概述

LIGHTNING PEGASUS — 产品说明（中文）

Lightning Pegasus 是一款为 MetaTrader 5 开发的智能交易系统（EA），专为 NAS100 在 M30 周期上设计。它采用基于流动性的交易策略（Smart Money Concepts / ICT）：流动性扫荡检测、通过位移（displacement）和公允价值缺口（Fair Value Gap）确认、价格回踩入场，并配备多层次的风险管理。

交易品种 NAS100（请核实您经纪商的确切后缀） 时间周期 M30 账户类型 Netting 或 Hedging

机器人运作方式

机器人遵循三步流程：

流动性扫荡：影线刺穿近期的枢轴位，随后价格收盘回到另一侧（reclaim）。 确认：一根实体明显的蜡烛沿 reclaim 方向突破结构，留下失衡区域（公允价值缺口 / 订单块）。 入场：价格回踩该区域，机器人开仓，止损设置在被扫荡的影线之外，并根据波动率（ATR）调整。

趋势过滤器（移动平均线）设定允许的交易方向。多个反转信号的汇合（结构突破、吞没形态、拒绝蜡烛）确认入场。出场基于移动平均线交叉，并配有自动熔断机制以应对权益回撤，以及连续亏损后的暂停机制。

已验证配置（参考回测）

风险管理

参数 数值 单笔风险（% 余额） 1.0（可调整，见结果表） 止损缓冲（x ATR） 0.13 ATR 周期 15 保本止损 已启用

扫荡检测

参数 数值 扫描的近期枢轴数 10 枢轴左侧/右侧K线数 7 / 2 搜索深度 110 等高/等低容差（x ATR） 0.5 最小影线（x ATR） 0.1 最小回收蜡烛实体 0.5

位移 / 入场

参数 数值 最小位移实体（x ATR） 0.7 失效缓冲（x ATR） 2.0 重置前最大K线数 6 接受订单块入场 是

趋势过滤器

参数 数值 趋势过滤器 已启用 快/慢均线 11 / 15

出场

参数 数值 模式 均线交叉 出场快/慢均线 4 / 6 出场周期 H1

熔断机制

参数 数值 启用 是 权益回撤暂停阈值 从峰值下降 5.4% 恢复均线 93

反转确认

参数 数值 CHoCH（趋势特征转变） 启用 拒绝蜡烛（针形线 >= 实体5倍） 启用 吞没形态 启用 信号组合逻辑 或（满足一个即可） 适用于 卖单需确认，买单不受限

同一水平重复入场锁定

参数 数值 启用 是 "同一水平"距离 10倍 ATR 锁定解除距离 2倍 ATR

连续亏损暂停

参数 数值 启用 是 触发条件 连续5次亏损 暂停时长 195根 M30 K线

亏损后风险调整

参数 数值 启用 是 触发条件 连续10次亏损 应用系数 2.3 恢复正常风险 连续6次盈利后

CHoCH 有效期限制

参数 数值 启用 是 信号有效期 201根K线

极端趋势否决

参数 数值 启用 是 参考均线 20周期 否决前最大距离 2.9倍 ATR

均线稳定性过滤（防锯齿震荡）

参数 数值 启用 是 分析窗口 8根K线 最大容忍交叉次数 2 所需持续性 1根K线

可用高级工具（默认禁用）

除上述已验证配置外，机器人还包含一套可选工具库，您可以自行激活并优化，以适配其他交易品种、其他时间周期，或进一步优化您自己的交易结果。每个工具都有独立开关及自己的参数，可在 MetaTrader 优化器中进行参数寻优：

时段过滤器 ：10个独立时间段，可在特定时段屏蔽交易。

：10个独立时间段，可在特定时段屏蔽交易。 亏损后冷却期 ：亏损后在同方向再次尝试交易前的延迟。

：亏损后在同方向再次尝试交易前的延迟。 强结构门控 ：使市场结构优先于趋势过滤器。

：使市场结构优先于趋势过滤器。 允许交易方向 ：将机器人限制为仅买入、仅卖出，或保留双向交易。

：将机器人限制为仅买入、仅卖出，或保留双向交易。 速度/加速度评分 ：基于近期价格动能的动量过滤器。

：基于近期价格动能的动量过滤器。 溢价/折价区域 ：仅允许从 H1/H4 区间极值处入场，需检测到盘整后再出现明确突破。

：仅允许从 H1/H4 区间极值处入场，需检测到盘整后再出现明确突破。 市场状态判断 ：通过波动率、蜡烛犹豫程度及多周期投票，对市场进行分类（明确趋势或模糊区域）。

：通过波动率、蜡烛犹豫程度及多周期投票，对市场进行分类（明确趋势或模糊区域）。 均线间距 ：基于快/慢均线之间差距的开仓与平仓窗口。

：基于快/慢均线之间差距的开仓与平仓窗口。 间距预测 ：对均线动态进行短期外推。

：对均线动态进行短期外推。 自适应枢轴容差 ：流动性水平分组的替代方法。

：流动性水平分组的替代方法。 多重摆动结构 ：要求多个对齐的枢轴形成链条后才确认入场。

：要求多个对齐的枢轴形成链条后才确认入场。 诊断日志记录 ：每笔交易时导出指标状态的CSV文件，供您自行分析。

：每笔交易时导出指标状态的CSV文件，供您自行分析。 资方账户风控：日亏损限额、总回撤限额及盈利目标，专为挑战账户设计。

这种灵活性使每位用户都能通过策略测试器探索自己的参数组合，并根据自己的交易品种、风险管理风格或账户要求校准机器人。

按单笔风险划分的回测结果

单笔风险 净利润 交易笔数 回撤 1.0% 2,213,133 441 7.15% 0.9% 1,661,648 442 7.82% 0.8% 1,254,770 439 7.43% 0.7% 1,082,686 447 9.53% 0.6% 686,574 437 9.69% 0.5% 524,894 448 8.22% 0.4% 352,731 448 6.28% 0.3% 233,494 447 5.57% 0.2% 132,804 447 3.94%

详细统计数据（1.0% 风险）

统计项 数值 净利润 2,213,133.36 总盈利 / 总亏损 4,123,468.21 / -1,910,334.85 最大权益回撤 182,059.69（7.15%） 盈利因子 2.16 恢复因子 12.16 夏普比率 6.72 总交易笔数 441 最大单笔盈利 / 最大单笔亏损 325,249.14 / -24,826.69 最大连续亏损次数 13次（-25,009.52）

免责声明

所展示的结果来自历史数据回测，不代表未来表现的保证。在实盘使用前请务必先在模拟账户上测试，并且只投入您能够承受损失的资金。