Axe Turtle Soup

ORB Williams FPO Jaime Ynzenga Gimeno 专家

ORB-Williams FPO 交易機器人是結合了不同的開盤區間突破 (ORB) 策略（包括 Toby Crabel 的策略）以及其他趨勢指標以獲得更好的入場信號，以及前者的退出策略拉里威廉姆斯的盈利開盤 (FPO)。 您可以看到我對信號的真實自動交易的結果： https://www.mql5.com/en/signals/1481106?source=Site +Signals+Favorites 開盤區間突破 (ORB) 是一個價格變化區間，每個時段都會產生支撐位和阻力位的組合，將自身定位為有利於突破區間，當上行突破時，它是買入信號或做多，當它崩潰時，它是賣出或做空的信號。 這些水平主要取決於系統具有的幾個參數，因此根據我們賦予這些參數的值，系統的結果可能會有很大差異。有問題的參數是“no_trade_hour”和“trade_hour”。這兩個參數雖然是整數，但實際上代表一天中的時間。 系統採用4種範圍計算方法：樞軸點；克拉貝爾;最大最小值；樞軸 MaxMin。 系統從“open_hour”參數標記的時間到價格突破支撐位或阻力位的突破方向開倉。 FPO 代表 Fi