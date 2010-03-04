NFP Gold Assassin

NFP Gold Assassin - Профессиональный EA для торговли золотом v3.400

=== Обзор стратегии ===
NFP Gold Assassin - это двухстратегический EA, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) во время публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Автоматически определяет время NFP и выполняет сделки на основе двух независимых стратегий.

=== Почему выбрать NFP Gold Assassin? ===

Большинство EA совершают десятки или даже сотни сделок в день, казущиеся активными, но полные неопределенности - они открывают позиции независимо от рыночных условий, размывая процент выигрыша шумом. Через год комиссии съедают прибыль, а просадки пожирают капитал.

NFP Gold Assassin следует совершенно другому подходу:

    Торгуйте только раз в месяц в момент наивысшей определенности
    NFP - один из самых важных экономических показателей на глобальном рынке. Каждый месяц в первую пятницу золото демонстрирует резкую волатильность (в среднем 50-100 пунктов). Мы торгуем только в этот единственный момент, никогда не тратя вход впустую.

    Кросс-валидация данных из нескольких источников обеспечивает 100% точность
    Одновременно проверяет MQL5 календарь, ForexFactory и BLS. Торгует только когда любой источник подтверждает день NFP. Больше никакой свободной логики "пятница + день ≤ 14" - полностью устраняются ложные сделки в не-NFP дни.

    Нет сигнала = Нет сделки
    Если данные NFP за месяц близки к прогнозу и нет четкого направления рынка, EA определяет "нет торговой возможности" и автоматически пропускает. Лучше пропустить, чем потерять.

    Процент выигрыша来源于фокуса
    Только 12 сделок в год (или меньше), каждая - возможность с высокой определенностью. Надежнее, чем торговать 100 раз в день, полагаясь на удачу.

    Бэктест: Высокая доходность, низкая просадка
    Встроенные полные исторические данные NFP (23 даты с 2025-2026), бэктест показывает отличный процент выигрыша и прибыльность.

=== Стратегия 1: Анализ данных ===

    Автоматически получает данные NFP из 4 источников: MQL5 календарь, ForexFactory, BLS, встроенный CSV
    Четырехисточниковая кросс-валидация обеспечивает 100% точность данных
    Сравнивает Фактическое vs Прогноз/Предыдущее
    NFP слабее ожидаемого → ПОКУПКА золота (доллар ослабевает, бычий для золота)
    NFP сильнее ожидаемого → ПРОДАЖА золота (доллар укрепляется, медвежий для золота)
    Фиксированный стоп-лосс, соотношение прибыль/убыток 10:1
    Автоматически закрывает позиции за 5 минут до публикации

=== Стратегия 2: ATR Пробой ===

    Захватывает свечь перед публикацией NFP
    Устанавливает уровни покупки/продажи на основе амплитуды свечи
    Автоматически входит при пробое цены
    Динамический трейлинг-стоп на основе ATR (Chandelier Exit)
    Автобрейквен перемещает стоп в безубыток при достижении целевой прибыли

=== Основные функции ===

    Автоопределение времени NFP: Совместим с любым часовым поясом брокера
    Умная обработка DST: Автоматически определяет, использует ли брокер летнее время
    Мультиисточниковое определение дня NFP: CSV + MQL5 + ForexFactory + BLS, все четыре одновременно
    Динамический расчет лота: Автоматически рассчитывает оптимальный размер лота на основе баланса, кредитного плеча и текущей цены золота
    Максимальный лот: По умолчанию 18.88, предотвращает переторговку
    Защита безубытка: Автоматически перемещает стоп в безубыток
    Трейлинг-стоп: Динамический трейлинг на основе ATR
    Автоопределение символа: Поддерживает XAUUSD, GOLD и варианты
    Готовность к бэктесту: Встроенные исторические данные NFP
    Совместимость со всеми брокерами: Протестирован на Pepperstone, IC Markets, FP Markets

=== Рекомендуемые настройки ===

    Минимальный капитал: $500
    Таймфрейм: M1
    Символ: XAUUSD
    Риск: 10% на сделку (настраивается)
    Макс. лот: 18.88 (настраивается)

=== Специальное предложение ===
EA находится на этапе запуска по специальной цене . Цена будет увеличена до $1099 после полной верификации. Сейчас лучшее время для покупки.

=== История версий ===
v3.400: Мультиисточниковое определение дня NFP (CSV+MQL5+FF+BLS), полностью исправлены ложные сделки в не-NFP дни
v3.300: Исправлена логика торговли, обновлены даты NFP до 2026 года
v3.200: Ручная настройка часового пояса, совместимость со всеми брокерами
v3.188: Исправлен часовой пояс (UTC к серверному времени)
v3.000: Интеграция двух стратегий, фильтр амплитуды свечи
v2.000: Мультиисточниковая поддержка данных

=== Отказ от ответственности ===
Торговля сопряжена с значительными рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пожалуйста, используйте правильный риск-менеджмент. EA - это инструмент, ответственность за торговлю несет трейдер.

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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