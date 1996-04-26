TS Parameter Advisor MT4

TS Parameter Advisor MT4 – Автоматический калькулятор параметров торможения с помощью кнопки в одном клике (B3 MT4)


TS Parameter Advisor MT4 Это облегченный индикатор поддержки, который анализирует недавнее поведение цены любого инструмента и автоматически рассчитывает готовые параметры скользящего стоп-лосса. Он не открывает, не закрывает и не управляет никакими сделками самостоятельно. Его единственная задача — измерить, насколько «нервным» или «спокойным» является рынок в данный момент, и преобразовать это измерение в конкретные значения пунктов, которые можно напрямую передать в механизм скользящего стоп-лосса советника One Click B3 MT4.


Вместо того чтобы методом проб и ошибок угадывать настройки скользящего стоп-лосса или вручную корректировать их каждый раз при изменении волатильности, этот инструмент следит за рынком за вас и поддерживает данные в актуальном состоянии.



ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР


Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом и тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо.

Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT4 Expert Advisor.

Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT4 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP.

Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT4, данный продукт не предоставит вам никаких торговых функций.



ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕЛАЕТ ЭТОТ ИНДИКАТОР


Индикатор анализирует ряд недавних свечей, выбранных вами самостоятельно, на выбранном вами таймфрейме и измеряет для каждой свечи две вещи: размер полного диапазона свечи и размер коррекции цены (отката) внутри этой свечи. На основе этих данных он формирует два отдельных набора параметров скользящего стоп-лосса:


Столбец 1 – Параметры «Нервный рынок», основанные на усредненном поведении последних свечей. Они реагируют быстрее и подходят для более волатильных, нестабильных рыночных условий.


Столбец 2 – Параметры «Спокойного рынка», основанные на 90-м процентиле диапазонов последних свечей, отфильтровывают шум наиболее экстремальных скачков. Они подходят для более спокойных и упорядоченных рыночных условий.


Каждый столбец выдает три значения:

TTP (Trailing Trigger Pips) – насколько цена должна вырасти в цене, чтобы стоп-лосс начал корректироваться.

TMP (Trailing Move Pips) – шаг перемещения стоп-лосса.

MSMP (Min SL Move Pips) – минимальное расстояние между пунктами, необходимое для отправки нового изменения стоп-лосса.


Эти значения автоматически записываются в глобальные переменные и обрабатываются One Click B3 MT5 через параметры TSAdvisor_Column и EnableTSAdvisor, поэтому вам не нужно копировать числа вручную.



ВЫБЕРИТЕ СВОЕ ОКНО АНАЛИЗА


Два параметра позволяют вам полностью контролировать процесс измерения рынка:


AnalysisTF – временной интервал, используемый для анализа (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4).

AnalysisBars – количество проанализированных последних свечей.


Изменяя эти два параметра, вы определяете, что означает «характер недавнего рынка» для вашего стиля торговли: короткий промежуток времени на низком таймфрейме быстро реагирует на внезапные изменения волатильности, в то время как более длинный промежуток времени на более высоком таймфрейме обеспечивает более стабильные параметры. Это позволяет настроить индикатор под условия скальпинга, внутридневной торговли или свинг-трейдинга на любом инструменте, не касаясь ни одной строки кода.



Панель карты и кнопка


Небольшая кнопка расположена прямо на графике, позволяя одним щелчком отобразить или скрыть компактную информационную панель. На панели отображаются текущие значения MSMP, TMP и TTP для столбцов «Нервный рынок» и «Спокойный рынок», а также анализируемый символ и таймфрейм, так что вы можете с первого взгляда увидеть, что рекомендует индикатор в данный момент.


И кнопка, и панель полностью настраиваемы:

– угол диаграммы, где они закреплены

– Позиции по осям X и Y

– Размер кнопки (в миллиметрах, чтобы она выглядела одинаково на разных экранах и разрешениях)

– Цвета кнопок для состояния ВКЛ и ВЫКЛ.

– цвет текста

– шрифт панели, размер шрифта и цвет текста


Значения рассчитываются и записываются в глобальные переменные даже при скрытой панели, поэтому вы можете поддерживать чистоту графика и при этом постоянно получать актуальные параметры из One Click B3 MT4.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Индикатор пересчитывается только один раз при закрытии новой свечи на выбранном AnalysisTF, а не на каждом тике. Это сводит к минимуму использование процессора, даже при одновременной работе на множестве графиков, и делает его абсолютно безопасным для постоянной работы на VPS вместе с One Click B3 MT4.



СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАТФОРМЫ


Разработано для MetaTrader 5. Работает с любыми инструментами и любым брокером, где используется One Click B3 MT4, включая XAUUSD, индексы, криптовалюты и символы форекс.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Прежде всего — после установки окончательных параметров — сохраните шаблон графика с названием инструмента, чтобы при необходимости можно было мгновенно восстановить все данные.


