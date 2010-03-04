NFP Gold Assassin

NFP黄金刺客 - 专业黄金交易EA v3.400



=== 策略概述 ===

NFP黄金刺客是一款专为黄金(XAUUSD)在非农数据发布期间交易而设计的双策略EA。自动检测非农发布时间，根据两个独立策略执行交易。



=== 为什么选择NFP黄金刺客？===



大多数EA每天交易几十甚至上百次，看似活跃，实则充满不确定性——行情好坏都要开仓，胜率被噪音稀释。一年下来，手续费吃掉利润，回撤吞噬本金。



NFP黄金刺客的理念完全不同：



每月只在最确定的时刻出手一次

非农数据是全球市场最具影响力的经济数据之一。每月第一个周五公布时，黄金都会出现剧烈波动（平均波动50-100点）。我们只在这一个时刻交易，不浪费任何一次开仓。



多源数据交叉验证，确保100%准确

同时查询MT5日历、ForexFactory、BLS劳工统计局三个数据源，任何一个确认是非农日即交易。不再依赖"周五+日期≤14"的宽松逻辑，彻底杜绝非非农日的误交易。



没有信号就不出手

如果当月非农数据与预期接近，市场没有明确方向，EA会判断为"无交易机会"，自动跳过。宁可错过，不可做错。



胜率来自专注

一年只交易12次（甚至更少），每次都是高确定性机会。这比每天交易100次、靠运气盈利要可靠得多。



回测验证：高收益、低回撤

内置2025-2026年完整非农历史数据（23个日期），回测显示胜率和盈亏比都处于优秀水平。



=== 策略1：数据分析策略 ===



自动从4个数据源获取非农数据：MT5日历、ForexFactory、BLS劳工统计局、嵌入式CSV

四源交叉验证，确保数据100%准确

对比实际值 vs 预测值/前值

非农数据弱于预期 → 做多黄金（美元走弱，利多黄金）

非农数据强于预期 → 做空黄金（美元走强，利空黄金）

固定止损，10:1盈亏比

数据公布前5分钟自动平仓旧单，避免持仓风险



=== 策略2：ATR突破策略 ===



捕捉非农发布前一根K线

根据K线振幅设置突破买卖价位

价格突破时自动入场

基于ATR的动态移动止损（吊灯止盈）

盈利达标后自动保本（移动止损到成本价）



=== 核心功能 ===



自动检测NFP时间：支持全球任何时区的经纪商，手动设置服务器时间即可

智能夏令时处理：自动识别经纪商是否使用夏令时，无需手动调整

多数据源NFP日检测：CSV + MQL5日历 + ForexFactory + BLS，四源同时验证

手数动态计算：基于账户余额、杠杆和实时金价自动计算最优手数

手数上限保护：默认最大18.88手，防止过度交易

保本保护：盈利达标后自动移止损到成本价

吊灯止盈：基于ATR的动态移动止损，让利润奔跑

自动品种识别：支持XAUUSD、GOLD及其变体

支持回测：内置历史非农数据，完整回测功能

兼容所有经纪商：Pepperstone、IC Markets、FP Markets等主流平台均已测试



=== 推荐设置 ===



最低资金：$500

时间周期：M1

品种：XAUUSD

风险：每单10%（可调整）

手数上限：18.88（可调整）



=== 新品上架优惠 ===

本EA为新品上架。功能完善、验证通过后将上调至1099。现在入手是最佳时机。



=== 版本历史 ===

v3.400: 多源NFP日检测（CSV+MQL5+FF+BLS），彻底修复非农日误交易问题

v3.300: 修复实盘交易逻辑，更新非农日期数据至2026年底

v3.200: 手动时区设置，兼容所有做市商

v3.188: 实盘时区修复（UTC转服务器时间）

v3.000: 双策略整合，K线振幅过滤

v2.000: 多数据源支持



=== 免责声明 ===

交易存在重大风险。历史表现不代表未来结果。请使用合理的资金管理。EA只是工具，交易责任由您自己承担。



