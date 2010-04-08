TS Parameter Advisor MT5

TS Parameter Advisor MT5 – Автоматический калькулятор параметров системы Trailing Stop для расчета в один клик (B3 MT5)


TS Parameter Advisor MT5Это облегченный индикатор поддержки, который анализирует недавнее поведение цены любого инструмента и автоматически рассчитывает готовые параметры скользящего стоп-лосса. Он не открывает, не закрывает и не управляет никакими сделками самостоятельно. Его единственная задача — измерить, насколько «нервным» или «спокойным» является рынок в данный момент, и преобразовать это измерение в конкретные значения пунктов, которые можно напрямую передать в механизм скользящего стоп-лосса советника One Click B3 MT5.


Вместо того чтобы методом проб и ошибок угадывать настройки скользящего стоп-лосса или вручную корректировать их каждый раз при изменении волатильности, этот инструмент следит за рынком за вас и поддерживает данные в актуальном состоянии.



ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР


Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом и тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо.

Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT5 Expert Advisor.

Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT5 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP.

Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT5, данный продукт не предоставит вам никаких торговых функций.



ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕЛАЕТ ЭТОТ ИНДИКАТОР


Индикатор анализирует ряд недавних свечей, выбранных вами самостоятельно, на выбранном вами таймфрейме и измеряет для каждой свечи две вещи: размер полного диапазона свечи и размер коррекции цены (отката) внутри этой свечи. На основе этих данных он формирует два отдельных набора параметров скользящего стоп-лосса:


Столбец 1 – Параметры «Нервный рынок», основанные на усредненном поведении последних свечей. Они реагируют быстрее и подходят для более волатильных, нестабильных рыночных условий.


Столбец 2 – Параметры «Спокойного рынка», основанные на 90-м процентиле диапазонов последних свечей, отфильтровывают шум наиболее экстремальных скачков. Они подходят для более спокойных и упорядоченных рыночных условий.


Каждый столбец выдает три значения:

TTP (Trailing Trigger Pips) – насколько цена должна вырасти в цене, чтобы стоп-лосс начал корректироваться.

TMP (Trailing Move Pips) – шаг перемещения стоп-лосса.

MSMP (Min SL Move Pips) – минимальное расстояние между пунктами, необходимое для отправки нового изменения стоп-лосса.


Эти значения автоматически записываются в глобальные переменные и обрабатываютывают ся One Click B3 MT5 через параметры TSAdvisor_Column и EnableTSAdvisor, поэтому вам не нужно копировать числа вручную.



ВЫБЕРИТЕ СВОЕ ОКНО АНАЛИЗА


Два параметра позволяют вам полностью контролировать процесс измерения рынка:


AnalysisTF – временной интервал, используемый для анализа (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4).

AnalysisBars – количество проанализированных последних свечей.


Изменяя эти два параметра, вы определяете, что означает «характер недавнего рынка» для вашего стиля торговли: короткий промежуток времени на низком таймфрейме быстро реагирует на внезапные изменения волатильности, в то время как более длинный промежуток времени на более высоком таймфрейме обеспечивает более стабильные параметры. Это позволяет настроить индикатор под условия скальпинга, внутридневной торговли или свинг-трейдинга на любом инструменте, не касаясь ни одной строки кода.



Панель карты и кнопка


Небольшая кнопка расположена прямо на графике, позволяя одним щелчком отобразить или скрыть компактную информационную панель. На панели отображаются текущие значения MSMP, TMP и TTP для столбцов «Нервный рынок» и «Спокойный рынок», а также анализируемый символ и таймфрейм, так что вы можете с первого взгляда увидеть, что рекомендует индикатор в данный момент.


И кнопка, и панель полностью настраиваемы:

– угол диаграммы, где они закреплены

– Позиции по осям X и Y

– Размер кнопки (в миллиметрах, чтобы она выглядела одинаково на разных экранах и разрешениях)

– Цвета кнопок для состояния ВКЛ и ВЫКЛ.

– цвет текста

– шрифт панели, размер шрифта и цвет текста


Значения рассчитываются и записываются в глобальные переменные даже при скрытой панели, поэтому вы можете поддерживать чистоту графика и при этом постоянно получать актуальные параметры из One Click B3 MT5.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Индикатор пересчитывается только один раз при закрытии новой свечи на выбранном AnalysisTF, а не на каждом тике. Это сводит к минимуму использование процессора, даже при одновременной работе на нескольких графиках, и делает его абсолютно безопасным для постоянной работы на VPS вместе с One Click B3 MT5.



СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАТФОРМЫ


Разработано для MetaTrader 5. Работает с любыми инструментами и любым брокером, где используется One Click B3 MT5, включая XAUUSD, индексы, криптовалюты и символы форекс.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Прежде всего — после установки окончательных параметров — сохраните шаблон графика с названием инструмента, чтобы при необходимости можно было мгновенно восстановить все данные.


