Lightning Pegasus

# LIGHTNING PEGASUS — Описание продукта (Русский)

---

## Обзор

Lightning Pegasus — советник для MetaTrader 5, разработанный для NAS100 на таймфрейме M30. Он реализует стратегию торговли на основе ликвидности (Smart Money Concepts / ICT): определение свипа ликвидности, подтверждение через displacement и Fair Value Gap, вход на возврате цены, с многоуровневым управлением риском.

| | |
|---|---|
| Символ | NAS100 (уточните точный суффикс у вашего брокера) |
| Таймфрейм | M30 |
| Тип счета | Netting или Hedging |

---

## Как работает советник

Советник следует трехэтапной последовательности:

1. **Свип ликвидности**: тень пробивает недавний уровень пивота, после чего цена закрывается обратно по другую сторону (reclaim).
2. **Подтверждение**: свеча с выраженным телом пробивает структуру в направлении reclaim, оставляя зону дисбаланса (Fair Value Gap / Order Block).
3. **Вход**: цена возвращается в эту зону, советник открывает позицию со стоп-лоссом за пределами снятой тени, скорректированным по волатильности (ATR).

Фильтр режима (скользящие средние) задает разрешенное направление. Совокупность сигналов разворота (пробой структуры, поглощение, отбойная свеча) подтверждает вход. Выход происходит при пересечении скользящих средних, с автоматическим предохранителем при просадке эквити и паузой после серии подряд идущих убытков.

---

## Проверенная конфигурация (эталонный бэктест)

### Управление риском
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Риск на сделку (% баланса) | 1.0 (настраивается, см. таблицу результатов) |
| Буфер SL за тенью (x ATR) | 0.13 |
| Период ATR | 15 |
| Безубыток | Включен |

### Определение свипа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сканируемые недавние пивоты | 10 |
| Пивот, баров слева / справа | 7 / 2 |
| Глубина поиска | 110 |
| Допуск равных максимумов/минимумов (x ATR) | 0.5 |
| Минимальная тень (x ATR) | 0.1 |
| Минимальное тело свечи reclaim | 0.5 |

### Displacement / вход
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальное тело displacement (x ATR) | 0.7 |
| Буфер инвалидации (x ATR) | 2.0 |
| Макс. баров до сброса | 6 |
| Вход в Order Block разрешен | Да |

### Фильтр режима
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фильтр режима | Включен |
| Быстрая / медленная MA | 11 / 15 |

### Выход
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | Пересечение MA |
| MA выхода быстрая / медленная | 4 / 6 |
| Таймфрейм выхода | H1 |

### Предохранитель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активен | Да |
| Пауза при падении эквити на | 5.4% от пика |
| MA возобновления | 93 |

### Подтверждение разворота
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CHoCH | Активен |
| Отбойная свеча (pin bar >= 5x тела) | Активна |
| Поглощение (engulfing) | Активно |
| Комбинация сигналов | ИЛИ (достаточно одного) |
| Применяется к | Продажи подтверждаются, покупки свободны |

### Блокировка повторного входа на том же уровне
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активна | Да |
| Дистанция "тот же уровень" | 10x ATR |
| Снятие блокировки | 2x ATR |

### Пауза после серии убытков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активна | Да |
| Триггер | 5 убытков подряд |
| Длительность паузы | 195 баров M30 |

### Корректировка риска после убытков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активна | Да |
| Триггер | 10 убытков подряд |
| Применяемый коэффициент | 2.3 |
| Возврат к нормальному риску | После 6 прибыльных сделок подряд |

### Ограничение срока действия CHoCH
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активно | Да |
| Срок действия сигнала | 201 бар |

### Защита от экстремального тренда
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активна | Да |
| Референсная MA | 20 периодов |
| Макс. дистанция до блокировки | 2.9x ATR |

### Фильтр стабильности скользящих средних (анти-пилообразность)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Активен | Да |
| Окно анализа | 8 баров |
| Макс. допустимых пересечений | 2 |
| Требуемая устойчивость | 1 бар |

---

## Дополнительные инструменты (отключены по умолчанию)

Помимо проверенной конфигурации выше, советник включает библиотеку опциональных инструментов, которые вы можете активировать и оптимизировать самостоятельно, чтобы адаптировать его под другой инструмент, другой таймфрейм или улучшить собственные результаты. Каждый имеет независимый переключатель и собственные параметры, доступные для перебора в оптимизаторе MetaTrader:

- **Часовой фильтр**: 10 независимых временных окон для блокировки торговли в определенные часы.
- **Кулдаун после убытка**: задержка перед повторной попыткой сделки в том же направлении после убытка.
- **Жесткий структурный гейт**: делает структуру рынка приоритетнее фильтра режима.
- **Разрешенное направление**: ограничить советника только покупками, только продажами, или оставить оба направления.
- **Оценка скорости/ускорения**: фильтр импульса на основе недавней динамики цены.
- **Зона premium/discount**: разрешает входы только с экстремумов диапазона H1/H4, с определением консолидации и последующего чистого выхода.
- **Рыночный режим**: классификация рынка (четкий тренд или неопределенная зона) через волатильность, нерешительность свечей и голосование по нескольким таймфреймам.
- **Расхождение скользящих средних**: окна открытия и закрытия на основе разрыва между быстрой/медленной MA.
- **Проекция расхождения**: краткосрочная экстраполяция динамики скользящих средних.
- **Адаптивный допуск пивотов**: альтернативный метод группировки уровней ликвидности.
- **Мульти-свинг структура**: требует цепочку из нескольких выровненных пивотов перед подтверждением входа.
- **Диагностическое логирование**: экспорт CSV состояния индикаторов при каждой сделке для вашего собственного анализа.
- **Защитные ограничения prop firm**: дневной лимит убытка, общий лимит просадки и целевая прибыль, разработаны для счетов с испытаниями.

Эта гибкость позволяет каждому пользователю исследовать собственные комбинации через тестер стратегий и калибровать советника под свой инструмент, стиль управления риском или требования своего счета.

---

## Результаты бэктеста в зависимости от риска на сделку

| Риск на сделку | Чистая прибыль | Сделки | Просадка |
|---|---|---|---|
| 1.0% | 2 213 133 | 441 | 7.15% |
| 0.9% | 1 661 648 | 442 | 7.82% |
| 0.8% | 1 254 770 | 439 | 7.43% |
| 0.7% | 1 082 686 | 447 | 9.53% |
| 0.6% | 686 574 | 437 | 9.69% |
| 0.5% | 524 894 | 448 | 8.22% |
| 0.4% | 352 731 | 448 | 6.28% |
| 0.3% | 233 494 | 447 | 5.57% |
| 0.2% | 132 804 | 447 | 3.94% |

---

## Подробная статистика (риск 1.0%)

| Статистика | Значение |
|---|---|
| Чистая прибыль | 2 213 133.36 |
| Валовая прибыль / Валовый убыток | 4 123 468.21 / -1 910 334.85 |
| Максимальная просадка эквити | 182 059.69 (7.15%) |
| Profit Factor | 2.16 |
| Recovery Factor | 12.16 |
| Sharpe Ratio | 6.72 |
| Всего сделок | 441 |
| Наибольшая прибыль / Наибольший убыток | 325 249.14 / -24 826.69 |
| Макс. серия убытков подряд | 13 (-25 009.52) |

---

## Предупреждение

Представленные результаты получены на основе бэктеста по историческим данным и не гарантируют будущую доходность. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете и инвестируйте только те средства, потерю которых вы готовы допустить.

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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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