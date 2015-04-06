Axe Turtle Soup
- Эксперты
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- Версия: 2.80
- Активации: 5
Краткое описание: Высокоточный Expert Advisor, основанный на концепции Smart Money Concepts (SMC) — Turtle Soup / Liquidity Sweep. Алгоритм автоматически определяет ложные пробои ключевых уровней (максимумы/минимумы сессий, Equal Highs/Lows), захватывает институциональную ликвидность и открывает сделки на разворот с высоким математическим ожиданием и строгим риск-менеджментом.
🌟 Основные функции:
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Автоматическое определение зон ликвидности: Отслеживание важных пулов ликвидности в реальном времени (Asia High/Low, Previous Day High/Low, ключевые свинг-уровни).
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Фильтр подтверждения свипа (Sweep): Продвинутый алгоритм, проверяющий мгновенный отскок и смену структуры (MSS / ChOCH) сразу после захвата ликвидности.
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Институциональный риск-менеджмент: Фиксированный % риска на сделку, автоматический Stop Loss за тенью свечи захвата и настраиваемый Take Profit (RR 1:2, 1:3+).
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Фильтры сессий и спреда: Точная настройка торгового времени (торговые зоны Лондона и Нью-Йорка) и защита от расширения спреда и проскальзываний.
📊 Торговые рекомендации:
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Рекомендуемые активы: Gold (XAUUSD), WTI, BRENT.
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Таймфрейм: M5, M15 или H1.
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Совместимость с Prop Firm: Строгий контроль просадки, подходят под правила проп-компаний.