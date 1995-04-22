Gold Winner — это передовой советник (EA), разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD Spot). Он сочетает в себе мощный и точный анализ множества технических индикаторов для точного определения точек входа в тренд с высокой вероятностью, а также оснащен строгими протоколами управления рисками для надежной защиты вашего капитала от рыночных рисков!





Основные преимущества:

- Механизм фильтрации экстремальных зон: строго ожидает входа таймфрейма H2 в экстремальную зону (Перекупленность >85 или Перепроданность <15), чтобы точно определить ключевые точки разворота рынка и избежать сделок вслепую.

- Глубокая оптимизация специально для золота: калибровка параметров с учетом уникальной волатильности и ценового поведения рынка XAUUSD, с исключительно отличными и стабильными результатами бэктеста.

- Встроенная интеллектуальная система управления рисками: каждый ордер имеет предварительно настроенные параметры Stop-loss (Стоп-лосс) и Take-profit (Тейк-профит) для всесторонней защиты вашего капитала.

- Предельно просто и интуитивно: полная совместимость с платформой MetaTrader 5 (MT5), установка в один клик и простая настройка.





Рекомендации:

- Рекомендуемый таймфрейм: H2 (Фильтр тренда и экстремальной зоны) & M5 (Точное исполнение входа)

- Минимальный депозит: 100 USD (или эквивалентный центовый счет)

- Рекомендуемый брокер: ECN-брокер с низкими спредами и высокой скоростью исполнения