RT Executer MT5

RT EXECUTER — MANUAL DO USUÁRIO ========================================== O QUE É O EXECUTOR RT

O RT Executer é um painel de execução manual para MetaTrader 5, projetado para scalpers e day traders que desejam execução rápida de ordens combinada com gerenciamento de risco automatizado. Você define seu risco por operação e o tipo de stop, e o painel calcula automaticamente o tamanho do lote ao comprar ou vender.

O EA não toma decisões de entrada por você — a análise de mercado e os gatilhos de compra/venda permanecem inteiramente sob sua responsabilidade. O EA cuida da execução, do cálculo do tamanho do lote e do gerenciamento de stops (Breakeven e Trailing Stop).

========================================== PARÂMETROS (ENTRADAS)

Esses parâmetros podem ser encontrados na aba "Entradas" ao conectar o painel ao gráfico. Você pode ajustar cores, tamanhos e posições do layout sem modificar nenhum código.

  • Cor neon do botão Comprar (verde): Cor do botão Comprar (C). Padrão: Verde neon.

  • Cor neon do botão Vender (magenta/vermelho): Cor do botão Vender (V). Padrão: Magenta/vermelho neon.

  • Cor de fundo do painel (preto profundo/espacial): Cor do fundo do painel.

  • Tamanho do botão (px) - "tamanho da ponta do dedo": Tamanho dos botões Comprar/Vender/Fechar. Padrão: 46.

  • Espaço vertical entre botões: Espaçamento entre os botões do lado direito. Padrão: 8.

  • Distância da borda direita (ajuste para evitar cobrir a escala de preços): Aumente este valor se os botões sobrepuserem a escala de preços no lado direito do gráfico. Padrão: 70.

  • Distância do topo do gráfico: Distância dos botões até o topo do gráfico. Valor padrão: 40.

  • Cor de destaque principal (ciano neon): Cor para títulos, sublinhados e borda do painel.

  • Cor secundária de destaque (magenta neon): Cor para o efeito duplo/cromático no texto do cabeçalho.

  • Cor da linha divisória: Cor das linhas finas que separam as seções do painel.

  • Limiar de propagação (em pontos) para alerta laranja: Limiar de aviso visual para alta propagação. Padrão: 20.

  • Fonte do painel (aparência de terminal/hacker): Fonte usada em todo o painel. Padrão: Consolas.

  • Posição horizontal do painel esquerdo (px a partir da borda esquerda): Move o painel para a esquerda/direita. Padrão: 6.

  • Posição vertical do painel esquerdo (px a partir do topo do gráfico): Move o painel para cima/para baixo (aumente este valor se ele cobrir o menu superior do MetaTrader). Padrão: 36.

========================================== SEÇÕES DO PAINEL

CONFIGURAÇÕES

  • Risco (%): Percentagem do seu saldo em risco por operação. O tamanho do lote é calculado automaticamente com base neste valor e na distância do stop loss. Clique duas vezes no campo para editar, digite o valor e pressione Enter.

  • Tipo de Stop: Clique no botão para alternar entre "Pontos" (distância fixa) e "Última Vela Fechada" (o stop loss é posicionado na mínima da vela anterior para compras ou na máxima para vendas).

    • Se houver pontos: Um campo "Pontos" será exibido, permitindo que você defina a distância de parada.

    • Se a última vela: Um botão de período de tempo aparece (por exemplo, "TF: M5"). Clique para alternar entre M1, M5, M15, M30, H1, H4 e D1 — o stop loss é calculado com base nesse período de tempo, independentemente do período de tempo atual do gráfico.

SEGURANÇA / GESTÃO

Ao lado do título da seção, há um interruptor liga/desliga. Quando definido como DESLIGADO , o painel oculta e recolhe todo o bloco (não deixando espaço vazio) e desativa automaticamente o Breakeven e o Trailing Stop.

