Crazy Dominator

NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE 
🤪Crazy Dominator🚀
🎯 Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total.

💥 Incorpora las siguientes mejoras clave:
✅ Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter
✅ Selección de días de operación
✅ Horario de trading configurable
✅ Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones

La configuración predeterminada no esta configurada para ningun par especifico. 
Este EA solo esta disponible para ser testeado y que puedan comprender las funciones que tiene. 
NO ES UN CAJERO AUTOMATICO


Рекомендуем также
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
Эксперты
Your feedback is very important , Please submit your review and contact me to get a settings for other pairs !! This Expert advisor is a very logical, it does not promise irrational wealth as in many advisors offered for sale, it gives an annual profit ranging from 10% to 42%, the expert advisor is intended to work only on one pair, which is the EURUSD Time frame H1 ,  and in only one day, which is Monday  . Just run the expert advisor on the EURUSD pair on Monday and earn a minimum of 10% As
Sure Hedging AIEA
Osamudiamen Lambert Osawaru
Эксперты
EnhancedGridAI - Advanced Automated Trading System Comprehensive User Guide & Technical Reference Disclaimer:T rading foreign exchange on margin carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of_
Trading Vision Expert
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Описание продукта Trading Vision: Автоматизированный помощник для трейдеров на рынке Форекс Введение В современном мире финансовых рынков автоматизация торговли на платформе Форекс становится не только желательной, но и необходимой для достижения успеха. Основная цель автоматических торговых систем, таких как Trading Vision, — упростить процесс торговли, внедряя передовые алгоритмы для анализа рыночных трендов. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегическом мышлении, оставляя рутинные
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Эксперты
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Correlation Hunter
Aleksandr Shifanov
Эксперты
Полная версия советника Correlation Hunter Демо версия находится по ссылке  https://www.mql5.com/ru/market/product/64481 Советник появился благодаря многолетнему анализу движения коррелируемых валютных пар рынка Форекс Полная версия не использует какие либо блокировки Вы можете тестировать советник на демо аккаунте неограниченное время. Вас ни-кто не ограничивает во времени. Главная задача выбрать наиболее оптимальные настройки для работы на Вашем брокере Результаты работы на демо аккаунте вы мо
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Эксперты
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Эксперты
Alpha Flow EA: Поднимите Вашу Торговлю на Новый Уровень Представляем   Alpha Flow EA   — передовой торговый советник, созданный для преобразования вашего торгового опыта за счет стратегической точности, адаптивности и углубленного анализа рынка. Разработанный с использованием собственных торговых алгоритмов и глубоких рыночных знаний,   Alpha Flow EA   обеспечивает исключительную эффективность в различных торговых условиях, помогая вам всегда оставаться на шаг впереди рыночных трендов. В Чем Пре
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Эксперты
Mr Tiger mt4 trading bot is so strong bot so rich with different sections in parameters like technical sections , risk management and drawdowns also strategy settings , indicators sections and analysis sections also sessions section you will find so many options you can control also to run on gold or btc  adjust spread according to these pairs also adjust lot sizing minimum and maximum and you have many options for tp and sl in pips and money
Be Bestowed By Heaven
Ding Bo Dai
Эксперты
1. Строгая логическая оценка: Благодаря многоуровневому вложению нескольких условий обеспечивается выполнение открытия позиции только в строго определенных и ограничивающих условиях, таких как включение программного переключателя, наличие линий фибоначчи, не являющееся временем открытия MACD и отсутствие активации стратегии Мартингейла. Такой подход позволяет избежать ненужных сделок и уменьшает неоправданный риск. 2. Интеграция различных инструментов технического анализа: Сочетание линий фибо
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden City действительно выглядит многообещающе благодаря своему комплексному подходу к автоматизации процесса принятия решений на рынке Форекс. Однако важно учитывать ряд факторов перед началом его использования: The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности Golden City Автоматизация : Советник принимает решения самостоятельно, основываясь на сложных алгоритмах анализа рыночной ситуации. Это позволяет снизить эм
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
Эксперты
Рибейт робот. Деньги на депозите вращаются в районе ноля, при этом совершается очень много сделок и набивается рибейт.Не нагружает депозит, есть стоплосс и тейк-профит.Необходимо ставить сразу на несколько инструментов, пары при этом могут быть любыми, но рекомендуется ставить на те, в которых явно прослеживается тренд на дневном графике. При продолжительных разворотах робот теряет, но происходит это очень медленно и относительно безопасно, поэтому рекомендуется хотя бы раз в день отслеживать тр
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Эксперты
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Эксперты
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Titan King
Marco De Donno
Эксперты
50% off for a limited time!!!                                                                                                 Live Account:   https://www.mql5.com/en/signals/2288479?source=Site+Signals+My                                                                                                             Introducing Titan King  Titan Kings trading system   is a combination of cutting-edge AI algorithms and classic trading strategies involving: momentum, supply and demand zones and EMA.
Trend Market EA
Aleksandr Somov
Эксперты
Trend Market EA  это полностью автоматическая система. В данный момент советник продаётся по акции по цене 499 $ вместо 999 $ Trend Market EA  - работает по направлению тренда на старшем таймфрейме. Сигналом на открытие ордера служит сигнал индикатора HMA на графике текущего таймфрейма, на котором установлен советник, Если сигнал совпадает с направлением тренда на старшем таймфрейме, то советник открывает рыночный ордер в направлении тренда. Если же тейкпрофит не достигут, а тренд разворачивает
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Forex Workstation   – мощный и эффективный бот для торговли на рынке Форекс, разработанный для использования паттернов, уровней задержки цен, анализа волатильности и масштабирования рынка. Этот бот предлагает уникальные возможности для автоматизированной торговли и оптимизации стратегий на различных валютных парах. Давайте рассмотрим основные функции и настройки Forex Workstation: Основные функции: •   Мультивалютность: Forex Workstation поддерживает широкий спектр валютных пар, что позволяет ди
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Эксперты
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
Jinn MT4
Francisco Alonso Gonzalez
Эксперты
Jinn - Fair Value Gap Trading Expert Advisor Professional automated trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) with advanced risk management. What it does: Automatically detects Fair Value Gaps on H1 and M15 timeframes Executes precise entries when price retraces to FVG zones Implements multiple entry modes: Conservative, Moderate, and Aggressive Supports multiple simultaneous positions with customizable limits Key Features: Smart Detection : Identifies both standard and mi
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Эксперты
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Эксперты
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Netsrac Correlation Trader
Carsten Pflug
4.73 (15)
Эксперты
Netsrac Correlation Trader (NCT) - это очень мощный инструмент для торговли положительно и отрицательно коррелирующими валютными парами с хеджированными ордерами.  1) Он ищет положительно и отрицательно коррелирующие пары 2) Он показывает сигнал, если коррелирующие пары не находятся в равновесии 3) Он может "автоторговать" некоторые или все коррелирующие пары с вашей установкой временных рамок и сигнальных значений (будьте осторожны) 4) Он может установить правильный размер лота для оптимально
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Sonic MT4
Jalaluddin Raheemi
1 (1)
Эксперты
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new (M
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Эксперты
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Эксперты
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Эксперты
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
С этим продуктом покупают
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год ? СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799 , включает 8 активаций . И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет. Дополнительная скидка 10% , если вы уже являетесь клиентом. Поторопитесь! Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите
Extractors MT4
DRT Circle
Эксперты
Экстракторы для XAUUSD Extractors for XAUUSD — это профессиональный советник, разработанный для трейдеров, которые ценят точность, контролируемый риск и гибкую торговую логику при работе с золотом (XAUUSD). Он объединяет две передовые встроенные стратегии и пять гибких режимов рыночного подхода, предоставляя трейдерам полный контроль над тем, как система интерпретирует, открывает и управляет сделками в различных рыночных структурах. Extractors, созданный на основе обширных исследований и разраб
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Эксперты
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Эксперты
Теперь вы можете скачать демо-версию Aurum Apex на вкладке Комментарии , чтобы оценить её производительность на вашем брокере! Aurum Apex EA - мощный 100% автоматизированный инструмент для торговли на платформе MT4. Он выполняет анализ рынка в реальном времени, обнаруживая различные возможности для торговли. Подходит для трейдеров всех уровней, Aurum Apex EA предлагает три режима риска, настраиваемых через параметр Риска: Риск = 0.1 (Низкий Риск): Идеально подходит для новичков, не знакомых с д
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Другие продукты этого автора
Copiador MT4
Luciana Andrea Maggiori
Утилиты
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace! ¡Pero Copiador hace mucho más! Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS: Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker
ForexTrendex
Luciana Andrea Maggiori
Эксперты
Welcome. ForexTrendex is a scalping machine (trades quite often) that uses trendlines before it opens a real one in decent to perfect places. IMPORTANT:Due to huge amount of variables that are used in the code of the EA and the many drawings in the chart,the EA's code became very heavy ,resulting to a very very slow testing in ticks. Please,note   that testing in control points will not show the strength of the EA because the results will be wrong.In control points the actions are taken in ever
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
Утилиты
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que   únicamente   permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!   ¡Pero Copiador hace mucho más!     Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS:   Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta e
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв