Индикатор TREND AND CURRENCY STRENGHT объединяет в себе измерение силы валют, а так же уникальный алгоритм силы тренды. Индикатор выполнен в минималистичном удобном для восприятия стиле. Он сообщит вам о фазе тренда - бычий,медвежий или флэт. Он дает полную информацию о том, что сейчас происходит на рынке. Когда вы видите что тренд находится в фазе "ЭКСТРИМ", это означает что "резинка" очень растянута и скоро на данной паре будет откат,разворот тренда или флэт. Индикатор имеет индикацию силы медведей или быков. Она обозначается треугольными стрелками. Одна стрелка говорит о том что инициатива в руках одной из сторон, но противоположная сторона сопротивляется. Две стрелки указывают на полный контроль одной из сторон. Если индикатор указывает на тренд,но одна стрелка указывает в противоположную направления тренда сторону, то это означает что инициатива временно в руках противоположной стороны.

Вы можете расположить индикатор в любом удобном для вас месте на графике, а так же настроить цвета на свой вкус.

Индикатор так же вас уведомит о полной инициативе главенствующей стороны и предстоящем импульсе цены в виде алерта, а так же входе тренда в ЭКСТРИМ фазу.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИКАТОР СОВМЕСТНО С НАШЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ И ДРУГИМИ НАШИМИ ИНДИКАТОРАМИ.