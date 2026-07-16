Lunar Arrow Scanner — это высокопроизводительный инструмент мониторинга рынка, разработанный для ручных трейдеров, ценящих точность и эффективность. В отличие от полностью автоматических систем, этот сканер помогает техническим аналитикам, одновременно отслеживая 28 основных валютных пар и 10 пользовательских инструментов в фоновом режиме.

Техническая логика:

Согласование трендов на разных таймфреймах: Используя логику SMC (Smart Money Concepts) для определения структур BOS/CHoCH, сканер сопоставляет текущие сетапы с трендами H4, гарантируя, что вы торгуете в направлении институциональных потоков. Распознавание паттернов: Автоматически находит последовательности Фибоначчи 0-A-B и подтверждает рыночный импульс с помощью фильтров FVG (Fair Value Gap). Лаконичный интерфейс: Панель мониторинга отображает только те символы, которые достигли «Золотой зоны коррекции BC», эффективно отсеивая рыночный шум. Интерактивное управление: Переключайтесь между графиками мгновенно одним кликом по панели. При переключении система автоматически отрисовывает все зоны Фибоначчи и линии структуры для вашего подтверждения.

Идеальный инструмент для трейдеров, стремящихся соблюдать дисциплину, экономить время и открывать сделки только с высокой вероятностью успеха.

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