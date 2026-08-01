RT Executer MT5

RT EXECUTER — MANUAL DO USUÁRIO ========================================== O QUE É O EXECUTOR RT

O RT Executer é um painel de execução manual para MetaTrader 5, projetado para scalpers e day traders que desejam execução rápida de ordens combinada com gerenciamento de risco automatizado. Você define seu risco por operação e o tipo de stop, e o painel calcula automaticamente o tamanho do lote ao comprar ou vender.

O EA não toma decisões de entrada por você — a análise de mercado e os gatilhos de compra/venda permanecem inteiramente sob sua responsabilidade. O EA cuida da execução, do cálculo do tamanho do lote e do gerenciamento de stops (Breakeven e Trailing Stop).

========================================== PARÂMETROS (ENTRADAS)

Esses parâmetros podem ser encontrados na aba "Entradas" ao conectar o painel ao gráfico. Você pode ajustar cores, tamanhos e posições do layout sem modificar nenhum código.

Cor neon do botão Comprar (verde): Cor do botão Comprar (C). Padrão: Verde neon.

Cor neon do botão Vender (magenta/vermelho): Cor do botão Vender (V). Padrão: Magenta/vermelho neon.

Cor de fundo do painel (preto profundo/espacial): Cor do fundo do painel.

Tamanho do botão (px) - "tamanho da ponta do dedo": Tamanho dos botões Comprar/Vender/Fechar. Padrão: 46.

Espaço vertical entre botões: Espaçamento entre os botões do lado direito. Padrão: 8.

Distância da borda direita (ajuste para evitar cobrir a escala de preços): Aumente este valor se os botões sobrepuserem a escala de preços no lado direito do gráfico. Padrão: 70.

Distância do topo do gráfico: Distância dos botões até o topo do gráfico. Valor padrão: 40.

Cor de destaque principal (ciano neon): Cor para títulos, sublinhados e borda do painel.

Cor secundária de destaque (magenta neon): Cor para o efeito duplo/cromático no texto do cabeçalho.

Cor da linha divisória: Cor das linhas finas que separam as seções do painel.

Limiar de propagação (em pontos) para alerta laranja: Limiar de aviso visual para alta propagação. Padrão: 20.

Fonte do painel (aparência de terminal/hacker): Fonte usada em todo o painel. Padrão: Consolas.

Posição horizontal do painel esquerdo (px a partir da borda esquerda): Move o painel para a esquerda/direita. Padrão: 6.

Posição vertical do painel esquerdo (px a partir do topo do gráfico): Move o painel para cima/para baixo (aumente este valor se ele cobrir o menu superior do MetaTrader). Padrão: 36.

CONFIGURAÇÕES

Risco (%): Percentagem do seu saldo em risco por operação. O tamanho do lote é calculado automaticamente com base neste valor e na distância do stop loss. Clique duas vezes no campo para editar, digite o valor e pressione Enter.

Tipo de Stop: Clique no botão para alternar entre "Pontos" (distância fixa) e "Última Vela Fechada" (o stop loss é posicionado na mínima da vela anterior para compras ou na máxima para vendas). Se houver pontos: Um campo "Pontos" será exibido, permitindo que você defina a distância de parada. Se a última vela: Um botão de período de tempo aparece (por exemplo, "TF: M5"). Clique para alternar entre M1, M5, M15, M30, H1, H4 e D1 — o stop loss é calculado com base nesse período de tempo, independentemente do período de tempo atual do gráfico.



SEGURANÇA / GESTÃO

========================================== SEÇÕES DO PAINEL

Ao lado do título da seção, há um interruptor liga/desliga. Quando definido como DESLIGADO , o painel oculta e recolhe todo o bloco (não deixando espaço vazio) e desativa automaticamente o Breakeven e o Trailing Stop.

Ponto de equilíbrio: Quando ativado, define quantos pontos de lucro são necessários para que o robô mova o stop loss para o preço de entrada.

Trailing Stop: Quando ativado, defina quantos pontos de lucro são necessários para que o robô comece a ajustar o stop loss, mantendo essa distância fixa do preço atual (movimentos apenas a favor da operação).

Se ambos estiverem ativados: o nível de stop loss mais protegido entre os dois sempre terá prioridade.

Ao abrir uma posição com Breakeven e/ou Trailing Stop ativos, setas aparecerão no gráfico ("BE" em ciano e "TS" em magenta) mostrando os níveis de preço exatos em que cada um será acionado. Elas desaparecem automaticamente quando o gatilho é ativado ou quando a posição é fechada.

MERCADO

Spread: Exibe o spread atual do ativo em pontos. Fica laranja quando ultrapassa o limite configurado.

CONTA / ESTATÍSTICAS DIÁRIAS

Exibe o saldo, a taxa de acerto diária e as negociações/ganhos/derrotas diárias (verde = vitórias, vermelho = derrotas).

RESULTADOS DIÁRIOS / SEMANAIS / MENSAIS

Resumo do desempenho total (lucro/prejuízo, incluindo swaps e comissões) das negociações fechadas no ativo do gráfico atual durante o dia, a semana (a partir de segunda-feira) e o mês.

C (Verde): Comprar a mercado. O tamanho do lote é calculado automaticamente com base no Risco (%) e na distância do Stop Loss.

V (Magenta): Venda a mercado usando a mesma lógica de cálculo.

X (Laranja): Fecha a posição aberta gerenciada pelo painel no ativo gráfico atual. Fecha apenas as posições abertas pelos botões C/V — as posições abertas manualmente fora do painel permanecem inalteradas.

========================================== BOTÕES DO LADO DIREITO

(Se os botões se sobrepuserem à escala de preços, aumente o parâmetro "Distância da borda direita".)

Defina o nível de risco desejado (%) . Escolha o tipo de parada e defina a distância ou o período de tempo. Se desejar, habilite o Breakeven e/ou o Trailing Stop em Segurança, definindo seus pontos de ativação. Clique em C para comprar ou em V para vender. Acompanhe seus resultados em tempo real e monitore as setas BE/TS no gráfico. Para fechar uma posição manualmente, clique em X.

Os botões não fazem nada quando clicados: Certifique-se de que a opção "Negociação Algorítmica" esteja ativada no MetaTrader e que a opção "Permitir Negociação Algorítmica" esteja marcada nas propriedades do painel.

Não é possível editar os campos de Risco/Pontos: No MetaTrader, os campos de texto exigem um clique duplo para serem editados (um único clique não ativa a edição). Pressione Enter após digitar o valor.

Os botões estão cobrindo a escala de preços: Aumente a "Distância da borda direita" nos campos de entrada.

O painel está muito alto ou muito à esquerda: ajuste os parâmetros de posição horizontal/vertical do painel.

O Stop Loss da "Última Vela" não está funcionando: Em gráficos abertos recentemente, os dados históricos para esse período específico ainda podem estar sendo carregados. Aguarde o carregamento dos dados ou altere o período.

========================================== GUIA PASSO A PASSO=========================================== SOLUÇÃO DE PROBLEMAS========================================== AVISO DE ISENÇÃO DE RISCO

Este produto é uma ferramenta de execução e gestão de risco — não garante lucros nem elimina o risco de perdas. A negociação nos mercados financeiros envolve risco real de perda de capital. Utilize sempre um nível de risco compatível com a sua estratégia, teste numa conta de demonstração antes de negociar com capital real e negocie por sua conta e risco.