TS Parameter Advisor MT5

TS Parameter Advisor MT5 – 一鍵式自動追蹤停損參數計算器 B3 MT5


TS參數顧問MT5這是一個輕量級的支撐指標,能夠分析任何交易品種的近期價格走勢,並自動計算可直接使用的追蹤停損參數。 它本身不會開倉、平倉或管理任何交易。 它的唯一作用是衡量當前市場的「波動」或「平靜」程度,並將該衡量結果轉化為具體的點值,以便直接輸入到 One Click B3 MT5 智慧交易系統的追蹤停損引擎中。


與其透過反覆試驗來猜測追蹤停損設置，或在每次波動性變化時手動重新調整它們，不如使用這款工具來監控市場，並保持數據隨時可用且最新。



重要提示－這不是一個獨立的指標


該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。

它專為與 One Click B3 MT5 智慧交易系統配合使用而設計。

如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT5,此指標只會顯示按鈕,而不會控制停損/停盈功能。

若您沒有擁有或使用 One Click B3 MT5,本產品將不提供任何交易功能。



此指示器實際的作用


此指標會回顧您自行選擇的近期K線，並設定您自行選擇的時間週期。 對於每根K線，它會測量兩個指標：K線的完整波動範圍以及K線內部的價格回檔幅度。 基於這些數據，它會建立兩組獨立的追蹤停損參數：


第一列－「緊張市場」參數，基於近期K線的平均走勢。 這些參數反應更快，更適合波動性更大、震盪行情。


第二列－「平靜市場」參數，基於近期K線波動範圍的第90百分位數，過濾掉極端波動所帶來的雜訊。 這些參數適用於較平靜、有序的市場環境。


每列產生三個值：

TTP(追蹤觸發點數)-價格必須獲利多少才會開始調整追蹤停損。

TMP(追蹤移動點數)-移動追蹤停損時所使用的步長。

MSMP(最小停損移動點數)-發送新的停損修改之前所需的最小點數距離。


這些值會自動寫入全域變量,並透過 One Click B3 MT5 的 TSAdvisor_Column 和 EnableTSAdvisor 參數獲取,因此您無需手動複製任何數字。



選擇您自己的分析窗口


只需兩個輸入參數，即可完全掌控市場衡量方式：


AnalysisTF – 用於分析的時間範圍(例如 M1、M5、M15、M30、H1、H4)。

分析柱數 – 分析了最近多少根K線。


透過更改這兩個設置，您可以決定「近期市場特徵」對您的交易風格的具體含義：低時間框架下的短窗口能夠快速響應波動性的突變，而高時間框架下的長窗口則能產生更穩定、更可靠的參數。 這樣，您無需編寫任何程式碼，即可針對任何交易品種，將指標調整為適用於超短線交易、日內交易或波段交易等不同交易情境。



海圖面板和按鈕


圖表上直接放置了一個小按鈕，只需單擊即可顯示或隱藏一個簡潔的資訊面板。 此面板顯示「波動市場」和「平靜市場」兩列的當前 MSMP、TMP 和 TTP 值,以及正在分析的交易品種和時間週期,讓您一目了然地了解指標的當前建議。


按鈕和麵板均可完全自訂：

– 圖表上它們錨定的角落

X 和 Y 位置

– 按鈕尺寸（以毫米為單位，以便在不同的螢幕和解析度下看起來一致）

– 按鈕的開/關狀態顏色

– 文字顏色

– 面板字體、字號和文字顏色


即使面板隱藏,這些值也會被計算並寫入全域變量,因此您可以保持圖表簡潔,同時也能讓 One Click B3 MT5 始終獲得最新的參數。



表現


此指標僅在所選分析時間框架 (AnalysisTF) 的每個新蠟燭圖收盤時重新計算一次,而非每個價格變動點。 即使同時在多個圖表上運行,也能將 CPU 使用率降至最低,因此可以安全地將其與 One Click B3 MT5 一起在 VPS 上永久運行。



相容平台


專為 MetaTrader 5 設計。 適用於任何使用 One Click B3 MT5 的交易品種和任何經紀商,包括 XAUUSD、指數、加密貨幣和外匯交易品種。



