Triple Divergence Hunter MT5

产品简介

Triple Divergence Hunter 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的多指标背离检测副图指标。它深度整合了 MACD、KDJ、RSI 三大经典动能指标，通过严密的交叉与极值对比算法，精准捕捉价格与指标之间的顶底背离现象。同时，指标内置自定义 K88/D88 动能趋势系统，帮助交易者在趋势末端提前识别反转信号，在复杂行情中捕捉高胜率的左侧或右侧交易机会。

核心功能

K88/D88 动能趋势系统与超买超卖参考线 系统基于 34 周期极值计算构建自定义 KDJ 模型，生成 K88 主线与 D88 辅线。K88 线会根据多空状态自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。副图固定 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线，用于界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持 K88/D88 柱状图填充显示 ，让动能转换与多空力量对比更加直观立体。

做多信号 (底背离 Bottom Divergence)

MACD Bot (MACD底背离) ：当价格创出新低，但 MACD 的 DIF 线未创出新低，且在 DIF 上穿 DEA（金叉）时确认触发，显示红色向上箭头。这代表中长线下跌动能已经衰竭，是极具实战价值的趋势反转做多信号。

KDJ Bot (KDJ底背离) ：当价格创出新低，但 KDJ 的 K 值未创出新低，且在 K 线上穿 D 线（金叉）时确认触发，显示紫色向上箭头。这代表短期超卖后的反弹动能正在积蓄，适合捕捉短周期的反弹做多机会。

RSI Bot (RSI底背离) ：当价格创出新低，但 RSI 指标未创出新低，且在快线上穿慢线（金叉）时确认触发，显示黄色向上箭头。这代表市场相对强弱力量正在发生逆转，是潜在的底部建仓信号。

做空信号 (顶背离 Top Divergence)

MACD Top (MACD顶背离) ：当价格创出新高，但 MACD 的 DIF 线未创出新高，且在 DIF 下穿 DEA（死叉）时确认触发，显示绿色向下箭头。这代表中长线上涨动能已经衰竭，是极具实战价值的趋势反转做空或离场信号。

KDJ Top (KDJ顶背离) ：当价格创出新高，但 KDJ 的 K 值未创出新高，且在 K 线下穿 D 线（死叉）时确认触发，显示橙色向下箭头。这代表短期超买后的回调风险加剧，适合捕捉短周期的回调做空机会。

RSI Top (RSI顶背离) ：当价格创出新高，但 RSI 指标未创出新高，且在快线下穿慢线（死叉）时确认触发，显示白色向下箭头。这代表市场相对强弱力量正在见顶回落，是潜在的顶部做空信号。

实战应用

背离是技术分析中捕捉趋势反转最可靠的信号之一。当 K88 线进入 80 以上的超买区或 20 以下的超卖区时，交易者应高度警惕变盘风险。

若副图同时出现多个底背离信号（例如 MACD Bot 与 KDJ Bot 共振），且 K88 线在 20 下方形成金叉向上发散，代表底部反转概率极高，可果断建仓做多。反之，若多个顶背离信号共振，且 K88 线在 80 上方形成死叉向下发散，代表顶部确立，应坚决做空或平掉多单。

参数说明

核心算法参数： RSI Period 1 默认 7， RSI Period 2 默认 14，控制双轨 RSI 的计算周期； Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯范围。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假背离信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 MACD、KDJ、RSI 的顶背离和底背离这 6 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的背离信号比小周期更具稳定性和准确率。

背离信号属于左侧或右侧初期的反转信号，建议结合主图趋势指标或支撑阻力位进行二次确认。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结