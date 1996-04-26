TS Parameter Advisor MT4 – Автоматический калькулятор параметров торможения с помощью кнопки в одном клике (B3 MT4)

TS Parameter Advisor MT4 Это облегченный индикатор поддержки, который анализирует недавнее поведение цены любого инструмента и автоматически рассчитывает готовые параметры скользящего стоп-лосса. Он не открывает, не закрывает и не управляет никакими сделками самостоятельно. Его единственная задача — измерить, насколько «нервным» или «спокойным» является рынок в данный момент, и преобразовать это измерение в конкретные значения пунктов, которые можно напрямую передать в механизм скользящего стоп-лосса советника One Click B3 MT4.

Вместо того чтобы методом проб и ошибок угадывать настройки скользящего стоп-лосса или вручную корректировать их каждый раз при изменении волатильности, этот инструмент следит за рынком за вас и поддерживает данные в актуальном состоянии.

ВАЖНО – ЭТО НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР

Этот инструмент НЕ управляет стоп-лоссом и тейк-профитом самостоятельно и НЕ выполняет никакую торговую логику независимо.

Он разработан исключительно для работы в сочетании с советником One Click B3 MT4 Expert Advisor.

Без запущенного на том же символе индикатора One Click B3 MT4 этот индикатор будет отображать только кнопку и НЕ будет управлять функциями SL/TP.

Если у вас нет или вы не используете One Click B3 MT4, данный продукт не предоставит вам никаких торговых функций.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕЛАЕТ ЭТОТ ИНДИКАТОР

Индикатор анализирует ряд недавних свечей, выбранных вами самостоятельно, на выбранном вами таймфрейме и измеряет для каждой свечи две вещи: размер полного диапазона свечи и размер коррекции цены (отката) внутри этой свечи. На основе этих данных он формирует два отдельных набора параметров скользящего стоп-лосса:

Столбец 1 – Параметры «Нервный рынок», основанные на усредненном поведении последних свечей. Они реагируют быстрее и подходят для более волатильных, нестабильных рыночных условий.

Столбец 2 – Параметры «Спокойного рынка», основанные на 90-м процентиле диапазонов последних свечей, отфильтровывают шум наиболее экстремальных скачков. Они подходят для более спокойных и упорядоченных рыночных условий.

Каждый столбец выдает три значения:

TTP (Trailing Trigger Pips) – насколько цена должна вырасти в цене, чтобы стоп-лосс начал корректироваться.

TMP (Trailing Move Pips) – шаг перемещения стоп-лосса.

MSMP (Min SL Move Pips) – минимальное расстояние между пунктами, необходимое для отправки нового изменения стоп-лосса.

Эти значения автоматически записываются в глобальные переменные и обрабатываются One Click B3 MT5 через параметры TSAdvisor_Column и EnableTSAdvisor, поэтому вам не нужно копировать числа вручную.

ВЫБЕРИТЕ СВОЕ ОКНО АНАЛИЗА

Два параметра позволяют вам полностью контролировать процесс измерения рынка:

AnalysisTF – временной интервал, используемый для анализа (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4).

AnalysisBars – количество проанализированных последних свечей.

Изменяя эти два параметра, вы определяете, что означает «характер недавнего рынка» для вашего стиля торговли: короткий промежуток времени на низком таймфрейме быстро реагирует на внезапные изменения волатильности, в то время как более длинный промежуток времени на более высоком таймфрейме обеспечивает более стабильные параметры. Это позволяет настроить индикатор под условия скальпинга, внутридневной торговли или свинг-трейдинга на любом инструменте, не касаясь ни одной строки кода.

Панель карты и кнопка

Небольшая кнопка расположена прямо на графике, позволяя одним щелчком отобразить или скрыть компактную информационную панель. На панели отображаются текущие значения MSMP, TMP и TTP для столбцов «Нервный рынок» и «Спокойный рынок», а также анализируемый символ и таймфрейм, так что вы можете с первого взгляда увидеть, что рекомендует индикатор в данный момент.

И кнопка, и панель полностью настраиваемы:

– угол диаграммы, где они закреплены

– Позиции по осям X и Y

– Размер кнопки (в миллиметрах, чтобы она выглядела одинаково на разных экранах и разрешениях)

– Цвета кнопок для состояния ВКЛ и ВЫКЛ.

– цвет текста

– шрифт панели, размер шрифта и цвет текста

Значения рассчитываются и записываются в глобальные переменные даже при скрытой панели, поэтому вы можете поддерживать чистоту графика и при этом постоянно получать актуальные параметры из One Click B3 MT4.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Индикатор пересчитывается только один раз при закрытии новой свечи на выбранном AnalysisTF, а не на каждом тике. Это сводит к минимуму использование процессора, даже при одновременной работе на множестве графиков, и делает его абсолютно безопасным для постоянной работы на VPS вместе с One Click B3 MT4.

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Разработано для MetaTrader 5. Работает с любыми инструментами и любым брокером, где используется One Click B3 MT4, включая XAUUSD, индексы, криптовалюты и символы форекс.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде всего — после установки окончательных параметров — сохраните шаблон графика с названием инструмента, чтобы при необходимости можно было мгновенно восстановить все данные.

Если индикатор ведет себя непредсказуемо, это обычно вызвано накопленными данными из предыдущих конфигураций графиков, хранящихся на платформе, а не самим индикатором:

Перейдите в меню Инструменты → Глобальные переменные → удалите все переменные.

Перейдите в меню Файл → Открыть папку с данными.

Полностью закройте MetaTrader.

В папке data откройте папку Logs и удалите все содержимое.

В папке с данными откройте папку Bases, затем папку вашего брокера, затем папку History и удалите все содержимое внутри.

Закройте папку с данными и снова откройте MetaTrader — всё должно работать корректно.

Если проблемы сохранятся, свяжитесь со мной напрямую. Я отвечаю на каждое сообщение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

Настройки анализа

AnalysisTF – временной интервал, используемый для измерения недавних диапазонов свечей и коррекций.

AnalysisBars – количество последних свечей, включенных в анализ.

Настройки кнопок

Btn_Corner – угловой якорь диаграммы для кнопки отображения/скрытия панели.

Btn_Size_mm – размер кнопки в миллиметрах.

Btn_PosX – положение кнопки по оси X относительно угла.

Btn_PosY – положение кнопки по оси Y относительно угла.

Btn_ColorOn – цвет фона кнопки, когда панель видима.

Btn_ColorOff – цвет фона кнопки, когда панель скрыта.

Btn_TextColor – цвет текста кнопки.

Настройки панели

Panel_Corner – угловой якорь диаграммы для информационной панели.

Panel_PosX – положение панели по оси X относительно угла.

Panel_PosY – положение панели по оси Y относительно угла.

Panel_FontSize – размер шрифта, используемый в панели.

Panel_Color – цвет текста, используемый в панели.

Panel_Font – шрифт, используемый в панели.