Если индикатор ведет себя непредсказуемо, это обычно вызвано накопленными данными из предыдущих конфигураций графиков, хранящихся на платформе, а не самим индикатором:


Перейдите в меню Инструменты → Глобальные переменные → удалите все переменные.

Перейдите в меню Файл → Открыть папку с данными.

Полностью закройте MetaTrader.

В папке data откройте папку Logs и удалите все содержимое.

В папке с данными откройте папку Bases, затем папку вашего брокера, затем папку History и удалите все содержимое внутри.

Закройте папку с данными и снова откройте MetaTrader — всё должно работать корректно.


Если проблемы сохранятся, свяжитесь со мной напрямую. Я отвечаю на каждое сообщение.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ


Настройки анализа

AnalysisTF – временной интервал, используемый для измерения недавних диапазонов свечей и коррекций.

AnalysisBars – количество последних свечей, включенных в анализ.


Настройки кнопок

Btn_Corner – угловой якорь диаграммы для кнопки отображения/скрытия панели.

Btn_Size_mm – размер кнопки в миллиметрах.

Btn_PosX – положение кнопки по оси X относительно угла.

Btn_PosY – положение кнопки по оси Y относительно угла.

Btn_ColorOn – цвет фона кнопки, когда панель видима.

Btn_ColorOff – цвет фона кнопки, когда панель скрыта.

Btn_TextColor – цвет текста кнопки.


Настройки панели

Panel_Corner – угловой якорь диаграммы для информационной панели.

Panel_PosX – положение панели по оси X относительно угла.

Panel_PosY – положение панели по оси Y относительно угла.

Panel_FontSize – размер шрифта, используемый в панели.

Panel_Color – цвет текста, используемый в панели.

Panel_Font – шрифт, используемый в панели.