Если индикатор ведет себя непредсказуемо, это обычно вызвано накопленными данными из предыдущих конфигураций графиков, хранящихся на платформе, а не самим индикатором:


Перейдите в меню Инструменты → Глобальные переменные → удалите все переменные.

Перейдите в меню Файл → Открыть папку с данными.

Полностью закройте MetaTrader.

В папке data откройте папку Logs и удалите все содержимое.

В папке с данными откройте папку Bases, затем папку вашего брокера, затем папку History и удалите все содержимое внутри.

Закройте папку с данными и снова откройте MetaTrader — всё должно работать корректно.


Если проблемы сохранятся, свяжитесь со мной напрямую. Я отвечаю на каждое сообщение.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ


Настройки анализа

AnalysisTF – временной интервал, используемый для измерения недавних диапазонов свечей и коррекций.

AnalysisBars – количество последних свечей, включенных в анализ.


Настройки кнопок

Btn_Corner – угловой якорь диаграммы для кнопки отображения/скрытия панели.

Btn_Size_mm – размер кнопки в миллиметрах.

Btn_PosX – положение кнопки по оси X относительно угла.

Btn_PosY – положение кнопки по оси Y относительно угла.

Btn_ColorOn – цвет фона кнопки, когда панель видима.

Btn_ColorOff – цвет фона кнопки, когда панель скрыта.

Btn_TextColor – цвет текста кнопки.


Настройки панели

Panel_Corner – угловой якорь диаграммы для информационной панели.

Panel_PosX – положение панели по оси X относительно угла.

Panel_PosY – положение панели по оси Y относительно угла.

Panel_FontSize – размер шрифта, используемый в панели.

Panel_Color – цвет текста, используемый в панели.

Panel_Font – шрифт, используемый в панели.



