Trend Range Pro

TREND RANGE это модифицированный осциляторный индикатор в составе которого есть Bollinger Bands участвующий в его расчете. Он показывает состояние рынка и силу тренда в виде свечей Heikin Ashi. Смена цвета свечей означает смену направления движения цены. Если вы видите полнотелые свечи без теней или крупные свечи с маленькими тенями,то это признак сильного движения. Если вы видите уменьшение размера тела свечи осцилятора и увеличение размера теней,то это признак замедления движения и возможного разворота. Линии боллинджера дадут вам подсказку. Если они сузились и не расширяются - на рынке флэт. Смена цвета и пересечение полнотелой свечей средней линии боллинджера сигнал на вход. На выход из сделки при смене цвета свечи. Как и любому осцилятору, trend range присущи дивергенции. Идентифицируйте дивергенцию верно. !!! Дивергенция отрабатывает не в 100% случаев как и у любого осцилятора, но процент отработки дивергенции очень большой!!! Используйте TREND RANGE совместно с любым другим подтверждающим индикатором. Например Stochastic или CCI. Рекомендуется использовать с любым трендовым фильтром. Рекомендуется использовать индикатор с настройками по умолчанию или как на скриншоте.

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