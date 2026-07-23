Lineas de Trendencias Automaticas

Nombre del Indicador: Líneas de Tendencias Automaticas

Versión: 1.08

Desarrollado por: Diego Alejandro Guzmán | ABC Traders





Resumen

Este es el "elevator pitch". Describe qué hace el indicador en una frase y su propósito principal.





Ejemplo:

"Líneas de Tendencias es un indicador profesional que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y líneas de tendencia en tres plazos (largo, medio y corto). Diseñado para facilitar el análisis técnico objetivo, identifica visualmente estructuras de precios y posibles puntos de inflexión en el gráfico."





Características Clave

Enumera de forma concisa las funcionalidades principales. Esto ayuda a que el usuario entienda rápidamente lo que obtiene.





Ejemplo:



Tres plazos integrados: Corto (9), Medio (21) y Largo (36) para adaptarse a diferentes estilos de trading.

Líneas de Zig Zag: Conecta puntos de giro significativos (máximos y mínimos) usando el indicador ATR para filtrar el ruido.

Líneas de Tendencia Dinámicas: Proyecta automáticamente líneas de soporte/resistencia desde los últimos dos puntos de giro.

Canales de Tendencia: Incluye líneas paralelas (superior e inferior) alrededor de la tendencia principal para visualizar posibles zonas de ruptura.

Personalización Total: Permite ajustar colores, estilos, anchos y activar/desactivar cada línea individualmente.

Actualización en Tiempo Real: Se adapta a cada nueva vela, manteniendo las líneas siempre actualizadas.



Parámetros de Entrada Agrupados

Presenta los `input` de tu código organizados por grupos. Esto ayuda a que el usuario sepa qué puede configurar sin leer el código.





Ejemplo: ⚙️ Línea Zig Zag - Largo Plazo:

Mostrar/ocultar, Período (36), Color, Estilo y Ancho.

⚙️ Línea de Tendencia - Largo Plazo:

Mostrar/ocultar y Color.

⚙️ Línea Zig Zag - Medio Plazo:

Mostrar/ocultar, Período (21), Color, Estilo y Ancho.

⚙️ Línea de Tendencia - Medio Plazo:

Mostrar/ocultar y Color.

⚙️ Línea Zig Zag - Corto Plazo:

Mostrar/ocultar, Período (9), Color, Estilo y Ancho.

⚙️ Línea de Tendencia - Corto Plazo:

Mostrar/ocultar y Color. 5. Ejemplo Visual de Uso (Captura de Pantalla)

IMPORTANTE: Incluye una o dos imágenes del indicador funcionando en un gráfico real. Muestra cómo se ven las líneas en diferentes plazos. Esto es fundamental para el marketplace.





6. Advertencia de Riesgo (Obligatoria) "El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador es una herramienta de análisis, no una señal de compra/venta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilícelo con precaución y bajo su propia responsabilidad."





7. Detalles Adicionales (Opcional, breve)

Compatibilidad: MetaTrader 5

Actualizaciones: Se incluyen mejoras y correcciones de forma periódica.



Trend Lines – Análisis Técnico Profesional en Tres Plazos

Es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y tendencias en tres plazos temporales: corto (9), medio (21) y largo (36). Su algoritmo utiliza el ATR para filtrar movimientos insignificantes y resaltar solo los puntos de giro relevantes, proporcionando una visión clara de la estructura del mercado.

Características principales:

Tres niveles de análisis: Ideal para traders de scalping, intradía y swing trading.

Líneas de Zig Zag configurables: Colores, estilos y anchos personalizables para cada plazo.

Líneas de tendencia y canales: Proyecta automáticamente soportes/resistencias dinámicos y canales paralelos.

Actualización en tiempo real: Se ajusta a cada nueva vela manteniendo la coherencia del análisis.

Fácil personalización: Activa/desactiva cada línea individualmente desde los parámetros de entrada.

Parámetros ajustables:

Largo Plazo: Zig Zag (período 36, color azul) y Tendencia (color naranja). Medio Plazo: Zig Zag (período 21, color turquesa) y Tendencia (color verde azulado).

Corto Plazo: Zig Zag (período 9, color salmón) y Tendencia (color acero).