RT Executer MT5

RT EXECUTER — MANUAL DO USUÁRIO ========================================== O QUE É O EXECUTOR RT

O RT Executer é um painel de execução manual para MetaTrader 5, projetado para scalpers e day traders que desejam execução rápida de ordens combinada com gerenciamento de risco automatizado. Você define seu risco por operação e o tipo de stop, e o painel calcula automaticamente o tamanho do lote ao comprar ou vender.

O EA não toma decisões de entrada por você — a análise de mercado e os gatilhos de compra/venda permanecem inteiramente sob sua responsabilidade. O EA cuida da execução, do cálculo do tamanho do lote e do gerenciamento de stops (Breakeven e Trailing Stop).

========================================== PARÂMETROS (ENTRADAS)

Esses parâmetros podem ser encontrados na aba "Entradas" ao conectar o painel ao gráfico. Você pode ajustar cores, tamanhos e posições do layout sem modificar nenhum código.

  • Cor neon do botão Comprar (verde): Cor do botão Comprar (C). Padrão: Verde neon.

  • Cor neon do botão Vender (magenta/vermelho): Cor do botão Vender (V). Padrão: Magenta/vermelho neon.

  • Cor de fundo do painel (preto profundo/espacial): Cor do fundo do painel.

  • Tamanho do botão (px) - "tamanho da ponta do dedo": Tamanho dos botões Comprar/Vender/Fechar. Padrão: 46.

  • Espaço vertical entre botões: Espaçamento entre os botões do lado direito. Padrão: 8.

  • Distância da borda direita (ajuste para evitar cobrir a escala de preços): Aumente este valor se os botões sobrepuserem a escala de preços no lado direito do gráfico. Padrão: 70.

  • Distância do topo do gráfico: Distância dos botões até o topo do gráfico. Valor padrão: 40.

  • Cor de destaque principal (ciano neon): Cor para títulos, sublinhados e borda do painel.

  • Cor secundária de destaque (magenta neon): Cor para o efeito duplo/cromático no texto do cabeçalho.

  • Cor da linha divisória: Cor das linhas finas que separam as seções do painel.

  • Limiar de propagação (em pontos) para alerta laranja: Limiar de aviso visual para alta propagação. Padrão: 20.

  • Fonte do painel (aparência de terminal/hacker): Fonte usada em todo o painel. Padrão: Consolas.

  • Posição horizontal do painel esquerdo (px a partir da borda esquerda): Move o painel para a esquerda/direita. Padrão: 6.

  • Posição vertical do painel esquerdo (px a partir do topo do gráfico): Move o painel para cima/para baixo (aumente este valor se ele cobrir o menu superior do MetaTrader). Padrão: 36.

========================================== SEÇÕES DO PAINEL

CONFIGURAÇÕES

  • Risco (%): Percentagem do seu saldo em risco por operação. O tamanho do lote é calculado automaticamente com base neste valor e na distância do stop loss. Clique duas vezes no campo para editar, digite o valor e pressione Enter.

  • Tipo de Stop: Clique no botão para alternar entre "Pontos" (distância fixa) e "Última Vela Fechada" (o stop loss é posicionado na mínima da vela anterior para compras ou na máxima para vendas).

    • Se houver pontos: Um campo "Pontos" será exibido, permitindo que você defina a distância de parada.

    • Se a última vela: Um botão de período de tempo aparece (por exemplo, "TF: M5"). Clique para alternar entre M1, M5, M15, M30, H1, H4 e D1 — o stop loss é calculado com base nesse período de tempo, independentemente do período de tempo atual do gráfico.

SEGURANÇA / GESTÃO

Ao lado do título da seção, há um interruptor liga/desliga. Quando definido como DESLIGADO , o painel oculta e recolhe todo o bloco (não deixando espaço vazio) e desativa automaticamente o Breakeven e o Trailing Stop.

  • Ponto de equilíbrio: Quando ativado, define quantos pontos de lucro são necessários para que o robô mova o stop loss para o preço de entrada.

