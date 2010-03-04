NFP Gold Assassin
- Эксперты
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- Версия: 3.400
- Обновлено: 22 июля 2026
- Активации: 5
NFP Gold Assassin - Профессиональный EA для торговли золотом v3.400
=== Обзор стратегии ===
NFP Gold Assassin - это двухстратегический EA, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) во время публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Автоматически определяет время NFP и выполняет сделки на основе двух независимых стратегий.
=== Почему выбрать NFP Gold Assassin? ===
Большинство EA совершают десятки или даже сотни сделок в день, казущиеся активными, но полные неопределенности - они открывают позиции независимо от рыночных условий, размывая процент выигрыша шумом. Через год комиссии съедают прибыль, а просадки пожирают капитал.
NFP Gold Assassin следует совершенно другому подходу:
Торгуйте только раз в месяц в момент наивысшей определенности
NFP - один из самых важных экономических показателей на глобальном рынке. Каждый месяц в первую пятницу золото демонстрирует резкую волатильность (в среднем 50-100 пунктов). Мы торгуем только в этот единственный момент, никогда не тратя вход впустую.
Кросс-валидация данных из нескольких источников обеспечивает 100% точность
Одновременно проверяет MQL5 календарь, ForexFactory и BLS. Торгует только когда любой источник подтверждает день NFP. Больше никакой свободной логики "пятница + день ≤ 14" - полностью устраняются ложные сделки в не-NFP дни.
Нет сигнала = Нет сделки
Если данные NFP за месяц близки к прогнозу и нет четкого направления рынка, EA определяет "нет торговой возможности" и автоматически пропускает. Лучше пропустить, чем потерять.
Процент выигрыша来源于фокуса
Только 12 сделок в год (или меньше), каждая - возможность с высокой определенностью. Надежнее, чем торговать 100 раз в день, полагаясь на удачу.
Бэктест: Высокая доходность, низкая просадка
Встроенные полные исторические данные NFP (23 даты с 2025-2026), бэктест показывает отличный процент выигрыша и прибыльность.
=== Стратегия 1: Анализ данных ===
Автоматически получает данные NFP из 4 источников: MQL5 календарь, ForexFactory, BLS, встроенный CSV
Четырехисточниковая кросс-валидация обеспечивает 100% точность данных
Сравнивает Фактическое vs Прогноз/Предыдущее
NFP слабее ожидаемого → ПОКУПКА золота (доллар ослабевает, бычий для золота)
NFP сильнее ожидаемого → ПРОДАЖА золота (доллар укрепляется, медвежий для золота)
Фиксированный стоп-лосс, соотношение прибыль/убыток 10:1
Автоматически закрывает позиции за 5 минут до публикации
=== Стратегия 2: ATR Пробой ===
Захватывает свечь перед публикацией NFP
Устанавливает уровни покупки/продажи на основе амплитуды свечи
Автоматически входит при пробое цены
Динамический трейлинг-стоп на основе ATR (Chandelier Exit)
Автобрейквен перемещает стоп в безубыток при достижении целевой прибыли
=== Основные функции ===
Автоопределение времени NFP: Совместим с любым часовым поясом брокера
Умная обработка DST: Автоматически определяет, использует ли брокер летнее время
Мультиисточниковое определение дня NFP: CSV + MQL5 + ForexFactory + BLS, все четыре одновременно
Динамический расчет лота: Автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе баланса, кредитного плеча и текущей цены золота
Максимальный лот: По умолчанию 18.88, предотвращает переторговку
Защита безубытка: Автоматически перемещает стоп в безубыток
Трейлинг-стоп: Динамический трейлинг на основе ATR
Автоопределение символа: Поддерживает XAUUSD, GOLD и варианты
Готовность к бэктесту: Встроенные исторические данные NFP
Совместимость со всеми брокерами: Протестирован на Pepperstone, IC Markets, FP Markets
=== Рекомендуемые настройки ===
Минимальный капитал: $500
Таймфрейм: M1
Символ: XAUUSD
Риск: 10% на сделку (настраивается)
Макс. лот: 18.88 (настраивается)
=== Специальное предложение ===
EA находится на этапе запуска по специальной цене . Цена будет увеличена до $1099 после полной верификации. Сейчас лучшее время для покупки.
=== История версий ===
v3.400: Мультиисточниковое определение дня NFP (CSV+MQL5+FF+BLS), полностью исправлены ложные сделки в не-NFP дни
v3.300: Исправлена логика торговли, обновлены даты NFP до 2026 года
v3.200: Ручная настройка часового пояса, совместимость со всеми брокерами
v3.188: Исправлен часовой пояс (UTC к серверному времени)
v3.000: Интеграция двух стратегий, фильтр амплитуды свечи
v2.000: Мультиисточниковая поддержка данных
=== Отказ от ответственности ===
Торговля сопряжена с значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пожалуйста, используйте правильный риск-менеджмент. EA - это инструмент, ответственность за торговлю несет трейдер.
