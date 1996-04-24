QuantTrend

Сейчас QUANT TREND доступен за 99$. Постоянная цена после первых 30 покупок 299$. Не упустите выгоду приобрести один из лучших прибыльных индикаторов со скидкой!

Это отличный индикатор с высокой доходностью,но это не грааль. Нет идеальных индикаторов или систем. Убытки это нормальная часть трейдинга. По некоторым парам для увеличения винрейта требуется небольшая настройка индикатора. Убыточные сделки небольшие, но прибыльные в несколько раз перекрывают убытки. Используя сигналы индикатора, SMC, и фиксированный тейк-профит вы можете значительно увеличить винрейт.

QUANT TREND это умный индикатор дающий простые и понятные сигналы на покупку и продажу, сохраняя график чистым и приятным для восприятия. Прост и понятен в использовании и предназначен для всех трейдеров, как начинающих так и опытных. Индикатор основан на трех уникальных алгоритмах отслеживающих тренд. Он дает сигналы на покупку и продажу изменением цвета свечей. На протяжении всего тренда все свечи будут окрашены в бычий или медвежий цвет, что дает простое и понятное визуальное восприятие тренда. Информационное окно показывает состояние тренда по всем алгоритмам на выбранном таймфрейме.При торговле по индикатору от сигнала до сигнала, небольшие убыточные сделки в значительной степени компенсируются прибыльными сделками.

Ключевые особенности:

- 100% без перерисовок

- Три алгоритма отслеживания тренда

- Простые и понятные сигналы на покупку и продажу

- Легкость анализа рынка

- Smart Money Concept приложен, для максимально эффективной торговли

- Высокая доходность

- Экономия вашего времени при торговле

- Гибкость настроек алгоритмов, для любых рыночных ситуаций и торговых инструментов

- Четыре визуальные темы оформления подходящих для светлых и темных графиков

- Алерты и пуш уведомления

- Рекомендуемые таймфреймы M30(!), H1-MN

- Рекомендуемые торговые инструменты: Forex(мажорные пары и кросс-курсы с высокой волатильностью и трендами), золото и другие металлы, криптовалюты, акции, индексы.

Индикатор очень прост в использовании. Просто добавьте индикатор на график и он готов к использованию. Следуйте его сигналам на покупку или продажу. Три простых шага: 1)Получите пуш уведомление. 2)Дождитесь закрытия сигнальной свечи для полного подтверждения сигнала или войдите в рынок до закрытия свечи если считаете необходимым. 3) Откройте сделку и установите стоп лосс и тейк профит исходя из вашего анализа с соблюдением риск-менеджмента на каждую сделку.

Вы можете установить стоп-лосс чуть выше или ниже полос боллинджера или открывать и закрывать сделки от сигнала и до сигнала. Используйте smart money concept для определения потенциальных уровней тейк-профит, откатов и докупок по тренду если используете фиксированные стоп-лосс и тейк-профит. При торговле на валютных парах с долгими боковыми движениями,но сильными трендами после них, увеличьте базовый период индикатора или измените тип алгоритма в настройках для получения наилучшего результата. Подключите push уведомления в настройках терминала что бы получать торговые сигналы на свой смартфон.

Вы можете изменить визуальную тему в настройках индикатора или настроить цвета оформления на свой вкус.

Отказ от ответственности! Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском! Торговые сигналы индикатора имеют рекомендательный характер. Все сделки вы совершаете на свой страх и риск.