  • Ponto de equilíbrio: Quando ativado, define quantos pontos de lucro são necessários para que o robô mova o stop loss para o preço de entrada.

  • Trailing Stop: Quando ativado, defina quantos pontos de lucro são necessários para que o robô comece a ajustar o stop loss, mantendo essa distância fixa do preço atual (movimentos apenas a favor da operação).

  • Se ambos estiverem ativados: o nível de stop loss mais protegido entre os dois sempre terá prioridade.

  • Ao abrir uma posição com Breakeven e/ou Trailing Stop ativos, setas aparecerão no gráfico ("BE" em ciano e "TS" em magenta) mostrando os níveis de preço exatos em que cada um será acionado. Elas desaparecem automaticamente quando o gatilho é ativado ou quando a posição é fechada.

MERCADO

  • Spread: Exibe o spread atual do ativo em pontos. Fica laranja quando ultrapassa o limite configurado.

CONTA / ESTATÍSTICAS DIÁRIAS

  • Exibe o saldo, a taxa de acerto diária e as negociações/ganhos/derrotas diárias (verde = vitórias, vermelho = derrotas).

RESULTADOS DIÁRIOS / SEMANAIS / MENSAIS

  • Resumo do desempenho total (lucro/prejuízo, incluindo swaps e comissões) das negociações fechadas no ativo do gráfico atual durante o dia, a semana (a partir de segunda-feira) e o mês.

========================================== BOTÕES DO LADO DIREITO

  • C (Verde): Comprar a mercado. O tamanho do lote é calculado automaticamente com base no Risco (%) e na distância do Stop Loss.

  • V (Magenta): Venda a mercado usando a mesma lógica de cálculo.

  • X (Laranja): Fecha a posição aberta gerenciada pelo painel no ativo gráfico atual. Fecha apenas as posições abertas pelos botões C/V — as posições abertas manualmente fora do painel permanecem inalteradas.

(Se os botões se sobrepuserem à escala de preços, aumente o parâmetro "Distância da borda direita".)

========================================== GUIA PASSO A PASSO

  1. Defina o nível de risco desejado (%) .

  2. Escolha o tipo de parada e defina a distância ou o período de tempo.

  3. Se desejar, habilite o Breakeven e/ou o Trailing Stop em Segurança, definindo seus pontos de ativação.

  4. Clique em C para comprar ou em V para vender.

  5. Acompanhe seus resultados em tempo real e monitore as setas BE/TS no gráfico.

  6. Para fechar uma posição manualmente, clique em X.

=========================================== SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

  • Os botões não fazem nada quando clicados: Certifique-se de que a opção "Negociação Algorítmica" esteja ativada no MetaTrader e que a opção "Permitir Negociação Algorítmica" esteja marcada nas propriedades do painel.

  • Não é possível editar os campos de Risco/Pontos: No MetaTrader, os campos de texto exigem um clique duplo para serem editados (um único clique não ativa a edição). Pressione Enter após digitar o valor.

  • Os botões estão cobrindo a escala de preços: Aumente a "Distância da borda direita" nos campos de entrada.

  • O painel está muito alto ou muito à esquerda: ajuste os parâmetros de posição horizontal/vertical do painel.

  • O Stop Loss da "Última Vela" não está funcionando: Em gráficos abertos recentemente, os dados históricos para esse período específico ainda podem estar sendo carregados. Aguarde o carregamento dos dados ou altere o período.

========================================== AVISO DE ISENÇÃO DE RISCO

Este produto é uma ferramenta de execução e gestão de risco — não garante lucros nem elimina o risco de perdas. A negociação nos mercados financeiros envolve risco real de perda de capital. Utilize sempre um nível de risco compatível com a sua estratégia, teste numa conta de demonstração antes de negociar com capital real e negocie por sua conta e risco.


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Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
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Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
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Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
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ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
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Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
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Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
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DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
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Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
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PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
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Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
Indicator Automation XT
Fatih Klavun
5 (1)
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Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
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One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
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Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
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QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
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