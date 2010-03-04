NFP Gold Assassin - Профессиональный EA для торговли золотом v3.400



=== Обзор стратегии ===

NFP Gold Assassin - это двухстратегический EA, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) во время публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Автоматически определяет время NFP и выполняет сделки на основе двух независимых стратегий.



=== Почему выбрать NFP Gold Assassin? ===



Большинство EA совершают десятки или даже сотни сделок в день, казущиеся активными, но полные неопределенности - они открывают позиции независимо от рыночных условий, размывая процент выигрыша шумом. Через год комиссии съедают прибыль, а просадки пожирают капитал.



NFP Gold Assassin следует совершенно другому подходу:



Торгуйте только раз в месяц в момент наивысшей определенности

NFP - один из самых важных экономических показателей на глобальном рынке. Каждый месяц в первую пятницу золото демонстрирует резкую волатильность (в среднем 50-100 пунктов). Мы торгуем только в этот единственный момент, никогда не тратя вход впустую.



Кросс-валидация данных из нескольких источников обеспечивает 100% точность

Одновременно проверяет MQL5 календарь, ForexFactory и BLS. Торгует только когда любой источник подтверждает день NFP. Больше никакой свободной логики "пятница + день ≤ 14" - полностью устраняются ложные сделки в не-NFP дни.



Нет сигнала = Нет сделки

Если данные NFP за месяц близки к прогнозу и нет четкого направления рынка, EA определяет "нет торговой возможности" и автоматически пропускает. Лучше пропустить, чем потерять.



Процент выигрыша来源于фокуса

Только 12 сделок в год (или меньше), каждая - возможность с высокой определенностью. Надежнее, чем торговать 100 раз в день, полагаясь на удачу.



Бэктест: Высокая доходность, низкая просадка

Встроенные полные исторические данные NFP (23 даты с 2025-2026), бэктест показывает отличный процент выигрыша и прибыльность.



=== Стратегия 1: Анализ данных ===



Автоматически получает данные NFP из 4 источников: MQL5 календарь, ForexFactory, BLS, встроенный CSV

Четырехисточниковая кросс-валидация обеспечивает 100% точность данных

Сравнивает Фактическое vs Прогноз/Предыдущее

NFP слабее ожидаемого → ПОКУПКА золота (доллар ослабевает, бычий для золота)

NFP сильнее ожидаемого → ПРОДАЖА золота (доллар укрепляется, медвежий для золота)

Фиксированный стоп-лосс, соотношение прибыль/убыток 10:1

Автоматически закрывает позиции за 5 минут до публикации



=== Стратегия 2: ATR Пробой ===



Захватывает свечь перед публикацией NFP

Устанавливает уровни покупки/продажи на основе амплитуды свечи

Автоматически входит при пробое цены

Динамический трейлинг-стоп на основе ATR (Chandelier Exit)

Автобрейквен перемещает стоп в безубыток при достижении целевой прибыли



=== Основные функции ===



Автоопределение времени NFP: Совместим с любым часовым поясом брокера

Умная обработка DST: Автоматически определяет, использует ли брокер летнее время

Мультиисточниковое определение дня NFP: CSV + MQL5 + ForexFactory + BLS, все четыре одновременно

Динамический расчет лота: Автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе баланса, кредитного плеча и текущей цены золота

Максимальный лот: По умолчанию 18.88, предотвращает переторговку

Защита безубытка: Автоматически перемещает стоп в безубыток

Трейлинг-стоп: Динамический трейлинг на основе ATR

Автоопределение символа: Поддерживает XAUUSD, GOLD и варианты

Готовность к бэктесту: Встроенные исторические данные NFP

Совместимость со всеми брокерами: Протестирован на Pepperstone, IC Markets, FP Markets



=== Рекомендуемые настройки ===



Минимальный капитал: $500

Таймфрейм: M1

Символ: XAUUSD

Риск: 10% на сделку (настраивается)

Макс. лот: 18.88 (настраивается)



=== Специальное предложение ===

EA находится на этапе запуска по специальной цене . Цена будет увеличена до $1099 после полной верификации. Сейчас лучшее время для покупки.



=== История версий ===

v3.400: Мультиисточниковое определение дня NFP (CSV+MQL5+FF+BLS), полностью исправлены ложные сделки в не-NFP дни

v3.300: Исправлена логика торговли, обновлены даты NFP до 2026 года

v3.200: Ручная настройка часового пояса, совместимость со всеми брокерами

v3.188: Исправлен часовой пояс (UTC к серверному времени)

v3.000: Интеграция двух стратегий, фильтр амплитуды свечи

v2.000: Мультиисточниковая поддержка данных



=== Отказ от ответственности ===

Торговля сопряжена с значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пожалуйста, используйте правильный риск-менеджмент. EA - это инструмент, ответственность за торговлю несет трейдер.



