Liquidity Zone PRO

Зоны ликвидности уникальный индикатор. Это не привычные зоны поддержки и сопротивления. Он использует умный алгоритм для определения зон к которым цена тянется как к магниту. Благодаря ему легко определить куда с высокой вероятностью будет двигаться цена. Сделки от зон ликвидности с вероятностью выше 80% приносят прибыль. В сочетании с нашим индикатором QUANT TREND вы получаете качественную торговлю на любых торговых инструментах - FOREX,металлы,индексы,нефть,акции,криптовалюты. Старые отработанные рынком зоны обрезаются что бы не было визуального замусоривания графика. Но очень часто отработанные зоны так же являются зонами поддержки и сопротивления для цены. Просто поместите индикатор на график и настройте цветовое оформление под свой вкус. 

Рекомендуем также
Usdjpy Trend Follower
Marcos Ramon Aparicio Pelaez
Эксперты
Автоматически торгуйте USDJPY с помощью надежного робота MetaTrader 5, прошедшего тестирование. Momentum Master H1 использует высоковероятную долгосрочную стратегию, основанную на динамических записях Bulls Power и ATR. Ключевые особенности включают: Проверено временем: оттестировано назад с 2019-2025 годов на полугодиях. Точные записи: длительные сделки, инициированные краткосрочными спадами и подтвержденными сигналами тренда. Умное управление рисками: основанные на ATR цели по остановке убыт
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие импульсы ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Последни
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Velos trading indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
VELOS Trading Indicator Precision. Speed. Confidence. The VELOS Trading Indicator is a professional, non-repainting MT5 trading system developed by DC Trading to help traders identify high-probability trading opportunities with confidence. Designed for both beginner and experienced traders, VELOS combines trend analysis, momentum confirmation, and volatility filtering into one intelligent indicator, delivering precise entry and exit signals while reducing false setups. Built for fast-moving m
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
AutoTrend Pro
Aram Hussein Mohammed
Индикаторы
TL Method — Automatic Trendline Detection & Strength Indicator Tired of drawing trendlines manually? TL Method does it for you — automatically detecting, drawing, and scoring trendlines in real time. What it does: Scans up to 1000 bars to find valid support and resistance trendlines Scores each trendline by counting confirmed anchor touches Generates buy/sell signal arrows when price approaches strong trendlines Alerts you via popup, push notification, or sound — with smart cooldown to avoid spa
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Qauters Theory GBPJPY
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
QT PRO Quarters Theory GBPJPY · London Open Breakout Plots 250-pip major quarters, 125-pip half-quarters, and 25-pip minor levels on GBPJPY. Monitors the London session open (08:00 GMT) and fires a single buy or sell arrow when price breaks and closes beyond the first key level — one signal per day, no repainting How it works now: Arrows only appear between 08:00–12:00 GMT (London session) — nothing outside that window 1 arrow per day maximum — once the first valid break is found, that day is
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Индикаторы
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
PinBar Pattern MT5 rq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "PINBAR Pattern" для MT5, без перерисовки и задержек. - Индикатор "PINBAR Pattern" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action. - Индикатор распознаёт пин-бары на графике: - Бычий пин-бар — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения). - Медвежий пин-бар — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения). -   С оповещениями для ПК и мобильных устройств. - Индикатор "PINBAR Pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления. На
Reversal Master for MT5
Alexey Minkov
Индикаторы
Reversal Master для MT5 Reversal Master для MT5 — это не перерисовывающийся (non-repaint) индикатор разворотов для MetaTrader 5. Он помогает находить потенциальные точки разворота рынка и показывает максимальное благоприятное движение цены после каждого исторического сигнала, чтобы лучше понимать, как цена вела себя в подобных ситуациях в прошлом. Версия для MT5 сохраняет привычную логику разворотных сигналов оригинального Reversal Master для MT4, но добавляет улучшенную визуализацию, историческ
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (559)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Индикаторы
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTICAL TRADING WITH PRECISION RISK MANAGEMENT TRADE WITH MATHEMATICAL CERTAINTY - KNOW YOUR EXACT STOP-LOSS AND TAKE-PROFIT BEFORE YOU ENTER This indicator analyzes 5,000+ days of price history to give you: Exact entry levels (sigma bands locked at daily open) Exact stop-loss distance (from M
Fisher SNIPER
Youssef Esseghaiar
Индикаторы
Quantum Pro Fisher Sniper v3.01 — Precision Reversal & Momentum Sniper Catch market turning points with surgical accuracy. Quantum Pro Fisher Sniper v3.01 is a high-performance MetaTrader 5 indicator engineered to identify extreme reversal zones, momentum shifts, and sniper-grade entries using an advanced Fisher Transform engine combined with Smart Money Concepts and a powerful scoring system. Designed for traders who want clean, high-confidence signals , this indicator filters out noise and
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен помогать в принятии решения выбора направления торговли (бай или селл). Представляет собой сканер истории, ищущий совпадения текущего паттерна (комбинации нескольких текущих баров) с историческими данными в процентном соотношении по относительному вертикальному положению свечей относительно друг друга, размеров каждой свечи, размеров тела свечи и теней свечи. На истории найденные совпадения обозначаются вертикальными линиями на свече начала искомого паттерна. После каждого
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Volume Profile Fibo Confluence
Yannick Dupont
Индикаторы
