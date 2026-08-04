Cosmo Prop Guardian

Prop Guardian — Daily Loss & Drawdown Monitor (Free)

Согласно собственным опубликованным данным OneFunded, 78,7% неудачных попыток прохождения челленджей в проп-фирмах заканчиваются нарушением лимита дневного убытка, а не общей просадки. Большинство трейдеров терпят неудачу не потому, что их стратегия не работает, а потому, что единственная цифра, которая действительно имела значение, не оказалась на экране в нужный момент.

Prop Guardian отображает её перед глазами.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

  • Отслеживание лимита дневного убытка и максимальной просадки в реальном времени — в денежном и процентном выражении, бок о бок

  • Перевод оставшегося бюджета в количество допустимых убыточных сделок с учётом ваших настроек риска на сделку

  • Три режима просадки: статичная, трейлинг и трейлинг с фиксацией (trailing-with-lock) — в точном соответствии с правилами различных фирм

  • Настраиваемые оповещения раннего предупреждения (всплывающее окно, звук, push-уведомления) до того, как вы приблизитесь к лимиту, а не после

ПОЧЕМУ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ

Каждый расчёт дневного убытка зависит от одной цифры: вашего эквити (equity) на начало серверного дня. Если ваш терминал был закрыт в полночь, эта цифра отсутствует — большинство инструментов незаметно делают предположения. Prop Guardian сообщает, какое из трёх состояний сформировало это значение: Live (зафиксировано в реальном времени), Rebuilt (восстановлено по истории сделок) или Approximate (позиция уже была открыта во время переноса дня, поэтому точное значение восстановить невозможно — и об этом прямо написано на панели).

Инструмент работает исключительно в режиме «только чтение». Он никогда не открывает, не модифицирует и не закрывает позиции, поэтому не требует разрешения на автоторговлю (AutoTrading) и не может помешать работе любого советника (EA), запущенного на том же графике.

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ

  • Полностью перетаскиваемая панель с изменяемым размером, автоматически подстраиваемая под размер вашего графика

  • Доступен на английском, русском, китайском, испанском и португальском языках с автоматическим определением языка терминала

  • Размер, положение и состояние вашего счёта сохраняются при перезапуске терминала

  • Бесплатно

Создано Cosmo Tech Labs. Если этот инструмент заслужил своё место на вашем графике, честный отзыв поможет другим трейдерам найти его.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Эксперты
Cosmo Tech Labs Eurusd Mean Reversion — это автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на стратегии возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD, таймфрейм M15. Советник открывает позицию, когда условия моментума и силы тренда указывают на состояние перекупленности или перепроданности. Каждая позиция управляется с фиксированным тейк-профитом и выходом по времени, если цель не достигнута в течение определенного количества свечей. Количество одновременных позиций огра
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