[Smart Risk Manager EA] — торговая утилита для MetaTrader 5, разработанная для трейдеров, которые ценят свое время и точность при входе в рынок. Забудьте о ручном подсчете лотов в калькуляторах! Панель позволяет мгновенно рассчитывать объем сделки на основе вашего заданного риска и открывать ордера прямо с графика в один клик.

Дополнительный встроенный модуль частичного закрытия поможет вам гибко фиксировать прибыль по текущему символу, защищая ваш депозит в переменчивых рыночных условиях.

✨ Ключевые особенности:

Автоматический расчет лота: Панель мгновенно вычисляет идеальный размер лота на основе вашего баланса и расстояния до Stop Loss.

Гибкое управление рисками: Задавайте риск так, как вам удобно — в фиксированных долларах ($) или в процентах (%) от текущего баланса счета.

Торговля в один клик (Рынок и Лимиты): Визуальный выбор уровней прямо на графике. Поддерживает работу как с мгновенными рыночными ордерами (Market), так и с отложенными (Limit/Stop).

Интерактивный предпросмотр: При входе в режим разметки утилита показывает будущие линии ордеров, помогая визуализировать сделку до её отправки брокеру.

Умное частичное закрытие: Отдельная компактная панель автоматически подхватывает открытую позицию по символу, рассчитывает долю прибыли и позволяет закрыть 10%, 50% или любую другую часть объема нажатием одной кнопки.

Совместимость с любыми брокерами: Встроенный алгоритм автоматически определяет тип исполнения ордеров ( Filling Mode ), предотвращая ошибки отправки транзакций.

🚀 Как это работает?

Введите желаемый риск (например, 10.0 и выберите % или $ ). Нажмите кнопку Market или Limit. Кликните по графику, чтобы последовательно выставить уровни Stop Loss, (цену входа для лимитных ордеров) и Take Profit. Советник сам рассчитает лот и мгновенно отправит приказ брокеру! Если позиция открыта — используйте панель со знаками + и - для выбора процента закрытия и фиксации прибыли кнопкой CLOSE.







Видео обзор

https://vrag-naroda.com/sovetnik/sovetnik.mp4