Axe Turtle Soup
- 专家
-
- 版本: 2.80
- 激活: 5
简介： 基于聪明的钱概念 (SMC) Turtle Soup / 流动性扫荡 (Liquidity Sweep) 策略的高精度 EA 交易系统。该算法能自动识别关键结构位（Session Highs/Lows、Equal Highs/Lows）的假突破，捕捉机构流动性，并在严格的风险控制下执行高概率的反转交易。
🌟 核心功能：
-
自动流动性区域检测：实时追踪关键流动性池（亚洲盘高低点、前一日高低点、关键结构高低点）。
-
扫荡 (Sweep) 确认机制：高级验证算法，在流动性被扫荡后立即确认价格拒绝与结构转变（MSS / ChOCH）。
-
机构级风险管理：每笔交易固定风险比例 (Risk %)，止损 (Stop Loss) 自动设于扫荡影线之外，支持动态盈亏比设置。
-
交易时段与点差过滤：精准设定交易时间（伦敦 & 纽约 Killzones），具备高点差与滑点保护功能。
📊 交易建议：
-
推荐品种：黄金 (XAUUSD)、WTI 原油、BRENT 原油。
-
推荐周期 (Timeframe)：M5、M15 或 H1。
-
自营资管 (Prop Firm) 友善：遵循严格的风控与回撤限制，非常适合 Prop Firm 挑战与实盘账户。