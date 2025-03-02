Lightning Pegasus
- 专家
-
- 版本: 7.0
- 激活: 20
LIGHTNING PEGASUS — 产品说明（中文）
概述
Lightning Pegasus 是一款为 MetaTrader 5 开发的智能交易系统（EA），专为 NAS100 在 M30 周期上设计。它采用基于流动性的交易策略（Smart Money Concepts / ICT）：流动性扫荡检测、通过位移（displacement）和公允价值缺口（Fair Value Gap）确认、价格回踩入场，并配备多层次的风险管理。
|交易品种
|NAS100（请核实您经纪商的确切后缀）
|时间周期
|M30
|账户类型
|Netting 或 Hedging
机器人运作方式
机器人遵循三步流程：
- 流动性扫荡：影线刺穿近期的枢轴位，随后价格收盘回到另一侧（reclaim）。
- 确认：一根实体明显的蜡烛沿 reclaim 方向突破结构，留下失衡区域（公允价值缺口 / 订单块）。
- 入场：价格回踩该区域，机器人开仓，止损设置在被扫荡的影线之外，并根据波动率（ATR）调整。
趋势过滤器（移动平均线）设定允许的交易方向。多个反转信号的汇合（结构突破、吞没形态、拒绝蜡烛）确认入场。出场基于移动平均线交叉，并配有自动熔断机制以应对权益回撤，以及连续亏损后的暂停机制。
已验证配置（参考回测）
风险管理
|参数
|数值
|单笔风险（% 余额）
|1.0（可调整，见结果表）
|止损缓冲（x ATR）
|0.13
|ATR 周期
|15
|保本止损
|已启用
扫荡检测
|参数
|数值
|扫描的近期枢轴数
|10
|枢轴左侧/右侧K线数
|7 / 2
|搜索深度
|110
|等高/等低容差（x ATR）
|0.5
|最小影线（x ATR）
|0.1
|最小回收蜡烛实体
|0.5
位移 / 入场
|参数
|数值
|最小位移实体（x ATR）
|0.7
|失效缓冲（x ATR）
|2.0
|重置前最大K线数
|6
|接受订单块入场
|是
趋势过滤器
|参数
|数值
|趋势过滤器
|已启用
|快/慢均线
|11 / 15
出场
|参数
|数值
|模式
|均线交叉
|出场快/慢均线
|4 / 6
|出场周期
|H1
熔断机制
|参数
|数值
|启用
|是
|权益回撤暂停阈值
|从峰值下降 5.4%
|恢复均线
|93
反转确认
|参数
|数值
|CHoCH（趋势特征转变）
|启用
|拒绝蜡烛（针形线 >= 实体5倍）
|启用
|吞没形态
|启用
|信号组合逻辑
|或（满足一个即可）
|适用于
|卖单需确认，买单不受限
同一水平重复入场锁定
|参数
|数值
|启用
|是
|"同一水平"距离
|10倍 ATR
|锁定解除距离
|2倍 ATR
连续亏损暂停
|参数
|数值
|启用
|是
|触发条件
|连续5次亏损
|暂停时长
|195根 M30 K线
亏损后风险调整
|参数
|数值
|启用
|是
|触发条件
|连续10次亏损
|应用系数
|2.3
|恢复正常风险
|连续6次盈利后
CHoCH 有效期限制
|参数
|数值
|启用
|是
|信号有效期
|201根K线
极端趋势否决
|参数
|数值
|启用
|是
|参考均线
|20周期
|否决前最大距离
|2.9倍 ATR
均线稳定性过滤（防锯齿震荡）
|参数
|数值
|启用
|是
|分析窗口
|8根K线
|最大容忍交叉次数
|2
|所需持续性
|1根K线
可用高级工具（默认禁用）
除上述已验证配置外，机器人还包含一套可选工具库，您可以自行激活并优化，以适配其他交易品种、其他时间周期，或进一步优化您自己的交易结果。每个工具都有独立开关及自己的参数，可在 MetaTrader 优化器中进行参数寻优：
- 时段过滤器：10个独立时间段，可在特定时段屏蔽交易。
- 亏损后冷却期：亏损后在同方向再次尝试交易前的延迟。
- 强结构门控：使市场结构优先于趋势过滤器。
- 允许交易方向：将机器人限制为仅买入、仅卖出，或保留双向交易。
- 速度/加速度评分：基于近期价格动能的动量过滤器。
- 溢价/折价区域：仅允许从 H1/H4 区间极值处入场，需检测到盘整后再出现明确突破。
- 市场状态判断：通过波动率、蜡烛犹豫程度及多周期投票，对市场进行分类（明确趋势或模糊区域）。
- 均线间距：基于快/慢均线之间差距的开仓与平仓窗口。
- 间距预测：对均线动态进行短期外推。
- 自适应枢轴容差：流动性水平分组的替代方法。
- 多重摆动结构：要求多个对齐的枢轴形成链条后才确认入场。
- 诊断日志记录：每笔交易时导出指标状态的CSV文件，供您自行分析。
- 资方账户风控：日亏损限额、总回撤限额及盈利目标，专为挑战账户设计。
这种灵活性使每位用户都能通过策略测试器探索自己的参数组合，并根据自己的交易品种、风险管理风格或账户要求校准机器人。
按单笔风险划分的回测结果
|单笔风险
|净利润
|交易笔数
|回撤
|1.0%
|2,213,133
|441
|7.15%
|0.9%
|1,661,648
|442
|7.82%
|0.8%
|1,254,770
|439
|7.43%
|0.7%
|1,082,686
|447
|9.53%
|0.6%
|686,574
|437
|9.69%
|0.5%
|524,894
|448
|8.22%
|0.4%
|352,731
|448
|6.28%
|0.3%
|233,494
|447
|5.57%
|0.2%
|132,804
|447
|3.94%
详细统计数据（1.0% 风险）
|统计项
|数值
|净利润
|2,213,133.36
|总盈利 / 总亏损
|4,123,468.21 / -1,910,334.85
|最大权益回撤
|182,059.69（7.15%）
|盈利因子
|2.16
|恢复因子
|12.16
|夏普比率
|6.72
|总交易笔数
|441
|最大单笔盈利 / 最大单笔亏损
|325,249.14 / -24,826.69
|最大连续亏损次数
|13次（-25,009.52）
免责声明
所展示的结果来自历史数据回测，不代表未来表现的保证。在实盘使用前请务必先在模拟账户上测试，并且只投入您能够承受损失的资金。