Trend and Currency Dashboard

Эта аналитическая панель является продолжением нашего индикатора TREND AND CURRENCY STRENGHT. Он представляет собой сводную аналитическую панель. На ней вы можете видеть сводные данные по нужным парам на таймфреймах M30-MN. Для каждого таймфрейма указано состояние движения цены - тренд или флэт а так же его сила и направление тренда. В графе Summary панель дает торговую рекомендацию исходя из того что происходит на таймфреймах. Это торговый план, посмотрев на который вы видите на какие пары нужно обратить внимание прежде всего.

Просто поместите индикатор на в любое окно графика и выставите настройки графика как на скриншоте. В настройках индикатора в графе Symbols введите нужные вам символы через запятую. Название символов должно быть таким же как у вашего брокера(например XAUUSD или XAUUSD.h). Настройте цвета и размер шрифта на ваш вкус.