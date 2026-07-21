Trend and Currency Strenght

Индикатор TREND AND CURRENCY STRENGHT объединяет в себе измерение силы валют, а так же уникальный алгоритм силы тренды. Индикатор выполнен в минималистичном удобном для восприятия стиле. Он сообщит вам о фазе тренда - бычий,медвежий или флэт. Он дает полную информацию о том, что сейчас происходит на рынке. Когда вы видите что тренд находится в фазе "ЭКСТРИМ", это означает что "резинка" очень растянута и скоро на данной паре будет откат,разворот тренда или флэт. Индикатор имеет индикацию силы медведей или быков. Она обозначается треугольными стрелками. Одна стрелка говорит о том что инициатива в руках одной из сторон, но противоположная сторона сопротивляется. Две стрелки указывают на полный контроль одной из сторон. Если индикатор указывает на тренд,но одна стрелка указывает в противоположную направления тренда сторону, то это означает что инициатива временно в руках противоположной стороны. 

Вы можете расположить индикатор в любом удобном для вас месте на графике, а так же настроить цвета на свой вкус. 

Индикатор так же вас уведомит о полной инициативе главенствующей стороны и предстоящем импульсе цены в виде алерта, а так же входе тренда в ЭКСТРИМ фазу.

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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Trend Range Pro
Andrei Rautenberg
Индикаторы
TREND RANGE это модифицированный осциляторный индикатор в составе которого есть Bollinger Bands участвующий в его расчете. Он показывает состояние рынка и силу тренда в виде свечей Heikin Ashi. Смена цвета свечей означает смену направления движения цены. Если вы видите полнотелые свечи без теней или крупные свечи с маленькими тенями,то это признак сильного движения. Если вы видите уменьшение размера тела свечи осцилятора и увеличение размера теней,то это признак замедления движения и возможного
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Liquidity Zone PRO
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Зоны ликвидности уникальный индикатор. Это не привычные зоны поддержки и сопротивления. Он использует умный алгоритм для определения зон к которым цена тянется как к магниту. Благодаря ему легко определить куда с высокой вероятностью будет двигаться цена. Сделки от зон ликвидности с вероятностью выше 80% приносят прибыль. В сочетании с нашим индикатором QUANT TREND вы получаете качественную торговлю на любых торговых инструментах - FOREX,металлы,индексы,нефть,акции,криптовалюты. Старые отработан
Trend and Currency Dashboard
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Эта аналитическая панель является продолжением нашего индикатора TREND AND CURRENCY STRENGHT . Он представляет собой сводную аналитическую панель. На ней вы можете видеть сводные данные по нужным парам на таймфреймах M30-MN. Для каждого таймфрейма указано состояние движения цены - тренд или флэт а так же его сила и направление тренда. В графе Summary панель дает торговую рекомендацию исходя из того что происходит на таймфреймах. Это торговый план, посмотрев на который вы видите на какие пары нуж
Smart Entry System
Andrei Rautenberg
Индикаторы
!!!ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЙТИ МИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ И СКРИНШОТЫ!!! СЕЙЧАС SMART ENTRY SYSTEM доступен за 99$. Финальная цена 200$.  АКЦИЯ!!! При покупке торговый системы, вы получаете Trend and Currency dashboard в подарок! Напишите мне после покупки и я отправлю вам подарок! Универсальная торговая система создана для быстрого анализа рынка указывающая на потенциальные точки входа. Один индикатор на графике - продуманная торговая система! Используемый таймфрейм - любой. Тип счета -любой. Торг
QuantTrend
Andrei Rautenberg
Индикаторы
Сейчас QUANT TREND доступен за 99$. Постоянная цена после первых 30 покупок 299$. Не упустите выгоду приобрести один из лучших прибыльных индикаторов со скидкой! Это отличный индикатор с высокой доходностью,но это не грааль. Нет идеальных индикаторов или систем. Убытки это нормальная часть трейдинга. По некоторым парам для увеличения винрейта требуется небольшая настройка индикатора. Убыточные сделки небольшие, но прибыльные в несколько раз перекрывают убытки. Используя сигналы индикатора, SMC,
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