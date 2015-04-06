Axe Turtle Soup

Краткое описание: Высокоточный Expert Advisor, основанный на концепции Smart Money Concepts (SMC) — Turtle Soup / Liquidity Sweep. Алгоритм автоматически определяет ложные пробои ключевых уровней (максимумы/минимумы сессий, Equal Highs/Lows), захватывает институциональную ликвидность и открывает сделки на разворот с высоким математическим ожиданием и строгим риск-менеджментом.

🌟 Основные функции:

  • Автоматическое определение зон ликвидности: Отслеживание важных пулов ликвидности в реальном времени (Asia High/Low, Previous Day High/Low, ключевые свинг-уровни).

  • Фильтр подтверждения свипа (Sweep): Продвинутый алгоритм, проверяющий мгновенный отскок и смену структуры (MSS / ChOCH) сразу после захвата ликвидности.

  • Институциональный риск-менеджмент: Фиксированный % риска на сделку, автоматический Stop Loss за тенью свечи захвата и настраиваемый Take Profit (RR 1:2, 1:3+).

  • Фильтры сессий и спреда: Точная настройка торгового времени (торговые зоны Лондона и Нью-Йорка) и защита от расширения спреда и проскальзываний.

📊 Торговые рекомендации:

  • Рекомендуемые активы: Gold (XAUUSD), WTI, BRENT.

  • Таймфрейм: M5, M15 или H1.

  • Совместимость с Prop Firm: Строгий контроль просадки, подходят под правила проп-компаний.


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Pol Lazaro Porta
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GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Эксперты
ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (4)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
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GoatEntry
Kacou Patrice Onesime Yao
Эксперты
Breakout Entry is an Expert Advisor designed to catch explosive momentum moves occurring at key breakout levels. Specifically optimized for high-volatility global indices, the algorithm identifies institutional order accumulation and enters the market at the precise moment of volatility expansion. No Grid, No Martingale. Strict, mathematical risk management on every single trade. Recommended Assets & Setup Primary Assets: US30 (Dow Jones — US Session) DE30 (DAX 40 — European Session / Frankfu
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