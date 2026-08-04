Cosmo Prop Guardian

Prop Guardian — 每日亏损与回撤监控器（免费）

根据 OneFunded 自身公布的数据，在自营交易公司（prop-firm）评估失败的案例中，有 78.7% 是因为触碰了每日亏损上限——而不是总体回撤。大多数交易员失败并不是因为他们的策略失效；他们失败是因为在关键时刻，那个至关重要的数字并没有显示在他们的屏幕上。

Prop Guardian 将其呈现在您眼前。

它的功能

实时并排追踪您的每日亏损上限和最大回撤（金额与百分比双重显示）

根据您设定的单笔交易风险，将剩余的预算换算为您还能承受的亏损交易次数

三种回撤模式：静态（static）、移动（trailing）和移动锁定（trailing-with-lock）——精准匹配不同自营公司对规则的实际定义

可配置的提前预警提醒（弹窗、声音、推送），在您接近极限之前发出警告，而非事后

它的独特之处

每一个每日亏损的计算都取决于一个数字：服务器换日时的初始净值。如果在午夜时您的终端是关闭状态，这个数字便不存在——大多数工具只会默默地进行猜测。Prop Guardian 会明确告诉您，其数值是由以下三种状态中的哪一种得出的：Live（实时捕获）、Rebuilt（通过您的交易历史重建）或 Approximate（在换日时已有持仓，因此无法恢复确切数值——面板上会用文字明确告知这一点）。

它是完全只读的。它永远不会开启、修改或平掉任何仓位，因此不需要自动交易（AutoTrading）权限，也不会干扰在同一图表上运行的任何 EA（智能交易系统）。

其他细节