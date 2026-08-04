Cosmo Prop Guardian

Prop Guardian — Daily Loss & Drawdown Monitor (Free)

Согласно собственным опубликованным данным OneFunded, 78,7% неудачных попыток прохождения челленджей в проп-фирмах заканчиваются нарушением лимита дневного убытка, а не общей просадки. Большинство трейдеров терпят неудачу не потому, что их стратегия не работает, а потому, что единственная цифра, которая действительно имела значение, не оказалась на экране в нужный момент.

Prop Guardian отображает её перед глазами.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

Отслеживание лимита дневного убытка и максимальной просадки в реальном времени — в денежном и процентном выражении, бок о бок

Перевод оставшегося бюджета в количество допустимых убыточных сделок с учётом ваших настроек риска на сделку

Три режима просадки: статичная, трейлинг и трейлинг с фиксацией (trailing-with-lock) — в точном соответствии с правилами различных фирм

Настраиваемые оповещения раннего предупреждения (всплывающее окно, звук, push-уведомления) до того, как вы приблизитесь к лимиту, а не после

ПОЧЕМУ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ

Каждый расчёт дневного убытка зависит от одной цифры: вашего эквити (equity) на начало серверного дня. Если ваш терминал был закрыт в полночь, эта цифра отсутствует — большинство инструментов незаметно делают предположения. Prop Guardian сообщает, какое из трёх состояний сформировало это значение: Live (зафиксировано в реальном времени), Rebuilt (восстановлено по истории сделок) или Approximate (позиция уже была открыта во время переноса дня, поэтому точное значение восстановить невозможно — и об этом прямо написано на панели).

Инструмент работает исключительно в режиме «только чтение». Он никогда не открывает, не модифицирует и не закрывает позиции, поэтому не требует разрешения на автоторговлю (AutoTrading) и не может помешать работе любого советника (EA), запущенного на том же графике.

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ

Полностью перетаскиваемая панель с изменяемым размером, автоматически подстраиваемая под размер вашего графика

Доступен на английском, русском, китайском, испанском и португальском языках с автоматическим определением языка терминала

Размер, положение и состояние вашего счёта сохраняются при перезапуске терминала

Бесплатно

Создано Cosmo Tech Labs. Если этот инструмент заслужил своё место на вашем графике, честный отзыв поможет другим трейдерам найти его.