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Advanced Line Tools 是一款旨在让 MetaTrader 5 中的 图表分析更快速、更整洁、更实用的工具。 该指标允许您通过简单的界面直接在图表上创建和管理线条，从而无需频繁切换平台自带的工具。只需点击几下，您就可以标记重要的价格水平、绘制趋势线并突出显示与您的策略相关的区域。 除了常规线条外，该指标还提供智能警报线。只需将它们放置在目标价格上，当市场达到该水平时，您就会自动收到通知，从而使支撑位、阻力位、突破和关注点跟踪变得更加高效。

核心功能

智能警报系统（价格交叉）： 将任何线条转换为活跃的突破传感器。该指标能自主检测线条是在市场价上方还是下方，并基于买入价/卖出价（Ask/Bid）设置触发器，从而弹出屏幕窗口或直接发送推送通知（Push）到您的智能手机。

高级磁性吸附（智能锚定）： 无需再浪费时间尝试将线条完美地贴合在最高点或最低点。当在 K 线附近绘制时，该工具可以识别结构意图，并自动将线条精确地吸附到最高价（High）、最低价（Low）、开盘价（Open）或收盘价（Close）。

智能多周期同步（Multi-Timeframe）： 即使您切换时间周期，线条也能保持其完整性和逻辑锚定。如果您基于 H4 绘制了一条线，当您切换到 M5 以精细化入场时，它也会进行精准定位。

动态文本标签： 在线条上编写注释，该工具会根据价格背景动态调整文本标签的位置。文本会自动对齐（在价格上方或下方），绝不遮挡您对价格走势的观察。

状态视觉反馈： 线条的颜色和样式会根据其当前状态发生变化。瞬间知晓哪些是常规线、哪些是带有活跃警报的线、以及哪些已经触发/失效。

集成控制面板（图表内界面）

该指标在屏幕上配备了一个极简的悬浮菜单，可在不污染图表的情况下管理工作流程。您可以通过可自定义的热键（默认：“V”）瞬间隐藏或显示整个面板。