Grid Trading EA with Risk Management MT5
- 专家
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- 版本: 1.1
- 更新: 1 八月 2026
- 激活: 10
📌 策略描述
网格交易EA（智能自动手数与风险管理） 是一款双向网格型顾问程序，可同时开立买入和卖出订单，形成均衡的订单网格。该策略非常适合在无明显趋势的区间震荡行情中交易外汇货币对。本EA具备双重存款保护机制，并提供丰富的策略定制选项。
🎯 核心特点
📈 1. 双向网格交易
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同时进行双向交易：同时并行开立BUY（买入）和SELL（卖出）订单
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自适应网格：当价格向任一方向移动时，自动增加订单
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均衡投资组合：通过对冲持仓降低整体风险
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完美适用于震荡市：在横向盘整行情中实现最高效率
🛡️ 2. 两级回撤保护机制
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第一级（暂停交易）
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当达到预设回撤水平时（例如 25%）
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交易自动暂停
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当回撤降至阈值以下时自动恢复
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第二级（关键保护）
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当达到关键回撤水平时（例如 45%）
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两种应对选项：
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🔄 重启策略：关闭所有订单并重置参数
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🛑 停止EA：完全停止并关闭所有持仓
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💰 3. 智能自动手数
三种手数管理模式：
|模式
|说明
|示例
|手动
|固定手数
|手数 = 0.01
|净值百分比
|根据当前净值自动计算
|$1000 × 2% = 0.02手
|余额百分比
|根据账户余额自动计算
|$1000 × 2% = 0.02手
自动手数的优势：
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✅ 自动适应账户资金规模
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✅ 防止过度交易（设有最小/最大手数限制）
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✅ 随着资金增长按比例增加手数
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✅ 当资金减少时自动降低风险
🎯 4. 自动止盈
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可自定义目标：以存款货币设置期望盈利金额
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自动停止：达到目标后，EA自动平仓所有头寸
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全面保护：全自动锁定利润，无需交易员干预
⏰ 5. 定时订单
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附加信号：按设定的时间间隔开立订单
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灵活设置：间隔时间从1小时到168小时可调
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独立手数：可单独管理定时订单的手数大小
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市场探测：有助于判断趋势方向
📊 6. 灵活的策略配置
从激进型到保守型交易均可适配：
|参数
|激进模式
|保守模式
|订单间距
|100–200 点
|300–500 点
|最大订单数
|10–15
|5–8
|手数倍数
|2.0–3.0
|1.2–1.5
|自动手数比例
|2–3%
|0.5–1%
|回撤第一级
|15–20%
|25–30%
|回撤第二级
|30–40%
|45–50%
|目标盈利
|$500–1000
|$200–500
📐 7. 高级网格设置
五种订单步长计算方式：
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固定步长（STEP_NONE）
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简单且可预测的网格
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适合稳定行情
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步长倍增（STEP_MULTIPLY）
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随着价格移动逐步扩大网格
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在强势单边行情中更有效
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步长递增（STEP_ADD）
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网格平滑扩展
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在风险与收益之间取得平衡
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从指定订单号开始倍增（STEP_MULTIPLY_FROM）
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灵活控制网格扩展
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防止订单过于密集
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从指定订单号开始递增（STEP_ADD_FROM）
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可控的网格扩展
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最适合震荡行情
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💡 EA的优势
✅ 对交易者而言：
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全自动化 —— 无需时刻盯盘
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双向交易 —— 多空双方向均可获利
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智能风险管理 —— 保护账户资金
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灵活的参数设置 —— 适配各种交易风格
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实时信息面板 —— 全盘掌控运行状态
✅ 对市场而言：
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完美适用于震荡市 —— 在盘整中最大化收益
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适用于任何货币对 —— USDCAD、EURUSD、NZDCAD、GBPUSD、USDJPY等
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高度自适应 —— 随市场波动率自动调整
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多空平衡 —— 通过对冲降低整体风险
✅ 对安全性而言：
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回撤防护 —— 双重保险机制
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自动止盈 —— 锁定已得利润
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防递归保护 —— 避免程序错误
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手数和订单数限制 —— 严格风险控制
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完整日志记录 —— 运行过程透明可查
购买后请联系我，我会将本EA的详细使用说明发送给您。