Lunar Arrow Scanner

Lunar Arrow Scanner — это высокопроизводительный инструмент мониторинга рынка, разработанный для ручных трейдеров, ценящих точность и эффективность. В отличие от полностью автоматических систем, этот сканер помогает техническим аналитикам, одновременно отслеживая 28 основных валютных пар и 10 пользовательских инструментов в фоновом режиме.

Техническая логика:

  1. Согласование трендов на разных таймфреймах: Используя логику SMC (Smart Money Concepts) для определения структур BOS/CHoCH, сканер сопоставляет текущие сетапы с трендами H4, гарантируя, что вы торгуете в направлении институциональных потоков.

  2. Распознавание паттернов: Автоматически находит последовательности Фибоначчи 0-A-B и подтверждает рыночный импульс с помощью фильтров FVG (Fair Value Gap).

  3. Лаконичный интерфейс: Панель мониторинга отображает только те символы, которые достигли «Золотой зоны коррекции BC», эффективно отсеивая рыночный шум.

  4. Интерактивное управление: Переключайтесь между графиками мгновенно одним кликом по панели. При переключении система автоматически отрисовывает все зоны Фибоначчи и линии структуры для вашего подтверждения.

Идеальный инструмент для трейдеров, стремящихся соблюдать дисциплину, экономить время и открывать сделки только с высокой вероятностью успеха.

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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
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