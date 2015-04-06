AbouAminALG02

此智慧交易系統 (EA) 採用趨勢追蹤策略。此策略依賴 EA 內建的一系列指標以及一個外部隨機指標。這些指標協同工作以確定目標價位。在獲得最佳參數後，我們將其內部部署，以保護我們的資料。



以下是智慧交易系統 (AbouAmin_EA_v1) 參數的完整簡化指南。本指南旨在提供簡單直覺的使用手冊，無論您是自動交易新手還是專業人士，都能輕鬆調整其參數。



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## 📋 第一部分：參數功能說明



## 1. 首筆交易與單一目標價位（交易參數）



這些選項控制技術訊號出現後開立的首筆交易的初始配置。



* 手數：僅用於首筆交易的手數。



* 停損：每筆交易的獨立停損點數（建議使用網格交易時設定為 0）。



* 止盈：僅針對第一筆交易的目標價格（以點數為單位）。一旦達到此目標價格，交易將立即平倉獲利，從而完成一個交易週期。



* 最大滑點：向經紀商伺服器發送訂單請求時允許的最大滑點數。



## 2. 馬丁格網格機制（Martingale Grid）



此機制控制智慧交易系統如何處理市場價格反轉，尤其是在市場趨勢與第一筆交易方向相反的情況下。



* 使用馬丁格爾策略：啟用或停用網格和移動平均線系統（True 表示啟用，False 表示停用）。



* 馬丁格爾網格點數：智慧交易系統執行下一個修正訂單前所需的固定結構距離（以點數為單位）。



* 網格點差加權：【新增功能】啟用後，EA 會讀取經紀商的當前點差，並自動將其添加到網格距離中，從而防止在市場高波動或突發新聞事件期間過早執行訂單。



* 馬丁格爾乘數：手數乘數。 （例如，如果值為 2.0，且首手手數為 0.10，則後續手數將分別為 0.20、0.40 和 0.80）。 * 最大馬丁格爾等級：允許的最大額外贖回交易次數（防止無限開倉的重要保障）。



## 3. 整合帳戶獲利控制與風險管理系統



管理新的智慧退出邏輯和全額提款保護。



* 總 TPD 美元：現金獲利目標（美元）。僅在開立多個部位時啟用。監控交易籃子的總盈利，並在達到此金額時同時平倉。



*使用追蹤停損/追蹤點數：追蹤停損機制，如果價格朝預期方向移動，則自動鎖定第一筆交易的利潤。



*使用損益平衡/損益平衡點數：在實現指定利潤後，將第一筆交易的停損位移至其入場價（無風險交易）。



*無資金後最大不利點數：【新增功能】以點數為單位的最終安全邊際。如果帳戶保證金不足以開立下一個大手，智慧交易系統將監控市場。如果價格進一步下跌超過此點數，系統將過濾整個網絡，以防止經紀商突然追加保證金。



## 4. 執行過濾器



*僅新K線：啟用後，技術訊號僅在K線收盤時進行評估，從而防止日內出現不規則入場。



*最大點差：允許開始新週期的最大點差。如果經紀商的點差超過此限制，則忽略該訊號。



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## 📋 第二部分：1000 美元帳戶（低風險）優化設置



此組合經過精確的數學計算，確保穩步複利增長，同時保持足夠的安全邊際以應對網路波動。



| 參數名稱 | 最佳化值 | 策略原理 |



| 手數 | 0.01 | 我們從絕對最小值開始，以確保在高網路倍數下保持足夠的保證金。 | 止盈目標 | 25 | 25 點的平衡止盈目標確保每筆交易都能快速退出。 |



交易網格點 | 20 | 20 點的安全間隔可防止智慧交易系統過早耗盡價位。 |



新增至網格點差 | 啟用 | 根據點差寬度動態調整，確保

