Quantum Equilibrium

Quantum Equilibrium EA - Алгоритмическая архитектура институционального уровня

Большинство розничных советников терпят неудачу, потому что они жестко оптимизированы под конкретные исторические условия. Когда рыночные режимы меняются, эти негибкие системы ломаются. Quantum Equilibrium EA был разработан с использованием другой парадигмы: строгой математической адаптации.

Разработанное для профессиональных количественных трейдеров и портфельных управляющих, это программное обеспечение не является механизмом угадывания направления. Напротив, это комплексный структурный риск-менеджер, который в реальном времени отображает волатильность рынка, выполняя точные входы и развертывая передовые протоколы пространственного восстановления при столкновении с неблагоприятным рыночным потоком.

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Основная философия: Структурное восстановление вместо предсказательного уклона

Даже самые передовые прогностические модели испытывают просадку. Quantum Equilibrium принимает это как математический абсолют. Вместо того чтобы полагаться на высокий процент побед для выживания, алгоритм работает на основе предпосылки рыночного равновесия. Используя запатентованную матрицу пространственного хеджирования, советник выстраивает защитную структурную границу вокруг основных позиций. Если рынок движется против первоначального тезиса, ядро пересчитывает необходимые объемы и устанавливает нейтрализующие позиции на точных геометрических расстояниях. Это принудительно запускает положительный математический цикл выхода, абсолютно не зависящий от направления макротренда.


Архитектурные основы и ключевые особенности:

  • Фирменная матрица входа (Многофакторный анализ)
    Алгоритм не полагается на единственный, хрупкий индикатор. Он фильтрует рыночный шум через многослойную матрицу замедления импульса, порогов возврата к среднему и точек истощения волатильности. Пользователь выбирает протокол входа, но внутренняя логика выполняется с институциональной точностью, гарантируя, что позиции открываются только в статистически жизнеспособных зонах.

  • Продвинутый протокол пространственного хеджирования
    Истинное ядро Quantum Equilibrium. Определяя динамические «зоны» на основе рассчитанных расстояний в пунктах, советник координирует сложные циклы восстановления. Он динамически рассчитывает требования к объему и создает нейтрализующие хеджи для смягчения просадки, превращая локализованные убытки в прибыльные портфельные циклы.

  • Динамическое сохранение капитала и логика трейлинга
    Прибыль агрессивно защищается. Как только достигается заранее заданная цель равновесия, советник инициирует многоуровневый механизм трейлинг-стопа. Этот протокол сужается относительно движения цены, фиксируя капитал и одновременно предоставляя сделке необходимое пространство для захвата длительных всплесков волатильности.

  • Жестко запрограммированная защита от катастроф
    Институциональный трейдинг требует абсолютных границ риска. Советник имеет непреодолимый глобальный лимит просадки. Если структурная целостность счета достигает определенного пользователем порога, алгоритм мгновенно ликвидирует все управляемые позиции, гарантируя, что экстремальные выбросы не приведут к полной потере капитала.

  • Чистый, профессиональный интерфейс и графики
    Ваше рабочее пространство остается безупречным. Советник автоматически убирает визуальный шум с графика (например, сетку и стандартные индикаторы) и проецирует изящный HUD-интерфейс телеметрии в реальном времени прямо на график. Контролируйте общее количество закрытых позиций, активную экспозицию, динамический размер лота и плавающую просадку с одного взгляда.


Для кого создан Quantum Equilibrium?

Эта система была разработана для трейдеров, которые понимают, что истинное долголетие на финансовых рынках обеспечивается снижением рисков, а не просто входом в сделку. Она идеально подходит для развертывания на основных ликвидных активах, где волатильностью можно структурно управлять. Независимо от того, масштабируете ли вы личный капитал или управляете строгими требованиями к просадке, Quantum Equilibrium предоставляет математическую основу, необходимую для торговли с полной операционной уверенностью.


Повысьте качество исполнения. Стабилизируйте кривую капитала. Откройте для себя силу структурного равновесия.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Bitcoin Advanced Hedging System
Cameron Reece Allcock
4.63 (148)
Эксперты
Advanced Hedging EA Advanced Hedging EA — это алгоритмическая торговая система, разработанная для волатильных рынков, таких как BTCUSD и XAUUSD . Советник сочетает в себе логику торговли на пробой и в диапазоне, используя Stochastic и Bollinger Bands для определения состояния рынка и управления точками входа. Он также включает в себя стратегии хеджирования и восстановления позиций, наряду с контролем выхода из сделок с учетом волатильности и защитой капитала. Для получения более продвинутой ве
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NexusGrid
Cameron Reece Allcock
5 (1)
Эксперты
NexusGrid: Передовая алгоритмическая сеточная система для XAUUSD Разработанный специально для волатильности золота (XAUUSD), NexusGrid — это советник, предназначенный для адаптации к структуре рынка в режиме реального времени. Сочетая динамический шаг сетки, матрицу входных фильтров 8-в-1 и четкие протоколы управления рисками, NexusGrid создан для работы как во время трендовых расширений, так и в диапазонах возврата к среднему, не полагаясь на фиксированные, жесткие интервалы. Основные преимущес
Vertex Signal Engine
Cameron Reece Allcock
Индикаторы
Vertex Signal Engine Сложный индикатор, разработанный и математически оптимизированный «под капотом» для чистых, надежных торговых сетапов на основе импульса. В отличие от индикаторов, полагающихся на один расчет, Vertex Engine использует основной метод слияния — объединяя пересечения скользящих средних с динамическим подтверждением импульса — для отрисовки высоковероятных сетапов с непревзойденной четкостью, прямо на вашем ценовом графике. Это независимый инструмент, не привязанный ни к какой
Kinetic Quant MT5
Cameron Reece Allcock
Эксперты
Kinetic Quant MT5: Динамическая количественная сеточная система и система хеджирующего восстановления Kinetic Quant MT5 — это алгоритмическая торговая система премиум-класса, разработанная для стабильного роста капитала в меняющихся рыночных условиях. Сочетая плавное накопление позиций с высокочувствительной защитной структурой снижения рисков, она устраняет фатальные недостатки традиционных безрассудных сеточных систем. *Файлы настроек (Set files) находятся в разделе комментариев* Как это рабо
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