Virgo PRO

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1

Профессиональный Trade Manager для MetaTrader 5

Управление несколькими инструментами

VIRGO ATR RR MANAGER PRO способен автоматически управлять открытыми позициями по нескольким торговым инструментам одновременно, используя только один экземпляр менеджера.

Даже будучи установленным только на одном графике, VIRGO обнаруживает и сопровождает позиции, открытые на других поддерживаемых графиках и символах, автоматически применяя ATR Stop Loss, Break Even, частичное закрытие, Smart Trailing Stop и все настроенные механизмы защиты.

Кроме того, кнопки панели могут управлять всеми сопровождаемыми позициями одновременно, если выбран режим All Positions, обеспечивая централизованное управление.

Интеллектуальный Stop Loss на основе ATR

Программа автоматически рассчитывает оптимальный Stop Loss с учетом текущей рыночной волатильности по индикатору ATR (Average True Range).

Такой подход обеспечивает более эффективную защиту позиции в любых рыночных условиях.

Автоматический серверный Stop Loss

После открытия позиции VIRGO автоматически устанавливает физический Stop Loss на сервере брокера.

Даже при отключении компьютера или потере интернет-соединения ваша позиция остается защищенной.

Emergency Take Profit

Автоматически устанавливается дополнительный серверный Take Profit как резервная защита позиции.

Это обеспечивает дополнительную безопасность даже при непредвиденных обстоятельствах.

Автоматическое частичное закрытие позиции

Поддерживается многоуровневая фиксация прибыли.

Для каждого уровня можно независимо настроить:

  • процент закрываемого объема;

  • отношение Risk/Reward;

  • условия выполнения.

Это позволяет фиксировать прибыль постепенно и одновременно удерживать часть позиции для дальнейшего движения рынка.

Automatic Break Even

После достижения заданной прибыли Stop Loss автоматически переносится в безубыток.

Это позволяет сохранить уже заработанную прибыль и значительно снизить торговый риск.

ATR Adaptive Trailing Stop

В отличие от обычного Trailing Stop с фиксированным расстоянием, VIRGO использует динамический алгоритм на основе ATR.

Это позволяет сопровождать сильные тренды без преждевременного закрытия позиции.

Emergency Smart TP

Даже после активации Trailing Stop программа продолжает анализировать рынок и использует дополнительную защиту прибыли.

Непрерывный контроль позиции

VIRGO постоянно отслеживает:

  • Stop Loss

  • Take Profit

  • Break Even

  • Partial Close

  • Trailing Stop

  • состояние защиты позиции

  • прибыль и риск

Все процессы выполняются автоматически.

Автоматическое восстановление

После перезапуска MetaTrader 5 или восстановления соединения программа автоматически обнаруживает открытые позиции и продолжает их сопровождение.

Дополнительная настройка не требуется.

Профессиональная информационная панель

Современная панель отображает в реальном времени:

  • состояние позиции;

  • текущую прибыль;

  • объем сделки;

  • расстояние до Stop Loss;

  • расстояние до Take Profit;

  • Risk / Reward;

  • текущий ATR;

  • состояние автоматического сопровождения.

Поддерживаемые рынки

  • Forex

  • Gold (XAUUSD)

  • Silver (XAGUSD)

  • Indices

  • Stocks

  • CFDs

  • Cryptocurrency

Работает на любых символах и любых таймфреймах.

Поддерживаются счета Hedging и Netting.

Основные преимущества

✔ Профессиональное сопровождение сделок

✔ Интеллектуальный Risk Management

✔ ATR Stop Loss

✔ Automatic Break Even

✔ Adaptive Trailing Stop

✔ Partial Close

✔ Emergency Take Profit

✔ Server Side Protection

✔ Automatic Recovery

✔ Real-Time Monitoring

✔ Простая настройка

✔ Совместимость с любой ручной торговой стратегией

Для кого предназначен продукт

VIRGO идеально подходит для:

  • Scalping

  • Day Trading

  • Swing Trading

  • Position Trading

  • Professional Traders

  • Manual Trading

  • Discretionary Trading

Независимо от используемой торговой системы.

Что программа НЕ делает

Данный продукт не генерирует сигналы Buy/Sell.

Он не открывает сделки автоматически.

Его задача — исключительно профессиональное сопровождение уже открытых трейдером позиций.

Профессиональный риск-менеджмент

Успешная торговля определяется не только качеством входа в рынок.

Не менее важно правильно сопровождать позицию, ограничивать убытки и максимально эффективно защищать прибыль.

VIRGO автоматизирует весь процесс управления сделкой, позволяя трейдеру соблюдать дисциплину и исключить эмоциональные ошибки.

Основные особенности

• Professional Trade Manager

• Advanced Position Manager

• Smart Risk Management

• ATR Stop Loss

• Automatic Break Even

• ATR Adaptive Trailing Stop

• Multi-Level Partial Close

• Emergency Take Profit

• Server Side Protection

• Automatic Position Recovery

• Professional Dashboard

• MetaTrader 5 Utility

Поисковые ключевые слова

Trade Manager • Position Manager • Manual Trading • Risk Management • Money Management • ATR Stop Loss • Break Even • Trailing Stop • Partial Close • Forex • MetaTrader 5 • MT5 • Trading Utility • XAUUSD • Gold Trading • XAGUSD • Professional Trading Tool

Поднимите управление своими сделками на новый уровень

VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1 помогает автоматизировать сопровождение открытых позиций, защищать капитал и соблюдать профессиональный риск-менеджмент без изменения вашей собственной торговой стратегии.

Торгуйте спокойнее, дисциплинированнее и профессиональнее вместе с VIRGO.


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5 (1)
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
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Aurion Edge Pro Gold AI Профессиональный советник для XAUUSD (Gold) | MetaTrader 5 (MT5) Aurion Edge Pro Gold AI — профессиональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5 (MT5) , разработанный для торговли XAUUSD (Gold) с использованием адаптивного интеллекта, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), мультитаймфреймового анализа и профессионального управления рисками. Система предназначена для поиска торговых возможностей с высокой вероятностью успеха, уделяя особое внимание качеству входа,
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