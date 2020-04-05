Smart Risk Manager EA
- Эксперты
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- Версия: 1.13
- Активации: 5
[Smart Risk Manager EA] — торговая утилита для MetaTrader 5, разработанная для трейдеров, которые ценят свое время и точность при входе в рынок. Забудьте о ручном подсчете лотов в калькуляторах! Панель позволяет мгновенно рассчитывать объем сделки на основе вашего заданного риска и открывать ордера прямо с графика в один клик.
Дополнительный встроенный модуль частичного закрытия поможет вам гибко фиксировать прибыль по текущему символу, защищая ваш депозит в переменчивых рыночных условиях.
✨ Ключевые особенности:
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Автоматический расчет лота: Панель мгновенно вычисляет идеальный размер лота на основе вашего баланса и расстояния до Stop Loss.
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Гибкое управление рисками: Задавайте риск так, как вам удобно — в фиксированных долларах ($) или в процентах (%) от текущего баланса счета.
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Торговля в один клик (Рынок и Лимиты): Визуальный выбор уровней прямо на графике. Поддерживает работу как с мгновенными рыночными ордерами (Market), так и с отложенными (Limit/Stop).
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Интерактивный предпросмотр: При входе в режим разметки утилита показывает будущие линии ордеров, помогая визуализировать сделку до её отправки брокеру.
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Умное частичное закрытие: Отдельная компактная панель автоматически подхватывает открытую позицию по символу, рассчитывает долю прибыли и позволяет закрыть 10%, 50% или любую другую часть объема нажатием одной кнопки.
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Совместимость с любыми брокерами: Встроенный алгоритм автоматически определяет тип исполнения ордеров ( Filling Mode ), предотвращая ошибки отправки транзакций.
🚀 Как это работает?
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Введите желаемый риск (например, 10.0 и выберите % или $ ).
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Нажмите кнопку Market или Limit.
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Кликните по графику, чтобы последовательно выставить уровни Stop Loss, (цену входа для лимитных ордеров) и Take Profit.
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Советник сам рассчитает лот и мгновенно отправит приказ брокеру!
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Если позиция открыта — используйте панель со знаками + и - для выбора процента закрытия и фиксации прибыли кнопкой CLOSE.
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