=== Обзор стратегии ===
NFP Gold Assassin - это двухстратегический EA, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) во время публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Автоматически определяет время NFP и выполняет сделки на основе двух независимых стратегий.
=== Почему выбрать NFP Gold Assassin? ===
Большинство EA совершают десятки или даже сотни сделок в день, казущиеся активными, но полные неопределенности - они открывают позиции независимо от рыночных условий, размывая процент выигрыша шумом. Через год комиссии съедают прибыль, а просадки пожирают капитал.
NFP Gold Assassin следует совершенно другому подходу:
Торгуйте только раз в месяц в момент наивысшей определенности
NFP - один из самых важных экономических показателей на глобальном рынке. Каждый месяц в первую пятницу золото демонстрирует резкую волатильность (в среднем 50-100 пунктов). Мы торгуем только в этот единственный момент, никогда не тратя вход впустую.
Кросс-валидация данных из нескольких источников обеспечивает 100% точность
Одновременно проверяет MQL5 календарь, ForexFactory и BLS. Торгует только когда любой источник подтверждает день NFP. Больше никакой свободной логики "пятница + день ≤ 14" - полностью устраняются ложные сделки в не-NFP дни.
Нет сигнала = Нет сделки
Если данные NFP за месяц близки к прогнозу и нет четкого направления рынка, EA определяет "нет торговой возможности" и автоматически пропускает. Лучше пропустить, чем потерять.
Процент выигрыша来源于фокуса
Только 12 сделок в год (или меньше), каждая - возможность с высокой определенностью. Надежнее, чем торговать 100 раз в день, полагаясь на удачу.
Бэктест: Высокая доходность, низкая просадка
Встроенные полные исторические данные NFP (23 даты с 2025-2026), бэктест показывает отличный процент выигрыша и прибыльность.
=== Стратегия 1: Анализ данных ===
Автоматически получает данные NFP из 4 источников: MQL5 календарь, ForexFactory, BLS, встроенный CSV
Четырехисточниковая кросс-валидация обеспечивает 100% точность данных
Сравнивает Фактическое vs Прогноз/Предыдущее
NFP слабее ожидаемого → ПОКУПКА золота (доллар ослабевает, бычий для золота)
NFP сильнее ожидаемого → ПРОДАЖА золота (доллар укрепляется, медвежий для золота)
Фиксированный стоп-лосс, соотношение прибыль/убыток 10:1
Автоматически закрывает позиции за 5 минут до публикации
=== Стратегия 2: ATR Пробой ===
Захватывает свечь перед публикацией NFP
Устанавливает уровни покупки/продажи на основе амплитуды свечи
Автоматически входит при пробое цены
Динамический трейлинг-стоп на основе ATR (Chandelier Exit)
Автобрейквен перемещает стоп в безубыток при достижении целевой прибыли
=== Основные функции ===
Автоопределение времени NFP: Совместим с любым часовым поясом брокера
Умная обработка DST: Автоматически определяет, использует ли брокер летнее время
Мультиисточниковое определение дня NFP: CSV + MQL5 + ForexFactory + BLS, все четыре одновременно
Динамический расчет лота: Автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе баланса, кредитного плеча и текущей цены золота
Максимальный лот: По умолчанию 18.88, предотвращает переторговку
Защита безубытка: Автоматически перемещает стоп в безубыток
Трейлинг-стоп: Динамический трейлинг на основе ATR
Автоопределение символа: Поддерживает XAUUSD, GOLD и варианты
Готовность к бэктесту: Встроенные исторические данные NFP
Совместимость со всеми брокерами: Протестирован на Pepperstone, IC Markets, FP Markets
=== Рекомендуемые настройки ===
Минимальный капитал: $500
Таймфрейм: M1
Символ: XAUUSD
Риск: 10% на сделку (настраивается)
Макс. лот: 18.88 (настраивается)
=== Специальное предложение ===
EA находится на этапе запуска по специальной цене . Цена будет увеличена до $1099 после полной верификации. Сейчас лучшее время для покупки.
=== История версий ===
v3.400: Мультиисточниковое определение дня NFP (CSV+MQL5+FF+BLS), полностью исправлены ложные сделки в не-NFP дни
v3.300: Исправлена логика торговли, обновлены даты NFP до 2026 года
v3.200: Ручная настройка часового пояса, совместимость со всеми брокерами
v3.188: Исправлен часовой пояс (UTC к серверному времени)
v3.000: Интеграция двух стратегий, фильтр амплитуды свечи
v2.000: Мультиисточниковая поддержка данных
=== Отказ от ответственности ===
Торговля сопряжена с значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пожалуйста, используйте правильный риск-менеджмент. EA - это инструмент, ответственность за торговлю несет трейдер.