What if you could finally SEE where the market really wants to go? Most traders watch price. Pros watch VOLUME — where the money was actually traded. Volume Profile Fibo Confluence puts that reading right in front of you, in plain language, no jargon. WHAT YOU SEE ON YOUR CHART • The POC, the most-traded price: the market's natural magnet • The value area (VAH / VAL): the "house" where price spends its time • Automatic Fibonacci retracement + the golden pocket • Low-volume nodes
Jowzy Fx G1
Nonofo Aobakwe Modise
Индикаторы
Jowzy Fx G1   is the indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. This indicator shows Swing that is a strong hint for an excellent entry point and finds immediately with alarm and notification and also has stop loss and entry point with candlestick checking for eas
Indicator iPump MT5
Sergey Batudayev
Индикаторы
Индикатор iPump это универсальный индикатор,  совмещающий в себе преимущества трех категорий индикаторов. одновременное определение тренда на нескольких ТФ определение зон сопротивление и поддержки определение зон перекупленности и перепроданности  Функции индикатора: Определение тренда Данная функция будет необходима всем трейдерам, которые хотят объективно оценивать текущее направление рынка и избежать субъективизма. Вы за доли секунды сможете сравнить направление тренда на самых главных тайм
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Индикаторы
Система для визуализации популярных шаблонов ценовых формаций. После подключения индикатор автоматически отобразит на графике следующие формации: Пиноккио бар (“пинбар”)   - свеча с небольшим телом и длинным “носом”, очень известный разворотный шаблон; Внутренний бар   - свеча, диапазон которой лежит внутри диапазона предыдущей свечи. Такая формация представляет неопределённость рынка; Внешний бар   - свеча, диапазон которой превышает диапазон предыдущей свечи. Такая формация представляет неопре
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
Индикаторы
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5
Chainarong Yensawat
Индикаторы
CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 Professional Gold Trading Signal Indicator for MetaTrader 5 CyberTradeTHxAI Gold Sniper MT5 is a professional-grade Gold (XAUUSD) trading indicator developed to identify high-probability Buy and Sell opportunities using trend analysis, pullback confirmation, and intelligent market structure detection. Designed for both beginner and advanced traders, the indicator automatically calculates optimal Entry Zones, Stop Loss, and multiple Take Profit levels while provid
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT5
Ziggy Janssen
4.27 (15)
Индикаторы
Официальный доступ к экосистеме BlueDigitsFx Получайте обновления инфраструктуры, рабочие материалы, новые продукты и доступ к официальной экосистеме BlueDigitsFx. Экосистема Telegram Веб-сайт Версия MT4 BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT5 — Комбинированный осциллятор для анализа рыночных разворотов и импульса BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal — это комбинированный осциллятор, объединяющий несколько индикаторных сигналов, чтобы помочь трейдерам выявлять возможные развороты рынка,
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Другие продукты этого автора
Trend Range Pro
Andrei Rautenberg
Индикаторы
TREND RANGE это модифицированный осциляторный индикатор в составе которого есть Bollinger Bands участвующий в его расчете. Он показывает состояние рынка и силу тренда в виде свечей Heikin Ashi. Смена цвета свечей означает смену направления движения цены. Если вы видите полнотелые свечи без теней или крупные свечи с маленькими тенями,то это признак сильного движения. Если вы видите уменьшение размера тела свечи осцилятора и увеличение размера теней,то это признак замедления движения и возможного
FREE
Trend and Currency Strenght
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Индикатор TREND AND CURRENCY STRENGHT объединяет в себе измерение силы валют, а так же уникальный алгоритм силы тренды. Индикатор выполнен в минималистичном удобном для восприятия стиле. Он сообщит вам о фазе тренда - бычий,медвежий или флэт. Он дает полную информацию о том, что сейчас происходит на рынке. Когда вы видите что тренд находится в фазе "ЭКСТРИМ", это означает что "резинка" очень растянута и скоро на данной паре будет откат,разворот тренда или флэт. Индикатор имеет индикацию силы мед
Trend and Currency Dashboard
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Эта аналитическая панель является продолжением нашего индикатора TREND AND CURRENCY STRENGHT . Он представляет собой сводную аналитическую панель. На ней вы можете видеть сводные данные по нужным парам на таймфреймах M30-MN. Для каждого таймфрейма указано состояние движения цены - тренд или флэт а так же его сила и направление тренда. В графе Summary панель дает торговую рекомендацию исходя из того что происходит на таймфреймах. Это торговый план, посмотрев на который вы видите на какие пары нуж
Smart Entry System
Andrei Rautenberg
Индикаторы
!!!ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЙТИ МИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ И СКРИНШОТЫ!!! СЕЙЧАС SMART ENTRY SYSTEM доступен за 99$. Финальная цена 200$.  АКЦИЯ!!! При покупке торговый системы, вы получаете Trend and Currency dashboard в подарок! Напишите мне после покупки и я отправлю вам подарок! Универсальная торговая система создана для быстрого анализа рынка указывающая на потенциальные точки входа. Один индикатор на графике - продуманная торговая система! Используемый таймфрейм - любой. Тип счета -любой. Торг
QuantTrend
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Сейчас QUANT TREND доступен за 99$. Постоянная цена после первых 30 покупок 299$. Не упустите выгоду приобрести один из лучших прибыльных индикаторов со скидкой! Это отличный индикатор с высокой доходностью,но это не грааль. Нет идеальных индикаторов или систем. Убытки это нормальная часть трейдинга. По некоторым парам для увеличения винрейта требуется небольшая настройка индикатора. Убыточные сделки небольшие, но прибыльные в несколько раз перекрывают убытки. Используя сигналы индикатора, SMC,
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв