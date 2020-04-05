Lunar Arrow
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 15
**Lunar Arrow: Институциональный снайпер для золота**
Lunar Arrow — это высокоточная автоматизированная торговая система, разработанная специально для рынка золота. Она сочетает в себе **Smart Money Concepts (SMC)** и **уровни коррекции Фибоначчи** для идентификации точек входа с высокой вероятностью успеха.
**Логика стратегии:**
1. **Трендовый фильтр:** Использует рыночную структуру в реальном времени (BOS/CHoCH) для фильтрации сделок по доминирующему институциональному тренду.
2. **Снайперский вход:** Автоматически определяет последовательности 0-A-B и открывает сделки в зоне коррекции Фибоначчи BC.
3. **Управление рисками:** Встроенный "безопасный" движок. Автоматически закрывает **50% позиции** при достижении TP1 и переносит стоп-лосс в **безубыток (Break-Even)**.
**Рекомендуемые настройки:**
* **Инструмент:** XAUUSD (Золото)
* **Таймфрейм:** M15
* **Счет:** Рекомендуется счет с низким спредом (Raw Spread).