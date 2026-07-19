Liquidity Zone PRO

Зоны ликвидности уникальный индикатор. Это не привычные зоны поддержки и сопротивления. Он использует умный алгоритм для определения зон к которым цена тянется как к магниту. Благодаря ему легко определить куда с высокой вероятностью будет двигаться цена. Сделки от зон ликвидности с вероятностью выше 80% приносят прибыль. В сочетании с нашим индикатором QUANT TREND вы получаете качественную торговлю на любых торговых инструментах - FOREX,металлы,индексы,нефть,акции,криптовалюты. Старые отработанные рынком зоны обрезаются что бы не было визуального замусоривания графика. Но очень часто отработанные зоны так же являются зонами поддержки и сопротивления для цены. Просто поместите индикатор на график и настройте цветовое оформление под свой вкус.