故障排除


首先，在設定好最終參數後，請儲存以儀器名稱命名的圖表模板，以便在需要時可以立即恢復所有內容。


如果指標出現異常行為，通常是由於平台中儲存的先前圖表配置的累積資料造成的，而不是指標本身的問題：


到“工具”→“全域變數”→刪除所有變數。

轉到“檔案”→“開啟資料資料夾”。

完全關閉 MetaTrader 平台。

在資料資料夾中，打開 Logs 資料夾並刪除其中的所有內容。

在資料資料夾中，開啟 Bases 資料夾，然後開啟您的經紀商資料夾，再開啟 History 資料夾，並刪除其中的所有內容。

關閉資料資料夾並重新開啟 MetaTrader 平台—一切都會正常運作。


如果問題仍然存在，請直接與我聯繫。我會回覆每一則訊息。



參數規範


分析設定

AnalysisTF – 用於衡量近期蠟燭圖範圍和調整的時間框架。

AnalysisBars – 分析中包含的最近蠟燭圖數量。


按鈕設定

Btn_Corner – 用於顯示/隱藏面板按鈕的圖表角錨點。

Btn_Size_mm – 按鈕尺寸，單位為毫米。

Btn_PosX – 按鈕從角落到 X 軸的位置。

Btn_PosY – 按鈕從角落到 Y 軸的位置。

Btn_ColorOn – 面板可見時按鈕的背景顏色。

Btn_ColorOff – 面板隱藏時按鈕的背景顏色。

Btn_TextColor – 按鈕文字顏色。


面板設定

Panel_Corner – 資訊面板的圖表角落錨點。

Panel_PosX – 面板從角點算起的 X 座標。

Panel_PosY – 面板從角點算起的 Y 軸位置。

Panel_FontSize – 面板中使用的字體大小。

Panel_Color – 面板中使用的文字顏色。

Panel_Font – 面板中使用的字型。




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4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Volume Delta MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4 成交量變化是一款適用於 MetaTrader 4 的專業訂單流程指標，旨在透過兩個即時監控面板可視化買賣壓力。此指標基於蠟燭圖結構和成交量，計算買賣壓力差值（Delta），從而清晰展現市場主導地位，且圖表簡潔明了。 此指標適用於所有交易品種和時間週期，包括外匯、指數、商品、加密貨幣和股票。它與所有帳戶類型完全相容，可在真實帳戶和模擬帳戶上運行，並經過最佳化，可在不佔用過多 CPU 資源的情況下保持穩定性能。所有計算均高效且僅在必要的 K 線圖上執行，即使在配置較低的 VPS 環境下也能確保流暢運行。 成交量差值透過兩個獨立的監控面板顯示市場狀況。差值監控面板以詳細格式顯示當前差值、門檻、成交量和市場狀態。狀態標籤面板使用可自訂的大號文字顯示簡化的市場狀況（買入、賣出、正常），以便快速直觀地了解市場情況。 DeltaThreshold 參數可讓使用者根據自身策略定義指標的靈敏度。較低的值會產生更多訊號，反應速度更快。較高的值則會過濾掉較弱的不平衡訊號，並降低訊號頻率。這使得該指標能夠適應超短線交易、日內交易和波段交易。 當目前K線的delta值超過設定的閾值時，可以啟用可選的買
Zoom MT5 B
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
Zoom MT5 — TradingView 式平滑縮放 + 可選平移 將 MT5 圖表導航體驗轉換為 TradingView 的風格－每次滑鼠滾輪點擊都會產生流暢的縮放動畫，並可選擇水平平移。滾輪滾動一次，工具列縮放一次，並伴隨流暢的動畫效果。 主要特點： 平滑縮放 - 以 SmoothSteps=8 畫面進行漸進式縮放，並帶有緩出效果 可選的自動平移縮放功能 - 水平方向平移量設定為 5 格可防止「縮放到空白區域」（LockToRight=false） 精確控制 - ZoomStep=1（相當於工具列），PanBars=5（滑桿移動） 動畫鎖定保護 - 防止動畫播放期間出現垃圾郵件 MT5 刻度限制 - 自動夾持 0-5（無碰撞） 毫秒動畫 - 睡眠時間=15毫秒（總共120毫秒，超流暢） 零 CPU 佔用 - 僅在滑鼠滾輪滾動時生效 通用 - 即時適用於所有圖表/時間週期 一鍵安裝 - 拖曳與縮放導航功能出現 適用於真實帳戶和模擬帳戶。 對沖/淨額結算支援 - 適用於所有 MT5 帳戶類型。 完美復刻 TradingView： 向上滾動滾輪：放大 + [可選] 向右平
Volume Delta MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT5 成交量變化 是一款適用於 MetaTrader 5 的專業訂單流指標，旨在利用成交量不平衡邏輯，將買賣壓力直接視覺化顯示在主圖表視窗中。此指標基於 K 線結構和可用成交量（或實際成交量），計算激進買賣壓力之間的差值（Delta 值），從而清晰展現市場主導地位。 此指標適用於所有交易品種和時間週期，包括外匯、指數、商品、加密貨幣和股票。它完全相容於淨額結算和對沖帳戶，可在真實帳戶和模擬帳戶上運行，並經過最佳化，可在不佔用過多 CPU 資源的情況下保持穩定性能。所有計算均高效且僅在必要的 K 線圖上執行，即使在配置較低的 VPS 環境下也能確保流暢運行。 成交量變化率 (Volume Delta) 會根據市場壓力直接在圖表上為蠟燭圖著色。高於 DeltaThreshold 參數的強勁買盤壓力會以 BuyVolumeColor 突出顯示蠟燭圖。低於負 DeltaThreshold 的強勁賣盤壓力會以 SellVolumeColor 突出顯示蠟燭圖。當偵測到價格與 Delta 值出現背離時，蠟燭圖會以 DivergenceColor 標記。中性蠟燭圖則保持無色。 DeltaThres
One Click B3 MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
专家
這不僅是一款能夠快速平倉的EA，無論持有多少交易或品種。它還能在平台關閉時，控制、保護所有持倉，並實現利潤最大化。這款EA讓您安心入睡，享受休息。即使您在享受短暫的自由時光，用自己辛勤工作所得的收益放鬆身心，它依然會持續運作。仔細了解，只需花費一次時間，根據您的預期設定參數，即可輕鬆無憂地從事這項職業。 One Click B3 MT4 – 一鍵交易管理面板，具備追蹤停損、自動止盈與訊號線功能 一鍵B3 MT4 是一款適用於 MetaTrader 4 的交易管理智慧交易系統 (EA)。它不會自動開倉，所有入場操作均由人工或其他 EA 執行。該工具會在開倉後接管交易，並根據您的設定管理停損、追蹤停損、停盈和平倉等操作。 這款軟體專為希望一次性定義風險計劃、設定參數後即可離開螢幕的交易者而設計。如果您將其運行在虛擬專用伺服器 (VPS) 上，它將在交易時段之間持續監控您的交易，不會中斷。在正常交易時段，內建的聲音系統會播報重要資訊：偵測到新部位、停損位調整、止盈位設定、平倉。如果您沒有聽到任何聲音，則表示沒有發生任何重要事件。 這款工具對短線交易也十分有效。它可以同時保護任意數量交易品
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
B_Asr MT4— 亞洲交易時段範圍 亞洲交易時段波動範圍指標是簡潔易用的指標，可根據亞洲交易時段自動在圖表上繪製關鍵價格水準。無需手動繪製，無需複雜設定——只需加載即可交易。 它描繪的是什麼 亞洲交易時段結束後，指標會在剩餘的交易日內繪製7條水平線： 高點－當日最高點 低點 — 交易低點 中間值－高點和低點之間的中點 上限——比上限高出 100% UpperMid－比 High 擴張 50%。 更低－比低點低100%擴張 LowerMid——比 Low 擴張 50%。 這些價位對倫敦和紐約的交易時段起到了天然的支撐位、阻力位和突破目標的作用。 即時會話模式 在亞洲交易時段，該指標僅繪製三條線——高點、中點和低點——並隨著交易的進行即時更新。交易結束後，所有七個水平線將自動顯示。 設定 sessionStartTime / sessionEndTime — 定義會話時間範圍。預設值為 00:00–10:00。支援任何自訂會話，包括夜間範圍。 DaysToDraw — 要顯示的日期數。設定為 1 可顯示簡潔的圖表，設定為 2 則同時顯示昨天的水平以提供上下文資訊。 DrawAs
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
B_Pipsy MT4 — 最後位置點數標籤 適用於 MT4 的緊湊型圖表指標，以點數顯示當前交易品種上最後開倉位的浮動盈虧，並自動以綠色/紅色顯示盈利或虧損。適用於任何交易品種和時間週期，字體、顏色和螢幕位置均可完全自訂。 [1][2] 主要特點： 檢測目前交易品種上最近建立的市場部位（買入或賣出），並忽略所有其他部位。 使用自動點數大小偵測功能，對 4/5 位數和 2/3 位數符號計算以點數為單位的即時浮動結果。 透過 IncludeSpread 參數可選擇包含價差。 僅顯示點數的絕對值，並使用 ColorProfit 對正值著色，使用 ColorLoss 為負值著色。 標籤完全可自訂：字體大小、字體名稱、圖表角落、X_Offset 和 Y_Offset。 繪製一個名為 PipsLabel 的輕量級 OBJ_LABEL，沒有背景，不可選擇，並且從物件清單中隱藏，以保持圖表簡潔。 透過 Language 提供多語言參數說明（波蘭語、英語、德語、俄語、西班牙語）。 它既適用於模擬帳戶也適用於真實帳戶，並且適用於所有 MT4 帳戶類型，包括對沖和淨額結算，因為它只讀取未平倉頭寸，而
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
重要提示－這不是一個獨立的指標 該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。 它專為與 One Click B3 MT4 智慧交易系統配合使用而設計。 如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT4，此指標只會顯示按鈕，而不會控制停損/停盈功能。 若您沒有或不使用 One Click B3 MT4，本產品將不提供任何交易功能。 B SL_TS_TP MT4 — EA 一鍵式 B3 MT4 的 SL 切換 主要用途：切換按鈕，用於啟用/停用 EA One Click B3 MT4 – 一鍵阻止自動停損/停盈開倉。適用於 MT4 5430 以上版本的工業級止損按鈕指示器，配備強大的保護系統：自動修復損壞的文件、驗證倉位、清除舊對象，並在所有圖表上實現完全狀態同步。 主要特點： EA One Click B3 MT4 控制 – 綠色 = EA 已啟動（SL/TP 開啟），紅色 = EA 已停用（無 SL/TP）。 工業級可靠性－能夠承受平台崩潰、文件損壞、重啟等情況。 防彈檔案驗證－自動偵測並修復無效的 .ini 位置/狀態。 多圖表同步 – 全域變數 + .i
Symbol Positions Panel MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4持倉獲利監控指標 持倉獲利監控器是一款先進且輕量級的工具（不使用大型緩衝區，僅使用計時器和文字標籤），可即時顯示損益、買賣持倉數量（分別顯示）、買賣止損計數器（分別顯示）、投資組合總額以及所選交易品種所有未平倉部位的總和。附加後，它可在所有圖表上運行，並顯示整個MT4帳戶的持倉情況——無論圖表或交易品種如何。它不會佔用平台資源（CPU/RAM佔用極低），在真實帳戶和模擬帳戶上運作效果相同，與所有MT4經紀商完全相容，並支援對沖/淨額結算。 操作和配置 增強型多層次顯示：此指標解析 SymbolsList 中的交易品種（預設值為「XAUUSD、DE40、US30、USTEC、BTCUSD」）和 CommissionsList 中的佣金－最多可處理 50 種交易品種，名稱不限（例如「XAUUSD」、「GOLD」、「BTCUSD」、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」、「30」）、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」。計算包含隔夜利息和佣金在內的盈虧（利潤 + 隔夜利息 - 佣金），並顯示： 單一交易品種標籤：交易品種名稱、損益（綠色/獲利，紅色/虧損）、買入部位數量、賣出部
