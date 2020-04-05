**Lunar Arrow: Институциональный снайпер для золота**





Lunar Arrow — это высокоточная автоматизированная торговая система, разработанная специально для рынка золота. Она сочетает в себе **Smart Money Concepts (SMC)** и **уровни коррекции Фибоначчи** для идентификации точек входа с высокой вероятностью успеха.





**Логика стратегии:**

1. **Трендовый фильтр:** Использует рыночную структуру в реальном времени (BOS/CHoCH) для фильтрации сделок по доминирующему институциональному тренду.

2. **Снайперский вход:** Автоматически определяет последовательности 0-A-B и открывает сделки в зоне коррекции Фибоначчи BC.

3. **Управление рисками:** Встроенный "безопасный" движок. Автоматически закрывает **50% позиции** при достижении TP1 и переносит стоп-лосс в **безубыток (Break-Even)**.





**Рекомендуемые настройки:**

* **Инструмент:** XAUUSD (Золото)

* **Таймфрейм:** M15

* **Счет:** Рекомендуется счет с низким спредом (Raw Spread).