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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Mariusz Franciszek Szczepanczyk
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Volume Delta MT4 Это профессиональный индикатор потока ордеров для MetaTrader 4, предназначенный для визуализации давления покупателей и продавцов с помощью двух панелей мониторинга в реальном времени. Индикатор рассчитывает дельту как разницу между агрессивным давлением покупателей и продавцов на основе структуры свечей и тикового объема, обеспечивая четкое представление о доминировании рынка без перегрузки графика. Индикатор работает со всеми символами и таймфреймами, включая Форекс, индексы,
Zoom MT5 B
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Zoom MT5 — Плавное масштабирование в стиле TradingView + опциональное панорамирование Преобразует навигацию по графикам MT5 в интерфейс TradingView — плавная анимация масштабирования с возможностью горизонтального панорамирования при каждом щелчке колесика мыши. 1 щелчок колесика = 1 масштабирование на панели инструментов + плавное движение. Основные характеристики: Плавное масштабирование — постепенное изменение масштаба в течение 8 кадров с плавным сглаживанием. Дополнительное автоматическ
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Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Эксперты
Это не просто советник для быстрого закрытия позиций, независимо от количества открытых сделок или инструментов. Это также советник для контроля, защиты и получения максимальной процентной прибыли от всех открытых позиций, когда платформа закрыта. Это советник, который позволяет спокойно спать и отдыхать. Это советник, который продолжает работать, даже когда вы наслаждаетесь своей кратковременной привилегией свободы, используя заработанные вами деньги. Внимательно изучите, потратьте всего одно
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Asr MT4— Диапазон азиатских сессий Asian Session Range — это простой и понятный индикатор, который автоматически отображает ключевые ценовые уровни на основе азиатской торговой сессии прямо на вашем графике. Никакого ручного построения, никакой сложной настройки — просто загрузите его и торгуйте. ЧТО ОНО РИСУЕТ После завершения азиатской сессии индикатор отображает 7 горизонтальных уровней до конца торгового дня: Высокий — летний период Низкий — сессионный минимум Середина — середина между м
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Pipsy MT4 — Метка "Последняя позиция в пипсах" Компактный индикатор для MT4, отображающий текущий плавающий результат последней открытой позиции по символу в целых пунктах, с автоматической цветовой индикацией прибыли или убытка зеленым/красным цветом. Работает на любом символе и таймфрейме и полностью настраивается по шрифту, цвету и положению на экране.[1][2] Основные характеристики: Определяет последнюю открытую рыночную позицию (ПОКУПКА или ПРОДАЖА) по текущему символу и игнорирует все
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом или тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо. Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT4 Expert Advisor. Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT4 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP. Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT4, данный продукт не предоставит вам н
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Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Индикатор мониторинга прибыли по позициям MT4 Монитор прибыли по позициям — это продвинутый, легковесный инструмент (не использует ресурсоемкие буферы, только таймер и текстовые метки), отображающий прибыль/убыток в реальном времени, количество позиций на покупку/продажу отдельно, счетчики стоп-лоссов на покупку/продажу отдельно, общую сумму портфеля и полную сумму всех открытых позиций по выбранным инструментам. Он работает на всех графиках после подключения и отображает позиции со всего счета
High Low Close MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Максимум Минимум Закрытие Открытие MT4Индикатор отображает максимум, минимум и уровни предыдущего закрытия или текущего открытия за выбранный таймфрейм в виде горизонтальных линий и исторических сегментов на графике. Он бесперебойно работает как на неттинговых, так и на хеджирующих счетах в платформах MetaTrader 4. Все уровни динамически обновляются с помощью таймера и событий графика для обеспечения точности в реальном времени. Основные характеристики - Линии текущего периода: Рисует бесконеч
Volume Delta Scanner MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Volume Delta Scanner MT4 Volume Delta Scanner — это индикатор сканирования рынка в реальном времени для MetaTrader 4, который одновременно отслеживает несколько символов и таймфреймов на одной панели. Вместо ручного переключения между графиками вы получаете мгновенный обзор покупательского и продажного давления по всему вашему списку отслеживаемых активов одним взглядом. Индикатор построен на логике Volume Delta — он рассчитывает разницу между давлением покупателей и продавцов на основе струк
TS Parameter Advisor MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
TS Parameter Advisor MT4 – Автоматический калькулятор параметров торможения с помощью кнопки в одном клике (B3 MT4) TS Parameter Advisor MT4 Это облегченный индикатор поддержки, который анализирует недавнее поведение цены любого инструмента и автоматически рассчитывает готовые параметры скользящего стоп-лосса. Он не открывает, не закрывает и не управляет никакими сделками самостоятельно. Его единственная задача — измерить, насколько «нервным» или «спокойным» является рынок в данный момент, и п
Symbol Positions Panel
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Индикатор мониторинга прибыли по позициям (MT5) Монитор прибыли по позициям — это продвинутый, легковесный инструмент (не использует ресурсоемкие буферы, только таймер и текстовые метки), отображающий прибыль/убыток в реальном времени, количество позиций на покупку/продажу отдельно, счетчики стоп-лоссов на покупку/продажу отдельно, общую сумму портфеля и полную сумму всех открытых позиций по выбранным инструментам. Он работает на всех графиках после подключения и отображает позиции со всего сч
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Asr MT5 — Asian Session Range Asian Session Range is a clean and simple indicator that automatically draws key price levels based on the Asian trading session directly on your chart. No manual drawing, no complicated setup — just load it and trade. WHAT IT DRAWS Once the Asian session is complete, the indicator draws 7 horizontal levels for the rest of the trading day: High   — session high Low   — session low Mid   — midpoint between High and Low Upper   — 100% expansion above High UpperMid
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Pipsy MT5 — Отображение пунктов последней позиции в реальном времени Сверхлегкий индикатор, показывающий текущую прибыль/убыток в пунктах по вашей последней открытой позиции по текущему символу. Обновляется с каждым тиком и мгновенно отображает, сколько пунктов ваша последняя сделка приносит прибыли или убытка. ​ Основные характеристики Отображение пунктов в реальном времени для последней открытой позиции по символу на графике (покупка или продажа определяются автоматически). Дополнительное
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом или тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо. Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT5 Expert Advisor. Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT5 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP. Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT5, данный продукт не предоставит вам н
One Click B3 MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Эксперты
Это не просто советник для быстрого закрытия позиций, независимо от количества открытых сделок или инструментов. Это также советник для контроля, защиты и получения максимальной процентной прибыли от всех открытых позиций, когда платформа закрыта. Это советник, который позволяет спокойно спать и отдыхать. Это советник, который продолжает работать, даже когда вы наслаждаетесь своей кратковременной привилегией свободы, используя заработанные вами деньги. Внимательно изучите, потратьте всего одно
High Low Close MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Максимум Минимум Закрытие Открытие MT5Индикатор отображает максимум, минимум и уровни предыдущего закрытия или текущего открытия за выбранный таймфрейм в виде горизонтальных линий и исторических сегментов на графике. Он бесперебойно работает как на неттинговых, так и на хеджирующих счетах в платформах MetaTrader 5. Все уровни динамически обновляются с помощью таймера и событий графика для обеспечения точности в реальном времени. Основные характеристики - Линии текущего периода: Рисует бесконеч
Volume Delta Scanner MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Volume Delta Scanner MT5 Volume Delta Scanner — это индикатор сканирования рынка в реальном времени для MetaTrader 5, который одновременно отслеживает несколько символов и таймфреймов на одной панели. Вместо ручного переключения между графиками вы получаете мгновенный обзор давления покупателей и продавцов по всему вашему списку отслеживаемых активов одним взглядом. Индикатор построен на логике Volume Delta — он рассчитывает разницу между давлением покупателей и продавцов на основе структуры
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