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Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Mariusz Franciszek Szczepanczyk
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Volume Delta MT4 Это профессиональный индикатор потока ордеров для MetaTrader 4, предназначенный для визуализации давления покупателей и продавцов с помощью двух панелей мониторинга в реальном времени. Индикатор рассчитывает дельту как разницу между агрессивным давлением покупателей и продавцов на основе структуры свечей и тикового объема, обеспечивая четкое представление о доминировании рынка без перегрузки графика. Индикатор работает со всеми символами и таймфреймами, включая Форекс, индексы,
Zoom MT5 B
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Zoom MT5 — Плавное масштабирование в стиле TradingView + опциональное панорамирование Преобразует навигацию по графикам MT5 в интерфейс TradingView — плавная анимация масштабирования с возможностью горизонтального панорамирования при каждом щелчке колесика мыши. 1 щелчок колесика = 1 масштабирование на панели инструментов + плавное движение. Основные характеристики: Плавное масштабирование — постепенное изменение масштаба в течение 8 кадров с плавным сглаживанием. Дополнительное автоматическ
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Volume Delta MT5 Это профессиональный индикатор потока ордеров для MetaTrader 5, предназначенный для визуализации давления покупателей и продавцов непосредственно в главном окне графика с использованием логики дисбаланса объема. Индикатор рассчитывает дельту как разницу между агрессивным давлением покупателей и продавцов на основе структуры свечей и доступного тикового или реального объема, обеспечивая наглядное представление о доминировании рынка. Индикатор работает со всеми символами и таймфр
One Click B3 MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Эксперты
Это не просто советник для быстрого закрытия позиций, независимо от количества открытых сделок или инструментов. Это также советник для контроля, защиты и получения максимальной процентной прибыли от всех открытых позиций, когда платформа закрыта. Это советник, который позволяет спокойно спать и отдыхать. Это советник, который продолжает работать, даже когда вы наслаждаетесь своей кратковременной привилегией свободы, используя заработанные вами деньги. Внимательно изучите, потратьте всего одно
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Asr MT4— Диапазон азиатских сессий Asian Session Range — это простой и понятный индикатор, который автоматически отображает ключевые ценовые уровни на основе азиатской торговой сессии прямо на вашем графике. Никакого ручного построения, никакой сложной настройки — просто загрузите его и торгуйте. ЧТО ОНО РИСУЕТ После завершения азиатской сессии индикатор отображает 7 горизонтальных уровней до конца торгового дня: Высокий — летний период Низкий — сессионный минимум Середина — середина между м
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Pipsy MT4 — Метка "Последняя позиция в пипсах" Компактный индикатор для MT4, отображающий текущий плавающий результат последней открытой позиции по символу в целых пунктах, с автоматической цветовой индикацией прибыли или убытка зеленым/красным цветом. Работает на любом символе и таймфрейме и полностью настраивается по шрифту, цвету и положению на экране.[1][2] Основные характеристики: Определяет последнюю открытую рыночную позицию (ПОКУПКА или ПРОДАЖА) по текущему символу и игнорирует все
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом или тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо. Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT4 Expert Advisor. Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT4 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP. Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT4, данный продукт не предоставит вам н
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Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Индикатор мониторинга прибыли по позициям MT4 Монитор прибыли по позициям — это продвинутый, легковесный инструмент (не использует ресурсоемкие буферы, только таймер и текстовые метки), отображающий прибыль/убыток в реальном времени, количество позиций на покупку/продажу отдельно, счетчики стоп-лоссов на покупку/продажу отдельно, общую сумму портфеля и полную сумму всех открытых позиций по выбранным инструментам. Он работает на всех графиках после подключения и отображает позиции со всего счета
High Low Close MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Максимум Минимум Закрытие Открытие MT4Индикатор отображает максимум, минимум и уровни предыдущего закрытия или текущего открытия за выбранный таймфрейм в виде горизонтальных линий и исторических сегментов на графике. Он бесперебойно работает как на неттинговых, так и на хеджирующих счетах в платформах MetaTrader 4. Все уровни динамически обновляются с помощью таймера и событий графика для обеспечения точности в реальном времени. Основные характеристики - Линии текущего периода: Рисует бесконеч
Volume Delta Scanner MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Volume Delta Scanner MT4 Volume Delta Scanner — это индикатор сканирования рынка в реальном времени для MetaTrader 4, который одновременно отслеживает несколько символов и таймфреймов на одной панели. Вместо ручного переключения между графиками вы получаете мгновенный обзор покупательского и продажного давления по всему вашему списку отслеживаемых активов одним взглядом. Индикатор построен на логике Volume Delta — он рассчитывает разницу между давлением покупателей и продавцов на основе струк
Symbol Positions Panel
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Индикатор мониторинга прибыли по позициям (MT5) Монитор прибыли по позициям — это продвинутый, легковесный инструмент (не использует ресурсоемкие буферы, только таймер и текстовые метки), отображающий прибыль/убыток в реальном времени, количество позиций на покупку/продажу отдельно, счетчики стоп-лоссов на покупку/продажу отдельно, общую сумму портфеля и полную сумму всех открытых позиций по выбранным инструментам. Он работает на всех графиках после подключения и отображает позиции со всего сч
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Asr MT5 — Asian Session Range Asian Session Range is a clean and simple indicator that automatically draws key price levels based on the Asian trading session directly on your chart. No manual drawing, no complicated setup — just load it and trade. WHAT IT DRAWS Once the Asian session is complete, the indicator draws 7 horizontal levels for the rest of the trading day: High   — session high Low   — session low Mid   — midpoint between High and Low Upper   — 100% expansion above High UpperMid
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
B_Pipsy MT5 — Отображение пунктов последней позиции в реальном времени Сверхлегкий индикатор, показывающий текущую прибыль/убыток в пунктах по вашей последней открытой позиции по текущему символу. Обновляется с каждым тиком и мгновенно отображает, сколько пунктов ваша последняя сделка приносит прибыли или убытка. ​ Основные характеристики Отображение пунктов в реальном времени для последней открытой позиции по символу на графике (покупка или продажа определяются автоматически). Дополнительное
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом или тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо. Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT5 Expert Advisor. Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT5 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP. Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT5, данный продукт не предоставит вам н
One Click B3 MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Эксперты
Это не просто советник для быстрого закрытия позиций, независимо от количества открытых сделок или инструментов. Это также советник для контроля, защиты и получения максимальной процентной прибыли от всех открытых позиций, когда платформа закрыта. Это советник, который позволяет спокойно спать и отдыхать. Это советник, который продолжает работать, даже когда вы наслаждаетесь своей кратковременной привилегией свободы, используя заработанные вами деньги. Внимательно изучите, потратьте всего одно
High Low Close MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Максимум Минимум Закрытие Открытие MT5Индикатор отображает максимум, минимум и уровни предыдущего закрытия или текущего открытия за выбранный таймфрейм в виде горизонтальных линий и исторических сегментов на графике. Он бесперебойно работает как на неттинговых, так и на хеджирующих счетах в платформах MetaTrader 5. Все уровни динамически обновляются с помощью таймера и событий графика для обеспечения точности в реальном времени. Основные характеристики - Линии текущего периода: Рисует бесконеч
Volume Delta Scanner MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
Volume Delta Scanner MT5 Volume Delta Scanner — это индикатор сканирования рынка в реальном времени для MetaTrader 5, который одновременно отслеживает несколько символов и таймфреймов на одной панели. Вместо ручного переключения между графиками вы получаете мгновенный обзор давления покупателей и продавцов по всему вашему списку отслеживаемых активов одним взглядом. Индикатор построен на логике Volume Delta — он рассчитывает разницу между давлением покупателей и продавцов на основе структуры
TS Parameter Advisor MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Индикаторы
TS Parameter Advisor MT5 – Автоматический калькулятор параметров системы Trailing Stop для расчета в один клик (B3 MT5) TS Parameter Advisor MT5 Это облегченный индикатор поддержки, который анализирует недавнее поведение цены любого инструмента и автоматически рассчитывает готовые параметры скользящего стоп-лосса. Он не открывает, не закрывает и не управляет никакими сделками самостоятельно. Его единственная задача — измерить, насколько «нервным» или «спокойным» является рынок в данный момент,
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