  • Trailing Stop: Quando ativado, defina quantos pontos de lucro são necessários para que o robô comece a ajustar o stop loss, mantendo essa distância fixa do preço atual (movimentos apenas a favor da operação).

  • Se ambos estiverem ativados: o nível de stop loss mais protegido entre os dois sempre terá prioridade.

  • Ao abrir uma posição com Breakeven e/ou Trailing Stop ativos, setas aparecerão no gráfico ("BE" em ciano e "TS" em magenta) mostrando os níveis de preço exatos em que cada um será acionado. Elas desaparecem automaticamente quando o gatilho é ativado ou quando a posição é fechada.

MERCADO

  • Spread: Exibe o spread atual do ativo em pontos. Fica laranja quando ultrapassa o limite configurado.

CONTA / ESTATÍSTICAS DIÁRIAS

  • Exibe o saldo, a taxa de acerto diária e as negociações/ganhos/derrotas diárias (verde = vitórias, vermelho = derrotas).

RESULTADOS DIÁRIOS / SEMANAIS / MENSAIS

  • Resumo do desempenho total (lucro/prejuízo, incluindo swaps e comissões) das negociações fechadas no ativo do gráfico atual durante o dia, a semana (a partir de segunda-feira) e o mês.

========================================== BOTÕES DO LADO DIREITO

  • C (Verde): Comprar a mercado. O tamanho do lote é calculado automaticamente com base no Risco (%) e na distância do Stop Loss.

  • V (Magenta): Venda a mercado usando a mesma lógica de cálculo.

  • X (Laranja): Fecha a posição aberta gerenciada pelo painel no ativo gráfico atual. Fecha apenas as posições abertas pelos botões C/V — as posições abertas manualmente fora do painel permanecem inalteradas.

(Se os botões se sobrepuserem à escala de preços, aumente o parâmetro "Distância da borda direita".)

========================================== GUIA PASSO A PASSO

  1. Defina o nível de risco desejado (%) .

  2. Escolha o tipo de parada e defina a distância ou o período de tempo.

  3. Se desejar, habilite o Breakeven e/ou o Trailing Stop em Segurança, definindo seus pontos de ativação.

  4. Clique em C para comprar ou em V para vender.

  5. Acompanhe seus resultados em tempo real e monitore as setas BE/TS no gráfico.

  6. Para fechar uma posição manualmente, clique em X.

=========================================== SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

  • Os botões não fazem nada quando clicados: Certifique-se de que a opção "Negociação Algorítmica" esteja ativada no MetaTrader e que a opção "Permitir Negociação Algorítmica" esteja marcada nas propriedades do painel.

  • Não é possível editar os campos de Risco/Pontos: No MetaTrader, os campos de texto exigem um clique duplo para serem editados (um único clique não ativa a edição). Pressione Enter após digitar o valor.

  • Os botões estão cobrindo a escala de preços: Aumente a "Distância da borda direita" nos campos de entrada.

  • O painel está muito alto ou muito à esquerda: ajuste os parâmetros de posição horizontal/vertical do painel.

  • O Stop Loss da "Última Vela" não está funcionando: Em gráficos abertos recentemente, os dados históricos para esse período específico ainda podem estar sendo carregados. Aguarde o carregamento dos dados ou altere o período.

========================================== AVISO DE ISENÇÃO DE RISCO

Este produto é uma ferramenta de execução e gestão de risco — não garante lucros nem elimina o risco de perdas. A negociação nos mercados financeiros envolve risco real de perda de capital. Utilize sempre um nível de risco compatível com a sua estratégia, teste numa conta de demonstração antes de negociar com capital real e negocie por sua conta e risco.


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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
Indicator Automation XT
Fatih Klavun
5 (1)
实用工具
Indicator Automation XT - Elite Universal Signal Engine Transform any indicator into a high-performance automated trading system instantly. Stop chasing signals and start executing with precision. Indicator Automation XT is the ultimate evolution of signal-to-trade technology for MetaTrader 5. Designed for traders who demand speed, reliability, and institutional-grade risk management, the XT version bridges the gap between your favorite technical indicators and the live market. Whether it is a
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
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