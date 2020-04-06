Polaris FX - Полярная Звезда | Движок CSL и Глобальный Сканер

🚀 Больше, чем просто советник. Это профессиональная консоль управления рынком.

Устали переключаться между 28 графиками в поисках входа?

Polaris FX — это уникальная Гибридная Торговая Система. Это не только мощный робот для автоторговли, но и незаменимый инструмент (радар) для трейдеров, торгующих вручную.

🔥 Ключевые особенности

1. Панель "Взгляд Бога" (Dashboard): Мечта ручного трейдера

Запустите советник всего на ОДНОМ графике, чтобы контролировать весь рынок.

Движок CSL (Currency Strength Logic): Наш уникальный алгоритм в реальном времени анализирует потоки капитала 8 основных валют. Мгновенно определяйте силу и слабость (например, покупайте сильный USD, продавайте слабый JPY).

Пул Кандидатов (Candidate Pool): Система фильтрует рыночный шум и предлагает вам только валютные пары с высоким потенциалом. Вы можете использовать эти сигналы для ручного входа с снайперской точностью.

2. Автоматизация институционального уровня

Smart Pullback (Умный откат): Ловит микро-дивергенции на сильных трендах для входа по лучшей цене.

Momentum Breakout (Импульсный пробой): Зарабатывает на взрывных движениях при максимальном расхождении валют.

💎 Надежность версии v1.8

🛡️ Полная совместимость: Код оптимизирован для прохождения строгих проверок MQL5. Идеально работает как на Hedging, так и на Netting (неттинг) счетах.

💰 Контроль маржи: Встроенная система предварительного расчета маржи исключает ошибки "Not Enough Money" и защищает депозит от перегрузки.

⚙️ Технология Profit Gears: Уникальная система фиксации прибыли. Подобно переключению передач в автомобиле, советник автоматически фиксирует прибыль шаг за шагом.

📊 Polaris FX — это ваша Полярная звезда в штормовом океане Форекс.