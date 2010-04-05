Профессиональный Trade Manager для MetaTrader 5

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1

Управление несколькими инструментами

VIRGO ATR RR MANAGER PRO способен автоматически управлять открытыми позициями по нескольким торговым инструментам одновременно, используя только один экземпляр менеджера.

Даже будучи установленным только на одном графике, VIRGO обнаруживает и сопровождает позиции, открытые на других поддерживаемых графиках и символах, автоматически применяя ATR Stop Loss, Break Even, частичное закрытие, Smart Trailing Stop и все настроенные механизмы защиты.

Кроме того, кнопки панели могут управлять всеми сопровождаемыми позициями одновременно, если выбран режим All Positions, обеспечивая централизованное управление.

Интеллектуальный Stop Loss на основе ATR

Программа автоматически рассчитывает оптимальный Stop Loss с учетом текущей рыночной волатильности по индикатору ATR (Average True Range).

Такой подход обеспечивает более эффективную защиту позиции в любых рыночных условиях.

Автоматический серверный Stop Loss

После открытия позиции VIRGO автоматически устанавливает физический Stop Loss на сервере брокера.

Даже при отключении компьютера или потере интернет-соединения ваша позиция остается защищенной.

Emergency Take Profit

Автоматически устанавливается дополнительный серверный Take Profit как резервная защита позиции.

Это обеспечивает дополнительную безопасность даже при непредвиденных обстоятельствах.

Автоматическое частичное закрытие позиции

Поддерживается многоуровневая фиксация прибыли.

Для каждого уровня можно независимо настроить:

процент закрываемого объема;

отношение Risk/Reward;

условия выполнения.

Это позволяет фиксировать прибыль постепенно и одновременно удерживать часть позиции для дальнейшего движения рынка.

Automatic Break Even

После достижения заданной прибыли Stop Loss автоматически переносится в безубыток.

Это позволяет сохранить уже заработанную прибыль и значительно снизить торговый риск.

ATR Adaptive Trailing Stop

В отличие от обычного Trailing Stop с фиксированным расстоянием, VIRGO использует динамический алгоритм на основе ATR.

Это позволяет сопровождать сильные тренды без преждевременного закрытия позиции.

Emergency Smart TP

Даже после активации Trailing Stop программа продолжает анализировать рынок и использует дополнительную защиту прибыли.

Непрерывный контроль позиции

VIRGO постоянно отслеживает:

Stop Loss

Take Profit

Break Even

Partial Close

Trailing Stop

состояние защиты позиции

прибыль и риск

Все процессы выполняются автоматически.

Автоматическое восстановление

После перезапуска MetaTrader 5 или восстановления соединения программа автоматически обнаруживает открытые позиции и продолжает их сопровождение.

Дополнительная настройка не требуется.

Профессиональная информационная панель

Современная панель отображает в реальном времени:

состояние позиции;

текущую прибыль;

объем сделки;

расстояние до Stop Loss;

расстояние до Take Profit;

Risk / Reward;

текущий ATR;

состояние автоматического сопровождения.

Forex

Gold (XAUUSD)

Silver (XAGUSD)

Indices

Stocks

CFDs

Cryptocurrency

Поддерживаемые рынки

Работает на любых символах и любых таймфреймах.

Поддерживаются счета Hedging и Netting.

Основные преимущества

✔ Профессиональное сопровождение сделок

✔ Интеллектуальный Risk Management

✔ ATR Stop Loss

✔ Automatic Break Even

✔ Adaptive Trailing Stop

✔ Partial Close

✔ Emergency Take Profit

✔ Server Side Protection

✔ Automatic Recovery

✔ Real-Time Monitoring

✔ Простая настройка

✔ Совместимость с любой ручной торговой стратегией

Для кого предназначен продукт

VIRGO идеально подходит для:

Scalping

Day Trading

Swing Trading

Position Trading

Professional Traders

Manual Trading

Discretionary Trading

Независимо от используемой торговой системы.

Что программа НЕ делает

Данный продукт не генерирует сигналы Buy/Sell.

Он не открывает сделки автоматически.

Его задача — исключительно профессиональное сопровождение уже открытых трейдером позиций.

Профессиональный риск-менеджмент

Успешная торговля определяется не только качеством входа в рынок.

Не менее важно правильно сопровождать позицию, ограничивать убытки и максимально эффективно защищать прибыль.

VIRGO автоматизирует весь процесс управления сделкой, позволяя трейдеру соблюдать дисциплину и исключить эмоциональные ошибки.

Основные особенности

• Professional Trade Manager

• Advanced Position Manager

• Smart Risk Management

• ATR Stop Loss

• Automatic Break Even

• ATR Adaptive Trailing Stop

• Multi-Level Partial Close

• Emergency Take Profit

• Server Side Protection

• Automatic Position Recovery

• Professional Dashboard

• MetaTrader 5 Utility

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Поднимите управление своими сделками на новый уровень

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1 помогает автоматизировать сопровождение открытых позиций, защищать капитал и соблюдать профессиональный риск-менеджмент без изменения вашей собственной торговой стратегии.

Торгуйте спокойнее, дисциплинированнее и профессиональнее вместе с VIRGO.