QuantTrend

Сейчас QUANT TREND доступен за 99$. Постоянная цена после первых 30 покупок 299$. Не упустите выгоду приобрести один из лучших прибыльных индикаторов со скидкой!

Это отличный индикатор с высокой доходностью,но это не грааль. Нет идеальных индикаторов или систем. Убытки это нормальная часть трейдинга. По некоторым парам для увеличения винрейта требуется небольшая настройка индикатора. Убыточные сделки небольшие, но прибыльные в несколько раз перекрывают убытки. Используя сигналы индикатора, SMC, и фиксированный тейк-профит вы можете значительно увеличить винрейт.

QUANT TREND это умный индикатор дающий простые и понятные сигналы на покупку и продажу, сохраняя график чистым и приятным для восприятия. Прост и понятен в использовании и предназначен для всех трейдеров, как начинающих так и опытных. Индикатор основан на трех уникальных алгоритмах отслеживающих тренд. Он дает сигналы на покупку и продажу изменением цвета свечей. На протяжении всего тренда все свечи будут окрашены в бычий или медвежий цвет, что дает простое и понятное визуальное восприятие тренда. Информационное окно показывает состояние тренда по всем алгоритмам на выбранном таймфрейме.При торговле по индикатору от сигнала до сигнала, небольшие убыточные сделки в значительной степени компенсируются прибыльными сделками.

Ключевые особенности:

- 100% без перерисовок

- Три алгоритма отслеживания тренда

- Простые и понятные сигналы на покупку и продажу

- Легкость анализа рынка

- Smart Money Concept приложен, для максимально эффективной торговли 

- Высокая доходность

- Экономия вашего времени при торговле

- Гибкость настроек алгоритмов, для любых рыночных ситуаций и торговых инструментов

- Четыре визуальные темы оформления подходящих для светлых и темных графиков

- Алерты и пуш уведомления

- Рекомендуемые таймфреймы M30(!), H1-MN

- Рекомендуемые торговые инструменты: Forex(мажорные пары и кросс-курсы с высокой волатильностью и трендами), золото и другие металлы, криптовалюты, акции, индексы.

Индикатор очень прост в использовании. Просто добавьте индикатор на график и он готов к использованию. Следуйте его сигналам на покупку или продажу. Три простых шага: 1)Получите пуш уведомление. 2)Дождитесь закрытия сигнальной свечи для полного подтверждения сигнала или войдите в рынок до закрытия свечи если считаете необходимым. 3) Откройте сделку и установите стоп лосс и тейк профит исходя из вашего анализа с соблюдением риск-менеджмента на каждую сделку.

Вы можете установить стоп-лосс чуть выше или ниже полос боллинджера или открывать и закрывать сделки от сигнала и до сигнала. Используйте smart money concept для определения потенциальных уровней тейк-профит, откатов и докупок по тренду если используете фиксированные стоп-лосс и тейк-профит. При торговле на валютных парах с долгими боковыми движениями,но сильными трендами после них, увеличьте базовый период индикатора или измените тип алгоритма в настройках для получения наилучшего результата. Подключите push уведомления в настройках терминала что бы получать торговые сигналы на свой смартфон. 

Вы можете изменить визуальную тему в настройках индикатора или настроить цвета оформления на свой вкус. 

Отказ от ответственности! Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском! Торговые сигналы индикатора имеют рекомендательный характер. Все сделки вы совершаете на свой страх и риск. 