High Low Close MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4最高價 最低價 收盤價 開盤價此指標在圖表上以水平線和歷史分段的形式顯示所選時間範圍內的最高價、最低價以及前收盤價或目前開盤價。它可在 MetaTrader 4 平台的淨額結算帳戶和對沖帳戶類型上無縫運作。所有價位均透過計時器和圖表事件動態更新，以確保即時準確性。 主要特點 - 目前週期線：繪製所選時間週期目前柱的最高價、最低價和靜態水平線（使用者選擇為前一個收盤價或目前開盤價）。 - 歷史段：顯示 1-5 個先前週期的最高價、最低價、靜態價位和可選的開盤價位，作為時間限制段（最多為 InpBarsBack 設定）。 - 可選的開盤價：切換顯示當前和歷史開盤價位。 - 標籤：可自訂的右對齊標籤（最高價、最低價、收盤價/開盤價），依照價格水平垂直定位。 - 視覺自訂：每種線條類型可獨立設定顏色、樣式（點/實線）和寬度；標籤使用字體、大小和顏色輸入。 工作原理 繪圖邏輯（DrawAll()）：使用 iHigh/iLow/iOpen/iClose 取得 InpTimeframe 上目前和歷史柱線的 OHLC 資料。目前水平線使用無限長的 OBJ_HLINE；歷史水平線使用跨越柱線
Volume Delta Scanner MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4 體積增量掃描儀 成交量變化掃描器是適用於 MetaTrader 4 的即時市場掃描指標，它能夠在一個面板中同時監控多個交易品種和時間週期。無需手動切換圖表，即可一目了然地查看整個自選清單中的買賣壓力概覽。 該指標基於成交量差值邏輯構建——它根據蠟燭圖結構和成交量計算買賣壓力之間的差異，從而為您提供您選擇監控的每個交易品種和時間框架的直接、未經過濾的市場主導地位視圖。 面板上顯示的內容 面板上會顯示一個簡潔的表格，表格中按行列出了您的股票代號。每行包含股票代碼名稱，後面跟著兩列訊號值和五列時間週期。 每個儲存格顯示以下三種狀態之一： 綠色三角形－買盤壓力占主導地位 紅色三角形 — 拋售壓力主導 — 中性 — 沒有明顯的支​​配地位，市場平衡。 M 欄位－市場偏見過濾器 M欄位採用的是我獨有的價格結構演算法，該演算法是我多年黃金及主要金融工具實盤交易經驗的結晶。該欄目的具體邏輯屬於我的專業商業機密，但它的作用清晰明確，且可量化。 M 指標即時解讀當前市場傾向－並非基於滯後指標或標準移動平均線，而是基於持續預示方向性走勢的特定價格行為模式。這一列指標會告訴你，
TS Parameter Advisor MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
TS Parameter Advisor MT4 – 一鍵式自動追蹤停損參數計算器 B3 MT4 TS參數顧問MT4 這是一個輕量級的支撐指標，能夠分析任何交易品種的近期價格走勢，並自動計算可直接使用的追蹤停損參數。它本身不會開倉、平倉或管理任何交易。它的唯一作用是衡量當前市場的「波動」或「平靜」程度，並將該衡量結果轉化為具體的點值，以便直接輸入到 One Click B3 MT4 智慧交易系統的追蹤停損引擎中。 與其透過反覆試驗來猜測追蹤停損設置，或在每次波動性變化時手動重新調整它們，不如使用這款工具來監控市場，並保持數據隨時可用且最新。 重要提示－這不是一個獨立的指標 該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。 它專為與 One Click B3 MT4 智慧交易系統配合使用而設計。 如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT4，此指標只會顯示按鈕，而不會控制停損/停盈功能。 若您沒有或不使用 One Click B3 MT4，本產品將不提供任何交易功能。 此指示器實際的作用 此指標會回顧您自行選擇的近期K線，並設定您自行選擇的時間週
Symbol Positions Panel
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
持倉獲利監控指標（MT5） 持倉獲利監控器是一款先進且輕量級的工具（不使用大型緩衝區，僅使用計時器和文字標籤），可即時顯示損益、買賣持倉數量（分別顯示）、買賣止損計數器（分別顯示）、投資組合總額以及所選交易品種所有未平倉部位的總和。附加後，它可在所有圖表上運行，並顯示整個MT5帳戶的持倉情況——無論圖表或交易品種如何。它不會佔用平台資源（CPU/RAM佔用極低），在真實帳戶和模擬帳戶上運作效果相同，與所有MT5經紀商完全相容，並支援對沖/淨額結算。 操作和配置 增強型多層次顯示：此指標解析 SymbolsList 中的交易品種（預設值為「XAUUSD、DE40、US30、USTEC、BTCUSD」）和 CommissionsList 中的佣金－最多可處理 50 種交易品種，名稱不限（例如「XAUUSD」、「GOLD」、「BTCUSD」、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」、「30」）、「GERCUSD」、「30」後的經紀商」。計算包含隔夜利息和佣金在內的盈虧（利潤 + 隔夜利息 - 佣金），並顯示： 單一代碼標籤：代碼名稱、盈虧值（綠色/獲利，紅色/虧損）、買入部位數量（藍
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
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B_Asr MT5— 亞洲交易時段範圍 亞洲交易時段波動範圍指標是簡潔易用的指標，可根據亞洲交易時段自動在圖表上繪製關鍵價格水準。無需手動繪製，無需複雜設定——只需加載即可交易。 它描繪的是什麼 亞洲交易時段結束後，指標會在剩餘的交易日內繪製7條水平線： 高點－當日最高點 低點 — 交易低點 中間值－高點和低點之間的中點 上限——比上限高出 100% UpperMid－比 High 擴張 50%。 更低－比低點低100%擴張 LowerMid——比 Low 擴張 50%。 這些價位對倫敦和紐約的交易時段起到了天然的支撐位、阻力位和突破目標的作用。 即時會話模式 在亞洲交易時段，該指標僅繪製三條線——高點、中點和低點——並隨著交易的進行即時更新。交易結束後，所有七個水平線將自動顯示。 設定 sessionStartTime / sessionEndTime — 定義會話時間範圍。預設值為 00:00–10:00。支援任何自訂會話，包括夜間範圍。 DaysToDraw — 要顯示的日期數。設定為 1 可顯示簡潔的圖表，設定為 2 則同時顯示昨天的水平以提供上下文資訊。 DrawAs
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
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B_Pipsy MT5 — 即時最新持倉點數顯示 這個超輕量級指標以點數顯示您最近在當前交易品種上開倉的盈虧情況。它會在每次價格變動時更新，讓您即時了解最新交易的盈虧情況。 號 主要特點 即時顯示圖表符號上最新開倉位的點數（自動偵測買入或賣出）。 可選擇包含價差以進行更精確的計算（IncludeSpread 參數）。 使用自動點數乘數計算 4/5 位元符號和 2/3 位元日圓貨幣對的通用點數。 顏色編碼：綠色表示獲利，紅色表示虧損，「---」表示該股票沒有未平倉位。 完全可自訂的標籤：角點選擇、X/Y 偏移、字體名稱、大小和顏色。 適用於任何交易品種、任何時間週期，適用於模擬帳戶和真實帳戶，以及對沖帳戶和淨額結算帳戶類型。 號 工作原理 此指標掃描未平倉位，並選擇目前交易品種上的最新平倉位。 對於買入倉位，它計算從買價到開盤價的點數；對於賣出倉位，它計算從開盤價到買價/賣價的點數，具體取決於 IncludeSpread 設定。 該數值以點數的絕對整數表示，顏色表示獲利或虧損。 用法 將此指標新增到您交易的任何圖表上。 調整角點和 X/Y 偏移量，將點數標籤放置在您喜歡的位置
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
重要提示－這不是一個獨立的指標 該工具本身不管理停損或止盈，也不獨立執行任何交易邏輯。 它專為與 One Click B3 MT5 智慧交易系統配合使用而設計。 如果沒有在同一交易品種上執行 One Click B3 MT5，此指標只會顯示按鈕，而不會控制停損/停盈功能。 若您沒有擁有或使用 One Click B3 MT5，本產品將不提供任何交易功能。 MT5 的 SL TP 切換按鈕 此實用指標提供了一個圖表按鈕，用於在相容的智慧交易系統中啟用或停用停損/止盈邏輯。該按鈕使用 INI 檔案和全域變數跨圖表和會話儲存其狀態和位置，確保在重新啟動後以及在多個圖表上行為一致。 主要目的 圖表切換按鈕，用於啟用或停用 EA（例如 One Click B3 MT5，或任何讀取相同狀態/全域變數的 EA）中的 SL/TP 管理。 當按鈕為綠色時，EA中的停損/止盈邏輯處於啟動狀態；當按鈕為紅色時，停損/止盈開倉功能被停用。 主要特點 可靠的 SL/TP 控制，具有清晰的視覺狀態（綠色 = SL/TP 開啟，紅色 = SL/TP 關閉，銀色「SL」文字）。 文件和狀態驗證，檢查並修復
One Click B3 MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
专家
這不僅是一款能夠快速平倉的EA，無論持有多少交易或品種。它還能在平台關閉時，控制、保護所有持倉，並實現利潤最大化。這款EA讓您安心入睡，享受休息。即使您在享受短暫的自由時光，用自己辛勤工作所得的收益放鬆身心，它依然會持續運作。仔細了解，只需花費一次時間，根據您的預期設定參數，即可輕鬆無憂地從事這項職業。 One Click B3 MT5 – 一鍵交易管理面板，具備追蹤停損、自動止盈與訊號線功能 一鍵B3 MT5 是一款適用於 MetaTrader 5 的交易管理智慧交易系統 (EA)。它不會自動開倉，所有入場操作均由人工或其他 EA 執行。該工具會在開倉後接管交易，並根據您的設定管理停損、追蹤停損、停盈和平倉等操作。 這款軟體專為希望一次性定義風險計劃、設定參數後即可離開螢幕的交易者而設計。如果您將其運行在虛擬專用伺服器 (VPS) 上，它將在交易時段之間持續監控您的交易，不會中斷。在正常交易時段，內建的聲音系統會播報重要資訊：偵測到新部位、停損位調整、止盈位設定、平倉。如果您沒有聽到任何聲音，則表示沒有發生任何重要事件。 這款工具對短線交易也十分有效。它可以同時保護任意數量交易品種
High Low Close MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT5最高價 最低價 收盤價 開盤價此指標在圖表上以水平線和歷史分段的形式顯示所選時間週期內的最高價、最低價以及前收盤價或當前開盤價。它可在 MetaTrader 5 平台的淨額結算帳戶和對沖帳戶類型上無縫運作。所有價位均透過計時器和圖表事件動態更新，以確保即時準確性。 主要特點 - 目前週期線：繪製所選時間週期目前柱的最高價、最低價和靜態水平線（使用者選擇為前一個收盤價或目前開盤價）。 - 歷史段：顯示 1-5 個先前週期的最高價、最低價、靜態價位和可選的開盤價位，作為時間限制段（最多為 InpBarsBack 設定）。 - 可選的開盤價：切換顯示當前和歷史開盤價位。 - 標籤：可自訂的右對齊標籤（最高價、最低價、收盤價/開盤價），依照價格水平垂直定位。 - 視覺自訂：每種線條類型可獨立設定顏色、樣式（點/實線）和寬度；標籤使用字體、大小和顏色輸入。 工作原理 繪圖邏輯（DrawAll()）：使用 iHigh/iLow/iOpen/iClose 取得 InpTimeframe 上目前和歷史柱線的 OHLC 資料。目前水平線使用無限長的 OBJ_HLINE；歷史水平線使用跨越柱線
Volume Delta Scanner MT5
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT5 體積增量掃描儀 成交量變化掃描器是適用於 MetaTrader 5 的即時市場掃描指標，它能夠在一個面板中同時監控多個交易品種和時間週期。無需手動切換圖表，即可一目了然地查看整個自選清單中的買賣壓力概覽。 該指標基於成交量差值邏輯構建——它根據蠟燭圖結構和成交量計算買賣壓力之間的差異，從而為您提供您選擇監控的每個交易品種和時間框架的直接、未經過濾的市場主導地位視圖。 面板上顯示的內容 面板上會顯示一個簡潔的表格，表格中按行列出了您的股票代號。每行包含股票代碼名稱，後面跟著兩列訊號值和五列時間週期。 每個儲存格顯示以下三種狀態之一： 綠色三角形－買盤壓力占主導地位 紅色三角形 — 拋售壓力主導 — 中性 — 沒有明顯的支​​配地位，市場平衡。 M 欄位－市場偏見過濾器 M欄位採用的是我獨有的價格結構演算法，該演算法是我多年黃金及主要金融工具實盤交易經驗的結晶。該欄目的具體邏輯屬於我的專業商業機密，但它的作用清晰明確，且可量化。 M 指標即時解讀當前市場傾向－並非基於滯後指標或標準移動平均線，而是基於持續預示方向性走勢的特定價格行為模式。這一列指標會告訴你，
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