количества позиций).

## 3. Интегрированная система контроля прибыли счета и управления рисками

Управляет новой логикой интеллектуального выхода и полной защитой от вывода средств.

* Общая сумма TPDollars: Целевой показатель прибыли наличными (USD). Включается только при наличии нескольких открытых позиций. Отслеживает общую прибыль корзины и закрывает все позиции одновременно при достижении этой суммы.


*UseTrailingStop / TrailingPips: Механизм трейлинга, который автоматически блокирует прибыль от первой сделки, если цена движется в желаемом направлении.

*UseBreakEven / BreakEvenAt: Перемещает стоп-лосс первой сделки на цену входа (безрисковая сделка) после реализации указанной прибыли.

*MaxAdversePipsAfterNoMoney: [Новая функция] Финальный запас безопасности в пунктах. Если маржи счета недостаточно для открытия следующего крупного лота, советник отслеживает рынок. Если цена упадет против вас еще на эту величину, вся сеть фильтруется, чтобы предотвратить внезапный маржин-колл от брокера.

## 4. Фильтры исполнения

*NewBarOnly: При включении технические сигналы оцениваются только на закрытии свечи, что предотвращает нерегулярные входы в течение дня.

* MaxSpreadPips: Максимально допустимый спред для начала нового цикла. Если спред брокера превышает этот лимит, сигнал игнорируется.

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## 📋 Часть 2: Оптимизированные настройки для счета в 1000 долларов (низкий риск)

Эта комбинация была математически рассчитана с высокой точностью, чтобы обеспечить стабильный рост сложных процентов при сохранении значительного запаса прочности для поглощения падений в сети.

| Название параметра | Оптимизированное значение | Стратегическое обоснование |

| Размер лота | 0,01 | Мы начинаем с абсолютного минимума, чтобы поддерживать достаточный запас для высоких сетевых множителей. | Целевой уровень тейк-профита | 25 | Сбалансированный целевой уровень в 25 пунктов обеспечивает быстрый выход из каждой сделки. |

Торговые точки сетки | 20 | 20-пунктный защитный разрыв предотвращает преждевременное исчерпание уровней советником. |

Добавить в спред сетки | Включено | Динамически адаптируется к ширине спреда, обеспечивая
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Connor Michael Woodson
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Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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Mostefa Mammeri
Эксперты
A simplified explanation of all the Expert Advisor's external settings ## 1 ️⃣ Stochastic Level-Cross Settings This indicator is responsible for timing the exact moment to enter a trade: * Stoch_K (5) & Stoch_D (3): Numbers that define the speed and sensitivity of the indicator lines (the fast line and the slow line). * Stoch_Slowing (3): Smoothing factor for the indicator movement to reduce false signals. * Stoch_Method (0) & Stoch_PriceField (0): Internal technical settings for how the indicat
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