Рекомендуем также
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
Индикаторы
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Mirror Chart MT5
Andrej Hermann
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Mirror Chart для MT5 — это индикатор наложения, специально разработанный для проецирования второго финансового инструмента непосредственно на основное окно графика. Этот инструмент незаменим для трейдеров, которые полагаются на корреляционный анализ, поскольку он визуализирует ценовые движения двух разных инструментов в реальном времени. В отличие от традиционных индикаторов наложения, этот индикатор использует интеллектуальную, динамическую логику центрирования и масштабирования. Он п
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Trading Guide MT5 Indicator is a powerful psychological trading assistant designed to keep traders disciplined, focused, and emotionally balanced. This innovative indicator displays real-time motivational messages, trading rules, and analysis
FREE
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Индикаторы
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis 2. Key Features Dynamic Filtering : The core feature. As soon as the current price crosses a historical liquidity level, that level disappears. This reduces chart clutter and prevents you from trading off "dead" support/resistance. Liquidity Heatma
Deriv Boom and crash
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Boom: Take SELL signals only (price spikes up then crashes) Crash: Take BUY signals only (price drops then spikes up) SL goes beyond the line as labeled Interactive Market Watch Panel : A left-side sidebar showing real-time strength indicators (po
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Boom Crash SMC
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Deriv boom and crash index spike killer system you can use it only on m5 timeframe  follow the structure and get signal with alert on phone open trade set sl tp and enjoy easy analysis and trading made simple 
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Индикаторы
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
Volume Profile Fibo Confluence
Yannick Dupont
Индикаторы
What if you could finally SEE where the market really wants to go? Most traders watch price. Pros watch VOLUME — where the money was actually traded. Volume Profile Fibo Confluence puts that reading right in front of you, in plain language, no jargon. WHAT YOU SEE ON YOUR CHART • The POC, the most-traded price: the market's natural magnet • The value area (VAH / VAL): the "house" where price spends its time • Automatic Fibonacci retracement + the golden pocket • Low-volume nodes
Volumen Profile High Professional
Dennis Kramer
Индикаторы
Volume Profile для MetaTrader 5 Одно лишь движение цены не объясняет, где рынок действительно торгуется . Ключевое значение имеет то, где формируется объём и как эти области смещаются со временем. Данный Volume Profile отображает распределение объёма непосредственно на графике , позволяя увидеть, какие ценовые уровни были приняты рынком, а где происходило отторжение. Это даёт возможность чётко выделять структурно важные зоны и использовать их в собственных процессах принятия решений. Инструмент
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Elmagiciann
Abdelhak Benazizi
5 (1)
Индикаторы
EL MAGICIAN – Профессиональный индикатор зон спроса и предложения (БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ) Автоматически определяет зоны спроса и предложения с высокой вероятностью отработки на любой валютной паре — больше никакого ручного рисования и никаких догадок. Работает на любом таймфрейме От M1 до M5 — Скальпинг: Помогает следовать за трендом и оставаться на правильной стороне импульса для быстрых внутридневных сделок. M15 и выше — Зональная торговля: Определяет сильные зоны спроса и предложения как
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatically detects major swing points not internal noise Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels Displays professional GUI panel with real-time analysis Marks major swings with visual indicators Trading Strategy BUY at 38.2%-61.8% Fib
FREE
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Daily & Composite Volume Profile   This is a professional-grade market profile tool designed for MetaTrader 5. It utilizes a   Dual-Profile System   to visualize supply, demand, and liquidity concentrations. Key Features Left Side: Daily Session Profiles Automatically identifies the start and end of every trading day. Generates a unique Volume Profile for each individual day. Allows you to see how value migrated from yesterday to today (e.g., Is today's volume higher or lower than yesterday?).
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro po
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Flow Architect
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
Flow Architect Lite - Professional Market Structure Toolkit Free Version Features: Core Structure Analysis: Daily VWAP Engine   - Volume-weighted average price for institutional level tracking Standard Deviation Bands (SD1)   - Dynamic support and resistance zones Break of Structure Detection   - Visual markers for market structure shifts Fair Value Gap Identification   - Highlighted imbalance zones on your charts ATR Volatility Context   - Real-time Average True Range measurement Clean Informat
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume Profile Density V2.40 Отображает распределение объема по уровням цены, показывая зоны институционального интереса. В отличие от обычного объема по времени, показывает, где объем реально сосредоточен. Основное: Горизонтальные полосы = объем на каждом уровне цены Длиннее полоса → больше объема Красные зоны = сильная поддержка / сопротивление Использование: Определение зон поддержки и сопротивления Поиск POC (Point of Control) Определение Value Area (70% объема) Использование зон низкого объ
FREE
Volume Profile SAF
Ebrah Ssali
Индикаторы
VOLUME PROFILE SAF-XII Профессиональный анализ профиля рынка для MT5 (идеальный индикатор для сеточных трейдеров) ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛЬ ОБЪЕМА (VOLUME PROFILE)? Профиль объема — это профессиональный институциональный инструмент, который отображает торговую активность на определенных ценовых уровнях, в отличие от традиционных индикаторов объема, показывающих объем во времени. Он показывает, ГДЕ происходила торговля в выбранном вами окне, помогая определить: ЗОНЫ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (VAH/VAL) — це
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Индикаторы
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Индикаторы
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
Deriv Synthetic HTF Candle Projection
Botsalo Martin Letlhoagoje
Индикаторы
Deriv Synthetic HTF Candle Projection GMT2 Higher Timeframe Candle Projection & Previous Levels Tool for Deriv Synthetic Indices (MT5) Overview Deriv Synthetic HTF Candle Projection GMT2 is a professional MetaTrader 5 indicator built specifically for Deriv Synthetic indices . It projects the current forming Higher Timeframe (HTF) candle onto the chart and automatically draws key reference levels from previous candles. This indicator is designed to help traders maintain higher timeframe context
FREE
С этим продуктом покупают
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Другие продукты этого автора
Trend Range Pro
Andrei Rautenberg
Индикаторы
TREND RANGE это модифицированный осциляторный индикатор в составе которого есть Bollinger Bands участвующий в его расчете. Он показывает состояние рынка и силу тренда в виде свечей Heikin Ashi. Смена цвета свечей означает смену направления движения цены. Если вы видите полнотелые свечи без теней или крупные свечи с маленькими тенями,то это признак сильного движения. Если вы видите уменьшение размера тела свечи осцилятора и увеличение размера теней,то это признак замедления движения и возможного
FREE
Liquidity Zone PRO
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Зоны ликвидности уникальный индикатор. Это не привычные зоны поддержки и сопротивления. Он использует умный алгоритм для определения зон к которым цена тянется как к магниту. Благодаря ему легко определить куда с высокой вероятностью будет двигаться цена. Сделки от зон ликвидности с вероятностью выше 80% приносят прибыль. В сочетании с нашим индикатором QUANT TREND вы получаете качественную торговлю на любых торговых инструментах - FOREX,металлы,индексы,нефть,акции,криптовалюты. Старые отработан
Trend and Currency Strenght
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Индикатор TREND AND CURRENCY STRENGHT объединяет в себе измерение силы валют, а так же уникальный алгоритм силы тренды. Индикатор выполнен в минималистичном удобном для восприятия стиле. Он сообщит вам о фазе тренда - бычий,медвежий или флэт. Он дает полную информацию о том, что сейчас происходит на рынке. Когда вы видите что тренд находится в фазе "ЭКСТРИМ", это означает что "резинка" очень растянута и скоро на данной паре будет откат,разворот тренда или флэт. Индикатор имеет индикацию силы мед
Trend and Currency Dashboard
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Эта аналитическая панель является продолжением нашего индикатора TREND AND CURRENCY STRENGHT . Он представляет собой сводную аналитическую панель. На ней вы можете видеть сводные данные по нужным парам на таймфреймах M30-MN. Для каждого таймфрейма указано состояние движения цены - тренд или флэт а так же его сила и направление тренда. В графе Summary панель дает торговую рекомендацию исходя из того что происходит на таймфреймах. Это торговый план, посмотрев на который вы видите на какие пары нуж
Smart Entry System
Andrei Rautenberg
Индикаторы
!!!ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЙТИ МИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ И СКРИНШОТЫ!!! СЕЙЧАС SMART ENTRY SYSTEM доступен за 99$. Финальная цена 200$.  АКЦИЯ!!! При покупке торговый системы, вы получаете Trend and Currency dashboard в подарок! Напишите мне после покупки и я отправлю вам подарок! Универсальная торговая система создана для быстрого анализа рынка указывающая на потенциальные точки входа. Один индикатор на графике - продуманная торговая система! Используемый таймфрейм - любой. Тип счета -любой. Торг
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв