Trend Range Pro

TREND RANGE это модифицированный осциляторный индикатор в составе которого есть Bollinger Bands участвующий в его расчете. Он показывает состояние рынка и силу тренда в виде свечей Heikin Ashi. Смена цвета свечей означает смену направления движения цены. Если вы видите полнотелые свечи без теней или крупные свечи с маленькими тенями,то это признак сильного движения. Если вы видите уменьшение размера тела свечи осцилятора и увеличение размера теней,то это признак замедления движения и возможного разворота. Линии боллинджера дадут вам подсказку. Если они сузились и не расширяются - на рынке флэт. Смена цвета и пересечение полнотелой свечей средней линии боллинджера сигнал на вход. На выход из сделки при смене цвета свечи. Как и любому осцилятору, trend range присущи дивергенции. Идентифицируйте дивергенцию верно. !!! Дивергенция отрабатывает не в 100% случаев как и у любого осцилятора, но процент отработки дивергенции очень большой!!! Используйте TREND RANGE совместно с любым другим подтверждающим индикатором. Например Stochastic или CCI. Рекомендуется использовать с любым трендовым фильтром. Рекомендуется использовать индикатор с настройками по умолчанию или как на скриншоте.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО С НАШЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ SMART ENTRY PRO

Рекомендуем также
Basic Supply Demand MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.55 (40)
Индикаторы
Базовый индикатор   спроса и предложения   - это мощный инструмент, призванный улучшить ваш анализ рынка и помочь вам определить ключевые области возможностей на любом графике. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании интерфейсу, этот бесплатный индикатор Metatrader дает вам четкое представление о зонах спроса и предложения, позволяя принимать более обоснованные и точные торговые решения /   Бесплатная версия MT4 Сканер приборной панели для этого показателя: ( Basic Supply Dema
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Индикаторы
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
KDJ Indicator
Sachin Gautam
Индикаторы
KDJ Indicator for MT5 The KDJ Indicator for MT5  is a professional-grade momentum and trend analysis tool designed to help traders identify trend reversals , overbought/oversold conditions , and entry or exit opportunities with high accuracy. Originally developed as an enhancement of the Stochastic Oscillator , the KDJ adds a powerful J-line that reacts faster to price movement, giving traders earlier warnings of potential reversals. Key Features Three-Line System (K, D, J): The K and D lines r
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Shadow Flare — это не перерисовывающийся инструмент для работы с трендом и ликвидностью в MetaTrader 5. Он строит настраиваемую базовую скользящую среднюю (HMA, EMA, SMA или RMA), обёрнутую в Envelope на основе Average True Range, и формирует «липкое» трендовое состояние, которое меняется только тогда, когда цена закрытия пробивает верхнюю или нижнюю границу диапазона. Та же тренд‑логика управляет автоматическим модулем зон спроса/предложения: он находит локальные максимумы и минимумы,
FREE
SC MTF Rsi MT5
Krisztian Kenedi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Индекса Относительной Силы (RSI) с поддержкой мульти-таймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги фриланс-программирования, обновления и другие продукты TrueTL доступны в моём профиле MQL5 . Отзывы и оценки очень приветствуются! Что такое RSI? Индекс Относительной Силы (RSI) — это моментум-осциллятор, измеряющий скорость и величину изменений цены. Индикатор осциллирует между 0 и 100, сравнивая величину недавних прибылей с недавними у
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
3.86 (7)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Inversion Indicator MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
-- Просто, но эффективно. Индикатор инверсии - Что это такое? Индикатор, следующий за трендом, который сочетает в себе логику SuperTrend и технологию экспоненциальной кривой. Он определяет направление тренда, рисует динамический канал на графике и отправляет оповещения в режиме реального времени, когда тренд меняется. Как он работает? Индикатор рассчитывает экспоненциальную базовую линию с использованием ATR и коэффициента SuperTrend. Когда цена закрывается выше или ниже этой базовой линии, п
FREE
TK Rainbow
Nguyen Trung Khiem
5 (2)
Индикаторы
Индикатор TK - Rainbow Описание: Индикатор TK - Rainbow представляет собой надежный инструмент для технического анализа, предназначенный для ясного отображения рыночных трендов с помощью подхода с несколькими линиями. С 30 линиями, рассчитанными на разных периодах, он предоставляет широкое представление о движении цен. Индикатор использует двухцветную схему для выделения восходящих и нисходящих трендов, что упрощает интерпретацию рыночных условий. Основные характеристики: 30 линий: Каждая линия
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Индикаторы
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Squeeze Momentum Force is an advanced technical analysis indicator designed for MetaTrader 5. It combines volatility squeeze detection with momentum analysis to identify high-probability trading opportunities. Based on John Carter's original concept, this enhanced version incorporates: Multi-Timeframe (MTF) analysis. Divergence detection. Volume weighting. Modern user interface for quick market interpretation. The indicator identifies periods of low volatility (squeeze) that typically precede si
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
HTF Candle Display
Nhat Vy Vu
5 (1)
Индикаторы
Timeframe Simulator Indicator This indicator redraws candlestick structures from a higher timeframe onto your current chart. It helps visualize higher-period price action without switching timeframes, making it easier to analyze trends and key levels while trading on lower timeframes. Main features: Customizable Candles   – Adjust the appearance of higher timeframe candles (bull/bear colors, wick style, gaps, and history length). Higher Timeframe Lines   – Optionally display dynamic high, low,
FREE
Mabrouk RSI Sniper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Индикаторы
Mabrouk RSI Sniper Pro: High-Precision Reversal Signal Indicator Unlock the power of professional price action combined with volume momentum. Mabrouk RSI Sniper Pro is designed for traders who demand precision and reliability. It identifies high-probability reversal points by analyzing candle formations and volume spikes. Key Features: Zero Repaint: Signals are permanent once the candle closes. Volume-Filtered: Only signals with strong market conviction are shown. Smart Price Action: Detects eng
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Smart Trend Suite Pro
Morteza Mohammadi
Индикаторы
Smart Trend Suite Pro – Advanced Trend Indicator with Dashboard & Alerts Overview: Smart Trend Suite Pro is a powerful trend-detection indicator that offers traders a complete set of tools for accurate trend analysis and actionable insights. Designed for versatility and precision, Smart Trend Suite Pro adapts seamlessly to multiple timeframes and market conditions, making it suitable for various trading styles, including scalping and swing trading. Key Features: Real-Time Trend Detection: Identi
FREE
Linear Momentum Pro
Sejro Toussaint Boco
Индикаторы
Ultra Momentum — Advanced Multi-Scale Momentum & Market Pressure Indicator (MT5) Ultra Momentum is a professional momentum indicator for MetaTrader 5 , designed to measure true market speed and directional dominance rather than simple price oscillations. It combines classic Momentum with multi-period analysis and advanced smoothing algorithms , producing a highly reliable view of bullish and bearish pressure. This indicator is built for traders who want to understand who controls the market a
FREE
B Williams Divergent Bar
Roman Ogorodnikov
Индикаторы
B Williams Divergent Bar Индикатор ищет и отмечает на графике дивергентные бары по методике Билла Уильямса. Что показывает: Зелёная стрелка вверх — потенциальный бычий разворот (Bullish Divergent Bar). Красная стрелка вниз — потенциальный медвежий разворот (Bearish Divergent Bar). Логика сигналов:  Индикатор ищет бары с большой тенью в направлении разворота, которые обновляют локальный экстремум (минимум или максимум), при этом находятся по другую сторону от линий Alligator. Дополнительно провер
FREE
Fair Value Gap v1
Brian Mutuku Mwanthi
Индикаторы
A indicator for detecting FVGS  I hope this helps you scalp and generate money for yourself  NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose NOTE BETTER: Trading is risky and you can lose all your funds , use the money you are willing to lose
FREE
LT Nrtr
BacktestPro LLC
Индикаторы
Представляем мощный индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) - обязательный технический инструмент для трейдеров, стремящихся определить развороты тренда и установить эффективные уровни трейлинг-стопов. Разработанный Ником Райпоком, этот индикатор имеет уникальный алгоритм, который адаптируется к постоянно меняющимся рыночным условиям, что делает его ценным дополнением к арсеналу любого трейдера. Вот два популярных способа использования этого индикатора трейдерами: 1. Развороты тренда: И
FREE
Trend Signal Levels
Joshy Antony
Индикаторы
Trend Signal Levels is an educational trend-following indicator for MetaTrader 5. It combines an ATR Supertrend engine with optional EMA and RSI filters to mark trend shifts on your chart, then projects a complete trade-management template — entry, stop loss, and three take-profit levels — for every signal. It works on any symbol and timeframe, including XAUUSD, forex pairs, indices, and crypto CFDs. Key features Clear BUY / SELL arrows with on-chart text labels and the signal price Supertrend e
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Индикаторы
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Bollinger Bands Filled
Tran Nhat Minh
5 (3)
Индикаторы
A clean Bollinger Bands indicator with single-color filling designed to reduce chart clutter. What is This Indicator? This is a Bollinger Bands technical indicator designed with visual simplicity in mind. Unlike standard Bollinger Bands implementations that display multiple colored lines and bands, this indicator uses a single-color filled area to represent the trading bands. This approach minimizes visual clutter while maintaining full functionality for technical analysis. How It Works The ind
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Индикаторы
OmniSignal Navigator – Умный скальпинг на ключевых уровнях Торгуйте как профессионал с этим дневным/еженедельным индикатором High-Low-Close, разработанным для скальпинга и точной торговли на пробой. Почему это работает Идеально подходит для скальпинга: Ориентируется на ключевые зоны (PDH/PDL/PDC и PWH/PWL/PWC) на таймфреймах M2, M3, M5 и M15. (Меньшие таймфреймы = больше сигналов, большие таймфреймы = меньше сигналов) Не требуется анализ графика: просто ждите push-уведомлений (телефо
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Haiken Ashi для MT5 Улучшите свой торговый анализ с помощью индикатора Haiken Ashi для MT5. Этот мощный инструмент преобразует стандартные ценовые данные в более плавные, трендовые свечи, что упрощает идентификацию рыночных тенденций и потенциальных точек разворота. Ключевые особенности: Четкая идентификация тренда: Визуально различайте восходящие и нисходящие тренды по различным цветам свечей. Снижение шума: Фильтруйте ценовые колебания, обеспечивая более четкое представление об осно
FREE
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
5 (1)
Индикаторы
Volatility Break Signals Description: The  Volatility Break Signals  is an indicator designed to detect potential trend changes while partially filtering market noise. It uses an adaptive volatility measure based on the selected price (Close, Open, High, Low, etc.) and generates Buy and Sell signals when the price shows a reversal relative to the previous direction. How it works: Price Volatility Measurement The indicator calculates the absolute price changes from bar to bar ( |price - previous
FREE
Fractals Top and Bottom Indicator
Shayan Rastgou
5 (1)
Индикаторы
Discover the power of fractals to uncover significant market reversals! This custom Fractals Indicator for MetaTrader 5 is designed to help traders quickly and effectively spot potential swing highs and lows, providing visual cues that make trading decisions easier. Key Features: Clear Buy & Sell Signals: Green and red arrows highlight bullish and bearish fractals, helping you effortlessly identify significant price pivots. Customizable Analysis Depth: Choose the number of bars to evaluate for f
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
Liquidity Zone PRO
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Зоны ликвидности уникальный индикатор. Это не привычные зоны поддержки и сопротивления. Он использует умный алгоритм для определения зон к которым цена тянется как к магниту. Благодаря ему легко определить куда с высокой вероятностью будет двигаться цена. Сделки от зон ликвидности с вероятностью выше 80% приносят прибыль. В сочетании с нашим индикатором QUANT TREND вы получаете качественную торговлю на любых торговых инструментах - FOREX,металлы,индексы,нефть,акции,криптовалюты. Старые отработан
Trend and Currency Strenght
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Индикатор TREND AND CURRENCY STRENGHT объединяет в себе измерение силы валют, а так же уникальный алгоритм силы тренды. Индикатор выполнен в минималистичном удобном для восприятия стиле. Он сообщит вам о фазе тренда - бычий,медвежий или флэт. Он дает полную информацию о том, что сейчас происходит на рынке. Когда вы видите что тренд находится в фазе "ЭКСТРИМ", это означает что "резинка" очень растянута и скоро на данной паре будет откат,разворот тренда или флэт. Индикатор имеет индикацию силы мед
Trend and Currency Dashboard
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Эта аналитическая панель является продолжением нашего индикатора TREND AND CURRENCY STRENGHT . Он представляет собой сводную аналитическую панель. На ней вы можете видеть сводные данные по нужным парам на таймфреймах M30-MN. Для каждого таймфрейма указано состояние движения цены - тренд или флэт а так же его сила и направление тренда. В графе Summary панель дает торговую рекомендацию исходя из того что происходит на таймфреймах. Это торговый план, посмотрев на который вы видите на какие пары нуж
Smart Entry System
Andrei Rautenberg
Индикаторы
!!!ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЙТИ МИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ И СКРИНШОТЫ!!! СЕЙЧАС SMART ENTRY SYSTEM доступен за 99$. Финальная цена 200$.  АКЦИЯ!!! При покупке торговый системы, вы получаете Trend and Currency dashboard в подарок! Напишите мне после покупки и я отправлю вам подарок! Универсальная торговая система создана для быстрого анализа рынка указывающая на потенциальные точки входа. Один индикатор на графике - продуманная торговая система! Используемый таймфрейм - любой. Тип счета -любой. Торг
QuantTrend
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Сейчас QUANT TREND доступен за 99$. Постоянная цена после первых 30 покупок 299$. Не упустите выгоду приобрести один из лучших прибыльных индикаторов со скидкой! Это отличный индикатор с высокой доходностью,но это не грааль. Нет идеальных индикаторов или систем. Убытки это нормальная часть трейдинга. По некоторым парам для увеличения винрейта требуется небольшая настройка индикатора. Убыточные сделки небольшие, но прибыльные в несколько раз перекрывают убытки. Используя сигналы индикатора, SMC,
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв