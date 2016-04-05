# LIGHTNING PEGASUS — Описание продукта (Русский)





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## Обзор





Lightning Pegasus — советник для MetaTrader 5, разработанный для NAS100 на таймфрейме M30. Он реализует стратегию торговли на основе ликвидности (Smart Money Concepts / ICT): определение свипа ликвидности, подтверждение через displacement и Fair Value Gap, вход на возврате цены, с многоуровневым управлением риском.





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|---|---|

| Символ | NAS100 (уточните точный суффикс у вашего брокера) |

| Таймфрейм | M30 |

| Тип счета | Netting или Hedging |





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## Как работает советник





Советник следует трехэтапной последовательности:





1. **Свип ликвидности**: тень пробивает недавний уровень пивота, после чего цена закрывается обратно по другую сторону (reclaim).

2. **Подтверждение**: свеча с выраженным телом пробивает структуру в направлении reclaim, оставляя зону дисбаланса (Fair Value Gap / Order Block).

3. **Вход**: цена возвращается в эту зону, советник открывает позицию со стоп-лоссом за пределами снятой тени, скорректированным по волатильности (ATR).





Фильтр режима (скользящие средние) задает разрешенное направление. Совокупность сигналов разворота (пробой структуры, поглощение, отбойная свеча) подтверждает вход. Выход происходит при пересечении скользящих средних, с автоматическим предохранителем при просадке эквити и паузой после серии подряд идущих убытков.





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## Проверенная конфигурация (эталонный бэктест)





### Управление риском

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Риск на сделку (% баланса) | 1.0 (настраивается, см. таблицу результатов) |

| Буфер SL за тенью (x ATR) | 0.13 |

| Период ATR | 15 |

| Безубыток | Включен |





### Определение свипа

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Сканируемые недавние пивоты | 10 |

| Пивот, баров слева / справа | 7 / 2 |

| Глубина поиска | 110 |

| Допуск равных максимумов/минимумов (x ATR) | 0.5 |

| Минимальная тень (x ATR) | 0.1 |

| Минимальное тело свечи reclaim | 0.5 |





### Displacement / вход

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Минимальное тело displacement (x ATR) | 0.7 |

| Буфер инвалидации (x ATR) | 2.0 |

| Макс. баров до сброса | 6 |

| Вход в Order Block разрешен | Да |





### Фильтр режима

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Фильтр режима | Включен |

| Быстрая / медленная MA | 11 / 15 |





### Выход

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Режим | Пересечение MA |

| MA выхода быстрая / медленная | 4 / 6 |

| Таймфрейм выхода | H1 |





### Предохранитель

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активен | Да |

| Пауза при падении эквити на | 5.4% от пика |

| MA возобновления | 93 |





### Подтверждение разворота

| Параметр | Значение |

|---|---|

| CHoCH | Активен |

| Отбойная свеча (pin bar >= 5x тела) | Активна |

| Поглощение (engulfing) | Активно |

| Комбинация сигналов | ИЛИ (достаточно одного) |

| Применяется к | Продажи подтверждаются, покупки свободны |





### Блокировка повторного входа на том же уровне

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активна | Да |

| Дистанция "тот же уровень" | 10x ATR |

| Снятие блокировки | 2x ATR |





### Пауза после серии убытков

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активна | Да |

| Триггер | 5 убытков подряд |

| Длительность паузы | 195 баров M30 |





### Корректировка риска после убытков

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активна | Да |

| Триггер | 10 убытков подряд |

| Применяемый коэффициент | 2.3 |

| Возврат к нормальному риску | После 6 прибыльных сделок подряд |





### Ограничение срока действия CHoCH

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активно | Да |

| Срок действия сигнала | 201 бар |





### Защита от экстремального тренда

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активна | Да |

| Референсная MA | 20 периодов |

| Макс. дистанция до блокировки | 2.9x ATR |





### Фильтр стабильности скользящих средних (анти-пилообразность)

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Активен | Да |

| Окно анализа | 8 баров |

| Макс. допустимых пересечений | 2 |

| Требуемая устойчивость | 1 бар |





---





## Дополнительные инструменты (отключены по умолчанию)





Помимо проверенной конфигурации выше, советник включает библиотеку опциональных инструментов, которые вы можете активировать и оптимизировать самостоятельно, чтобы адаптировать его под другой инструмент, другой таймфрейм или улучшить собственные результаты. Каждый имеет независимый переключатель и собственные параметры, доступные для перебора в оптимизаторе MetaTrader:





- **Часовой фильтр**: 10 независимых временных окон для блокировки торговли в определенные часы.

- **Кулдаун после убытка**: задержка перед повторной попыткой сделки в том же направлении после убытка.

- **Жесткий структурный гейт**: делает структуру рынка приоритетнее фильтра режима.

- **Разрешенное направление**: ограничить советника только покупками, только продажами, или оставить оба направления.

- **Оценка скорости/ускорения**: фильтр импульса на основе недавней динамики цены.

- **Зона premium/discount**: разрешает входы только с экстремумов диапазона H1/H4, с определением консолидации и последующего чистого выхода.

- **Рыночный режим**: классификация рынка (четкий тренд или неопределенная зона) через волатильность, нерешительность свечей и голосование по нескольким таймфреймам.

- **Расхождение скользящих средних**: окна открытия и закрытия на основе разрыва между быстрой/медленной MA.

- **Проекция расхождения**: краткосрочная экстраполяция динамики скользящих средних.

- **Адаптивный допуск пивотов**: альтернативный метод группировки уровней ликвидности.

- **Мульти-свинг структура**: требует цепочку из нескольких выровненных пивотов перед подтверждением входа.

- **Диагностическое логирование**: экспорт CSV состояния индикаторов при каждой сделке для вашего собственного анализа.

- **Защитные ограничения prop firm**: дневной лимит убытка, общий лимит просадки и целевая прибыль, разработаны для счетов с испытаниями.





Эта гибкость позволяет каждому пользователю исследовать собственные комбинации через тестер стратегий и калибровать советника под свой инструмент, стиль управления риском или требования своего счета.





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## Результаты бэктеста в зависимости от риска на сделку





| Риск на сделку | Чистая прибыль | Сделки | Просадка |

|---|---|---|---|

| 1.0% | 2 213 133 | 441 | 7.15% |

| 0.9% | 1 661 648 | 442 | 7.82% |

| 0.8% | 1 254 770 | 439 | 7.43% |

| 0.7% | 1 082 686 | 447 | 9.53% |

| 0.6% | 686 574 | 437 | 9.69% |

| 0.5% | 524 894 | 448 | 8.22% |

| 0.4% | 352 731 | 448 | 6.28% |

| 0.3% | 233 494 | 447 | 5.57% |

| 0.2% | 132 804 | 447 | 3.94% |





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## Подробная статистика (риск 1.0%)





| Статистика | Значение |

|---|---|

| Чистая прибыль | 2 213 133.36 |

| Валовая прибыль / Валовый убыток | 4 123 468.21 / -1 910 334.85 |

| Максимальная просадка эквити | 182 059.69 (7.15%) |

| Profit Factor | 2.16 |

| Recovery Factor | 12.16 |

| Sharpe Ratio | 6.72 |

| Всего сделок | 441 |

| Наибольшая прибыль / Наибольший убыток | 325 249.14 / -24 826.69 |

| Макс. серия убытков подряд | 13 (-25 009.52) |





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## Предупреждение





Представленные результаты получены на основе бэктеста по историческим данным и не гарантируют будущую доходность. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете и инвестируйте только те средства, потерю которых вы готовы допустить.



